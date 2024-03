WhatsApp apporte des modifications à l’application Android pour la rendre encore plus simple à utiliser

WhatsApp s’est lancé dans une course effrénée pour changer l’interface de son application dédiée à Android. Cela a déjà entraîné des changements dans les couleurs, les icônes et même des éléments que l’on pensait immuables. Maintenant, WhatsApp a révélé un autre changement dans l’interface, changeant complètement la barre de navigation.

L’équipe de développeurs de Meta semble vouloir créer une interface unique pour leurs applications. Cela garantit une expérience utilisateur transversale, où tous les éléments sont connus et se trouvent au même endroit et avec les mêmes fonctions.

Apparemment, c’est via Android que cette normalisation se fait, c’est l’application qui a reçu le plus de modifications au cours des derniers mois. D’abord lors de tests limités et contrôlés, puis avec sa publication pour tous les utilisateurs.

C’est un autre de ces changements qui vient d’être annoncé par WhatsApp sur ses réseaux sociaux. Une fois de plus, l’interface de l’application Android a été améliorée, cette fois avec un changement dans la barre de navigation, qui se trouve désormais dans la zone inférieure et avec de nouveaux éléments.

Cette barre bien connue dispose désormais de nouvelles icônes pour accéder à de nombreuses nouveautés révélées ces derniers mois. De plus, il a été repensé dans le but d’améliorer l’accessibilité, tout en le rendant plus simple à utiliser.

Bien qu’il ait été officiellement annoncé, aucun projet n’a encore été révélé quant à son arrivée sur les smartphones Android. On s’attend à ce que dans les prochains jours, il commence à apparaître à de plus en plus d’utilisateurs, qui pourront alors essayer la nouvelle fonctionnalité.

Il s’agit d’un autre changement important dont les utilisateurs peuvent profiter. La réorganisation de la barre de navigation rend tout plus proche des doigts des utilisateurs et plus simple à utiliser, surtout les plus récents.