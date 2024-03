Un nouvel iPad Pro équipé du puissant SoC M3 d’Apple arrive

La dernière mise à jour de la gamme iPad Pro a eu lieu en octobre 2022, lors du lancement de la tablette avec SoC M2. Depuis, après plus d’un an, rien n’a été évoqué… jusqu’à présent. Selon des signes forts, une tablette très puissante arrive !

Il n’y a pas de fumée sans feu

De nombreuses voix s’élèvent déjà pour dire que le lancement des mises à jour de la gamme iPad Pro d’Apple aura lieu dans quelques semaines seulement. Selon Bloomberg, qui cite des personnes proches du dossier, la très attendue série iPad Pro (2024), le premier iPad doté de dalle OLED, sera lancée aux côtés de l’iPad Air (2024) début mai.

Cela prolonge la date limite d’avril pour le lancement des tablettes, qui a récemment fait l’objet d’un article de Mark Gurman dans sa newsletter hebdomadaire. Il y a environ une semaine et demie, la publication chinoise IT Home avait déclaré que les tablettes seraient lancées le 26 mars, mais Gurman était catégorique quant au lancement en avril.

Nouvel iPad Pro plus puissant

L’iPad Pro (2024) sera disponible en modèle 11 pouces et 12,9 pouces et, grâce à l’utilisation d’un écran OLED pour la première fois sur n’importe quel iPad, le prix devrait être beaucoup plus élevé.

Ô iPad Pro 12,9 pouces, avec son nouvel écran OLED, provoquera probablement un grave choc de prix. Mais Apple a trouvé une solution à ce problème. Il a ajouté un modèle iPad Air (2024) de 12,9 pouces qui aura un écran aussi grand que l’iPad Pro, mais étant un panneau LCD, le prix sera inférieur. Le nouvel iPad Air, plus grand, sera lancé aux côtés du modèle traditionnel de 10,9 pouces.

Les tablettes iPad Pro (2024) portent les noms de code J717, J718, J720 et J721. UN La série sera équipée du puissant SoC M3 3 nm. Apple lancera des accessoires révisés pour la gamme, notamment un nouvel Apple Pencil et un nouveau Magic Keyboard.

Il est également supposé que l’iPad Pro prendra en charge le chargement sans fil MagSafe. Et Apple changera la caméra frontale en orientation horizontale. L’iPad Air (2024) bénéficiera d’une mise à niveau du processeur du M1 vers le M2. Les tablettes disposeront également d’une caméra frontale orientée paysage.

Au milieu d’un ralentissement à l’échelle de l’industrie, Apple n’a pas lancé de nouvelles tablettes l’année dernière, la première fois depuis le lancement du premier iPad en 2010. Avec cette année de congé, Apple espère générer une forte demande pour les modèles de mises à jour pour iPad.