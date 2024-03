Arrive l’éclipse totale de Soleil la plus attendue de 2024 : où la voir le 8 avril et pourquoi c’est important

Le 8 avril 2024, une spectaculaire éclipse solaire totale se produira, la plus longue des 100 dernières années aux États-Unis. Dans de nombreuses régions, l’obscurcissement complet du soleil durera plus de 4 minutes, une occasion unique pour les scientifiques d’étudier en détail la couronne solaire. Voici l’heure et le lieu où elle sera visible.

Le 8 avril 2024 à 18h38 heure italienne, le phénomène astronomique le plus attendu de l’année se produira, une éclipse solaire totale merveilleuse et très longue, dont le maximum (ou le sommet) durera plus de 4 minutes dans les endroits les plus chanceux. Aux États-Unis, elle est surnommée « l’éclipse du siècle », car une éclipse aussi longue ne s’est pas produite depuis 100 ans. Le phénomène complet, caractérisé par l’obscurcissement du disque solaire, ne sera visible qu’en Amérique du Nord, avec l’obscurité qui s’étendra sur le Mexique, les États-Unis et le Canada. La durée totale sera de plus de 5 heures, depuis le moment où la Lune commencera à « mordre » le Soleil jusqu’à ce qu’elle se « détache » de l’étoile. Malheureusement, l’événement ne sera pas visible en Italie, même partiellement, mais il pourra être suivi en direct en streaming sur Internet et sur les chaînes de télévision « all news » qui le couvriront. Par exemple, le projet Virtual Telescope (VTP) coordonné par l’astrophysicien Gianluca Masi diffusera en direct sur son portail officiel à partir de 17h00 Temps universel coordonné (UTC) – 19h00 heure italienne -, grâce à la collaboration de quatre astrophotographes dans des positions stratégiques (comme la Floride et le Nouveau-Mexique aux États-Unis et la province de l’Ontario au Canada).

Comme indiqué par Time and Date, parmi les grandes villes les plus chanceuses, nous signalons Durango au Mexique; Austin, Dallas, Irving, Riverside, Cleveland et Erie aux États-Unis; et Hamilton, Montréal et Sherbrooke au Canada. Dans une petite ville du Mexique, la totalité de l’éclipse durera le plus longtemps absolu, soit environ 4 minutes et 30 secondes. Il n’est pas étonnant que les autorités s’attendent à une énorme affluence de touristes (et de véhicules) dans les endroits les plus chanceux, au point d’avoir recommandé aux habitants de faire des réserves de nourriture, de carburant, de liquide et d’autres biens de première nécessité pour les jours précédant le phénomène astronomique, pendant lesquels on s’attend malheureusement également à une augmentation significative d’accidents de la route graves et mortels. Pour l’éclipse américaine de la « grande éclipse » de 2017, les accidents mortels ont augmenté de 30 pour cent, en raison du comportement incorrect des conducteurs (qui regardent le ciel au lieu de la route) et des piétons distraits. Pour éviter d’autres risques et désengorger la circulation, de nombreuses écoles resteront également fermées aux États-Unis le 8 avril.

L’éclipse solaire se produit lorsque le système Soleil-Lune-Terre est parfaitement aligné et que le disque lunaire passe devant le disque solaire, le couvrant plus ou moins complètement. Le pourcentage est également déterminé par la distance par communiqué à la Lune. Lorsqu’elle est éloignée (micro lune) et proche de l’aphélie, une éclipse annulaire se produit, qui laisse entrevoir l’incroyable « anneau de feu ». Lorsque la Lune passe devant le Soleil, elle projette sur Terre un cône d’ombre et un cône de pénombre ; le premier est celui qui « mord » ou obscurcit complètement l’étoile. Dans le cas du 8 avril, l’événement commencera exactement à 15h42 UTC (17h42 heure de Rome), lorsque dans le premier endroit, la Lune commencera à obscurcir le Soleil. Le maximum ou le sommet de l’éclipse sera atteint à 18h17 UTC (20h17 heure de Rome) et, comme indiqué, durera plus de 4 minutes dans les endroits les plus chanceux. L’événement se terminera à 20h52 UTC (22h52 heure de Rome), lorsque la Lune se « détachera » du Soleil, le laissant briller à nouveau dans le ciel.

L’éclipse solaire totale du 8 avril sera une occasion unique pour les chercheurs d’étudier en détail une composante du Soleil, la couronne solaire, la partie la plus externe de l’atmosphère de l’étoile. Normalement, pour l’étudier, on utilise des coronographes installés sur des véhicules spatiaux, comme les LASCO (Large Angle Spectrometer Coronagraph) du Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), le télescope solaire de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA). Lors des éclipses totales, cette étude peut également être effectuée depuis la Terre avec des instruments beaucoup plus abordables. Parmi les nombreuses questions auxquelles les experts tenteront de répondre, il y a le mystère de la température ; la couronne solaire est en effet plus chaude que la surface de l’étoile, bien qu’elle soit clairement plus éloignée. L’équipe scientifique dirigée par le professeur Huw Morgan de l’université d’Aberystwyth analysera la couronne solaire avec deux instruments : le CIP (polarimètre pour imagerie coronale), qui prend des images avec un polariseur, et le Chils (spectromètre à raies coronales à haute résolution). Grâce à eux, ils étudieront la densité de la couronne, les propriétés du vent solaire (le flux de particules chargées électriquement responsables des tempêtes géomagnétiques), le champ magnétique de l’étoile et les signatures spectrales de certains éléments, en particulier celles du fer.