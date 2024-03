Comment prévenir la démence, une nouvelle étude révèle les facteurs qui réduisent le risque

Il y a au moins trois facteurs « modifiables » importants qui peuvent réduire les chances de développer une démence et des maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer : limiter l’exposition à la pollution atmosphérique, boire moins d’alcool et prévenir le diabète de type 2.

Plus d’un tiers des cas de démence et de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer peuvent être prévenus ou du moins retardés en agissant sur les facteurs de risque « modifiables », c’est-à-dire les facteurs sur lesquels nos choix et habitudes de vie ont une influence.

Au moins trois de ces facteurs jouent un rôle significatif dans la protection contre la démence, réduisant les chances de développer la condition : limiter l’exposition à la pollution atmosphérique, boire moins d’alcool et prévenir le diabète de type 2. C’est ce que révèle une nouvelle étude publiée dans Nature Communications par des chercheurs de l’Université d’Oxford qui ont identifié auparavant une « faiblesse » dans le cerveau, un réseau spécifique de zones d’ordre supérieur qui se développe non seulement plus tard à l’adolescence, mais montre également une dégénérescence plus précoce à un âge avancé, le rendant particulièrement vulnérable à la démence.

Quels sont les facteurs qui réduisent le risque de démence

Consommer moins d’alcool, prévenir l’apparition du diabète de type 2 et limiter l’exposition à la pollution atmosphérique font partie des facteurs « modifiables » les plus importants pour réduire le risque de démence. Ces facteurs ont été identifiés grâce à l’étude des zones du cerveau les plus susceptibles à la démence, que les chercheurs ont examinées en évaluant les scans cérébraux de la UK Biobank de 40 000 personnes de plus de 45 ans et en considérant 161 facteurs de risque de démence pour lesquels l’impact sur ce réseau cérébral vulnérable a été classé au-delà des effets liés au vieillissement.

Les facteurs de risque « modifiables » – c’est-à-dire ceux qui peuvent être potentiellement modifiés au cours de la vie pour réduire les chances de développer la démence – ont donc été regroupés en 15 grandes catégories : pression artérielle, cholestérol, diabète, poids, consommation d’alcool, tabagisme, humeur dépressive, inflammation, pollution, audition, sommeil, socialisation, régime alimentaire, activité physique et éducation.

« Nous savons qu’un certain nombre de régions du cerveau dégénèrent plus tôt avec l’âge, et dans cette nouvelle étude, nous avons montré que ces régions spécifiques du cerveau sont plus vulnérables au diabète, à la pollution de l’air due à la circulation et à la consommation d’alcool, parmi tous les facteurs de risque courants de la démence », a expliqué le professeur Gwenaëlle Douaud du Département de Neurosciences Cliniques de Nuffield à l’Université d’Oxford et auteure correspondante de l’étude.

La pollution de l’air, en particulier, se confirme de plus en plus comme un facteur de risque important pour la démence, comme l’indique également une autre étude récente, qui a examiné l’association entre la mauvaise qualité de l’air, due à de hauts niveaux de particules fines (PM 2,5) liées à la circulation, et l’apparition de la maladie d’Alzheimer chez des personnes génétiquement non prédisposées. Limiter l’exposition à la pollution atmosphérique a également été ajouté à la liste des facteurs de risque modifiables pour réduire la démence dans le communiqué de la Commission Lancet de 2020, à la suite de plusieurs autres études, dont une menée au Canada sur 6,6 millions de personnes qui a démontré que vivre près d’une route très fréquentée est associé à un risque plus élevé de démence.