Astéroïde a laissé Mars avec 2 milliards de cratères

Il y a environ 2 millions d’années, un astéroïde a frappé Mars et a créé le cratère Corinto. Une énorme quantité de petits débris de l’impact a formé près de 2 milliards d’autres cratères plus petits sur Mars. Ces données intéressantes et pertinentes ont été obtenues par la sonde américaine Mars Reconnaissance Orbiter.

1 astéroïde = 2 milliards de cratères

Il y a environ 2,3 millions d’années – relativement récent en termes de temps géologique – une roche spatiale s’est dirigée vers Mars. Elle a heurté la Planète Rouge, lançant d’énormes quantités de débris du cratère nouvellement formé.

Sans plaques tectoniques et avec peu d’érosion météorique, Mars porte encore aujourd’hui les cicatrices de cet impact. Les chercheurs ont compté les cratères secondaires formés par les roches et la saleté martiennes qui ont été éjectées. Ont-ils trouvé des centaines? Des milliers? Non, les chercheurs ont découvert près de deux milliards de cratères plus petits!

Ces cratères ont une taille minimale de 10 mètres et s’étendent jusqu’à 2 000 km du cratère principal. Les chercheurs ont présenté leurs découvertes lors de la Conférence des sciences lunaires et planétaires (LPSC 2024) à The Woodlands, au Texas, en mars.

Un grand cratère d’impact et beaucoup d’autres plus petits

L’équipe internationale de chercheurs s’est concentrée sur un cratère appelé Corinto, au nord de l’équateur martien dans la région d’Elysium Planitia. Corinto est assez grand, avec environ 14 km de diamètre et 1 km de profondeur. Ainsi, lorsque l’astéroïde qui l’a créé a frappé Mars, il a produit de nombreux débris appelés éjectas.

Les impacts secondaires ont créé des cratères plus petits, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du cratère principal.

Les chercheurs ont utilisé des données d’image du HiRISE et de la Camera de Contexte (CTX) du Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) pour étudier Corinto.

L’article déclare:

Les ensembles de données orbitales d’images thermiques et visibles sont utilisés pour décrire le cratère, le manteau d’éjectas, les quatre faciès de rayons et les cratères secondaires, ainsi que pour estimer l’âge de l’impact et le nombre total de cratères secondaires.

Les chercheurs ont examiné quatre types différents de cratères autour de Corinto. Ces cinq groupes sont connus sous le nom de faciès. Chaque groupe a un aspect distinct, en grande partie en raison de la distance à laquelle ils se trouvent du cratère Corinto. Les cratères les plus proches de Corinto sont semi-circulaires et n’ont pas d’éjectas propres. Ils ont également des bords distincts. Mais certains des cratères les plus éloignés sont longs et étroits.

Des études du cratère principal ont également montré que le sol était probablement saturé de glace d’eau. En conséquence, lorsque l’impact s’est produit, la glace surchauffée s’est dégazée.

Cratères sur Mars

Les scientifiques ont calculé que l’angle d’impact était d’environ 30-45 degrés, l’astéroïde venant du nord. En venant de cet angle du nord, la plupart des débris sont tombés sur la surface au sud du cratère.

Considérez la grande distance entre l’impact principal et les cratères les plus éloignés, une incroyable distance de 2 000 km. Ce serait comme si un astéroïde frappait Los Angeles et que les débris traversaient la moitié des États-Unis jusqu’à Dallas. Imaginez être témoin de cet impact et de cette énorme pluie de débris.

En résumé: Un astéroïde a créé un grand cratère martien appelé Corinto il y a environ 2 millions d’années. Les débris de l’impact ont également créé 2 milliards de cratères plus petits sur Mars.