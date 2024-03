AMD Ryzen 7800X3D contre 7900X3D contre 7950X3D : référence de jeu

Nous avons finalement pu tester le Ryzen 9 7900X3D, sorti il ​​y a un peu plus d’un an, donc le timing semble bien choisi. Blague à part, ce n’est jamais un processeur qui nous intéressait car à 600 $, cela n’avait tout simplement aucun sens. Même sans l’examiner, nous savions déjà tout ce que nous devions savoir compte tenu de notre expérience avec les 7800X3D et 7950X3D. Franchement, à l’époque, nous avions des produits plus intéressants à couvrir, mais un an plus tard et ce n’est plus le cas, alors faisons-le.

Auparavant à 600 $, il valait mieux acheter le 7950X3D pour 700 $. Cette simple augmentation de prix de 17 % vous a donné 33 % de cœurs en plus et, plus important encore pour les jeux, vous avez obtenu deux cœurs supplémentaires compatibles 3D V-Cache. Alternativement, si le jeu était l’objectif principal, alors le 7800X3D pour 450 $ était non seulement beaucoup moins cher, mais garantissait également de meilleures performances de jeu car il contenait huit cœurs compatibles 3D V-Cache, alors que le 7900X3D est limité à seulement six.

Avec les récents changements de prix, les choses ont considérablement changé. Le 7800X3D peut désormais être acheté pour seulement 370 $ et le 7950X3D 580 $, ce qui est assez proche d’une réduction de 20 % sur les deux versions. Mais ce ne sont pas les réductions les plus importantes ; le 7900X3D a vu son prix réduit de 35 %, le ramenant à seulement 390 $, soit à peine 20 $ de plus que le 7800X3D.

Cela amène de nombreux acheteurs potentiels de Ryzen à reconsidérer le 7900X3D. Le seul problème est qu’il existe très peu de données de référence en ligne, car cette version n’a jamais fait l’objet d’un programme de révision. Nous sommes donc allés en chercher un, puis nous y avons lancé notre batterie de tests de jeu, pour voir comment il se compare aux 7950X3D et 7800X3D, mais aussi au reste de la série Ryzen 7000.

Pour les tests, nous utilisons la carte mère Gigabyte X670E Aorus Master exécutant le dernier BIOS F22, et pour la mémoire, nous avons un kit DDR5-6000 CL30 de 32 Go. Pour le GPU, nous utilisons bien sûr la GeForce RTX 4090 car c’est le meilleur outil pour mesurer les performances de jeu des CPU, et cela signifie que nous testerons également en 1080p.

Si vous vous demandez pourquoi les évaluateurs testent de cette façon et que vous souhaitez en savoir plus, nous avons un explicatif qui couvre cela. Passons maintenant aux données…

Repères

Le premier est Baldur’s Gate 3, qui a été un excellent titre pour les puces X3D. Le 7800X3D, par exemple, est 52 % plus rapide que le 7700X dans ce jeu. Cependant, alors que les parties non 3D du V-Cache sont assez similaires en termes de performances, les déclinaisons X3D plus rapides affichent plus de variance dans les résultats. Les 7800X3D et 7950X3D offrent des performances similaires, mais le 7900X3D est légèrement plus lent, avec une marge de 7 %.

En effet, il comporte moins de cœurs compatibles 3D V-Cache, seulement six au lieu de huit, et le jeu est configuré pour fonctionner uniquement sur les cœurs compatibles 3D V-Cache. Par curiosité, nous avons désactivé le CCD V-Cache non-3D sur le 7900X3D, créant ce qui serait un 7600X3D si une telle version existait, et réduisant ainsi encore les performances, probablement parce que le deuxième CCD était utilisé pour gérer des tâches en arrière-plan. ou vraiment tout ce qui n’a rien à voir avec Baldur’s Gate 3. Même ainsi, un 7600X3D serait toujours près de 30 % plus rapide que le 7950X dans ce jeu.

Passons à Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, nous commençons à voir quelques exemples expliquant pourquoi il est difficile de prédire les performances de ces processeurs. La conception double CCD du 7950X3D lui coûte ici quelques performances, car le 7800X3D est jusqu’à 6 % plus rapide. Cependant, réduire le nombre de cœurs 3D V-Cache à six réduit encore les performances, car ici le 7900X3D était bon pour 171 ips, ce qui le rend 12 % plus lent que le 7800X3D. Mais si nous désactivons le deuxième CCD sur le 7900X3D, créant ainsi un 7600X3D, les performances s’améliorent en réalité de 6 %, car nous ne payons plus de pénalité pour la communication entre CCD, et ces cœurs supplémentaires plus lents ne sont pas utiles dans ce titre. .

Essentiellement, pour des performances maximales, vous souhaitez huit cœurs compatibles 3D V-Cache et, idéalement, vous les souhaitez tous dans le même complexe de cœurs, car la planification n’est pas parfaite.

Ensuite, nous avons Poudlard Legacy, où les performances s’améliorent avec des cœurs supplémentaires, mais pas de manière significative. Cependant, nous constatons de meilleures performances avec les 7900X3D et 7950X3D par rapport au 7800X3D, par exemple, et le 7600X3D simulé est encore une fois plus lent. Nous avons également constaté des tendances de performances similaires avec les modèles V-Cache non 3D. Le 7900X3D était 4% plus rapide que le 7800X3D dans ce jeu, donc pas une marge énorme, mais c’est le premier exemple où la partie 12 cœurs est plus rapide pour les jeux.

Les résultats de Star Wars Jedi : Survivor sont intéressants, car ici les 7800X3D et 7950X3D offrent des performances similaires, le 7950X3D n’étant que 3 % plus rapide en comparant la fréquence d’images moyenne. Cependant, le 7800X3D était toujours 11 % plus rapide que le 7900X3D, car le jeu bénéficie de huit cœurs compatibles 3D V-Cache. Ce déficit de performances n’était pas aussi prononcé avec les processeurs V-Cache non 3D plus lents.

Assetto Corsa Competizione (ACC) est un jeu qui n’utilise pas bien les processeurs lourds, mais il bénéficie de performances de cache améliorées, et nous le constatons avec les puces X3D. Encore une fois, les 7800X3D et 7950X3D sont très similaires en termes de performances, et même si le 7900X3D n’est pas loin du compte, il a un peu glissé, étant 4 % plus lent que le 7800X3D. Fait intéressant, si nous désactivons le deuxième CCD sur le 7900X3D, créant à nouveau un 7600X3D, les performances chutent, ce qui était inattendu dans ce titre.

Spider-Man Remastered voit peu d’avantages en termes de performances avec les puces X3D, bien que nous utilisions ici le ray tracing, ce qui limite les performances du RTX 4090. Cependant, nous envisageons toujours généralement plus de 150 ips.

Le 7900X3D est comparable aux 7800X3D et 7950X3D, et nous observons que la désactivation du deuxième CCD non activé par V-Cache 3D entraîne une baisse des performances, en particulier dans les plus bas de 1 %.

A Plague Tale: Requiem était un cas étrange qui a causé plusieurs maux de tête, entraînant plusieurs installations Windows propres dans le but de corriger les performances du 7900X3D. Les tests ont montré que le 7900X3D était extrêmement sous-performant, à un degré qui n’a pas vraiment de sens pour plusieurs raisons. Premièrement, les doubles CCD ne semblent pas être un problème ici, puisque le 7950X3D correspond au 7800X3D, mais avoir seulement six cœurs avec accès au V-Cache 3D ne semble pas être un problème, car la désactivation du deuxième CCD sur le 7900X3D a donné lieu à d’assez bonnes performances avec le 7600X3D simulé.

Cependant, cela devient encore plus confus car nous constatons des marges similaires avec les versions V-Cache non 3D, en particulier le 7900X, qui est plus faible que prévu, même derrière le 7600X, bien que cette fois le 7700X ait été plus rapide que le 7950X, ce qui indique un problème de double CCD.

Les résultats d’Assassin’s Creed Mirage sont simples. Avec les composants X3D, disposer de huit cœurs avec accès au tampon L3 plus grand entraîne une amélioration des performances d’environ 10 %. Ensuite, sans le V-Cache 3D, toutes les parties du Zen 4 plafonnent les performances à environ 175-176 ips, quel que soit le nombre de cœurs ou la configuration.

Une histoire similaire se déroule lors des tests avec Watch Dogs : Legion. Disposer de deux cœurs supplémentaires avec accès au 3D V-Cache augmente les performances d’environ 15 %. Ainsi, si vous envisagez d’acheter un processeur X3D pour des performances de jeu maximales, vous souhaitez idéalement un modèle contenant huit cœurs par CCD.

Hitman 3 nous présente des résultats intrigants. Premièrement, ce jeu ne bénéficie pas de manière significative du cache L3 supplémentaire ; le 7800X3D, par exemple, n’est que 10 % plus rapide que le 7700X standard. On observe que le jeu peut tourner à environ 230 fps avec six cœurs Zen 4 et environ 240 fps avec huit cœurs, ou 260 fps si vous ajoutez le 3D V-Cache. Cependant, avec seulement six cœurs compatibles 3D V-Cache, les performances sont plafonnées à 245 ips. Mais si l’on considère les problèmes de planification, comme c’est le cas avec le 7900X3D, les performances chutent par rapport à celles du 7600X standard, les résultats sont donc variés ici.

Les résultats de Counter-Strike 2 sont également assez surprenants, principalement parce qu’il y a une amélioration notable des performances des 7600X et 7700X aux doubles CCD 7900X et 7950X. Il semble que la planification fonctionne exceptionnellement bien ici, le jeu fonctionnant sur un CCD tandis que les tâches en arrière-plan s’exécutent sur le second, un peu comme la façon dont APO améliore la conception P et E-core d’Intel.

Nous constatons un effet similaire avec les versions X3D, bien qu’ici le 7600X3D simulé soit un peu plus lent que le 7800X3D, car la partie 3D V-Cache activée par 8 cœurs est capable d’atteindre de nouveaux sommets. Néanmoins, le 7900X3D est encore une fois plus rapide, quoique avec une petite marge.

Enfin, nous avons Call of Duty : Modern Warfare III, et ces résultats sont probablement les plus simples à expliquer que nous ayons vus. En bref, le jeu bénéficie de plus de cœurs avec la conception double CCD, et cela semble être dû au bon fonctionnement de la planification. Encore une fois, le jeu fonctionne sur un CCD et tout le reste est pris en charge par l’autre, ce qui donne un avantage aux 12 et 16 parties principales, que ce soit avec ou sans le V-Cache 3D.

En résumé, le 7900X3D fonctionne bien ici, offrant une petite augmentation de 4 % par rapport au 7800X3D, bien qu’il soit également seulement 5 % plus rapide que le 7900X standard.

Performance moyenne

Voici maintenant un aperçu de la moyenne sur 12 matchs, et les résultats sont à peu près comme prévu. Le 3D V-Cache améliore considérablement les performances de jeu, fonctionnant mieux lorsque huit cœurs peuvent accéder au plus grand tampon L3, comme c’est le cas pour les 7800X3D et 7950X3D.

Le 7900X3D n’est pas aussi puissant en termes de performances de jeu maximales, même si les performances globales restent très bonnes. Après tout, les 7800X3D et 7950X3D n’étaient qu’environ 7 % plus rapides en moyenne, bien qu’ils semblent beaucoup plus impressionnants par rapport aux modèles non 3D.

Par exemple, le 7800X3D était 24 % plus rapide que le 7700X, tandis que le 7900X3D était 17 % plus rapide que le 7900X. Il y a donc toujours une augmentation notable, mais pas aussi importante qu’on aurait pu s’y attendre.

Ce que nous avons appris

Voilà, les résultats ne sont globalement pas très surprenants. Il est logique que le 7900X3D ne soit pas aussi puissant que le 7800X3D et le 7950X3D pour les jeux. Avec seulement six cœurs capables d’accéder au 3D V-Cache, les performances globales étaient toujours excellentes. Cependant, il y a certainement une pénalité en termes de performances, et bien qu’elle ne soit pas énorme, pour ceux d’entre vous qui jouent principalement, le 7800X3D a beaucoup plus de sens.

Franchement, nous n’avons jamais été aussi friands du 7950X3D. En réalité, les deux CCD auraient dû être équipés du 3D V-Cache ; cela aurait changé la donne. Mais il peut toujours être aussi rapide que le 7800X3D, même si dans certains cas, vous devrez peut-être résoudre les problèmes de planification manuellement avec un programme tel que Process Lasso.

Le 7900X3D présente toujours les mêmes problèmes de planification que le 7950X3D, du moins dans certains jeux, avec l’inconvénient supplémentaire de la pénalité à six cœurs. Encore une fois, même si les performances globales sont excellentes, elles ne sont pas sans bizarreries.

Les puces doubles CCD X3D ont toujours été un peu étranges avec un seul des CCD dotés du V-Cache 3D, et en règle générale, le cache L3 plus grand est très utile pour améliorer les performances de jeu limitées par le processeur. Même si nous sommes sûrs qu’il existe des charges de travail d’application qui bénéficient également de davantage de L3, nous ne les avons tout simplement pas rencontrées et, il est vrai, les tests de productivité ne sont pas au centre de ce que nous faisons régulièrement ici.

Le fait est que le processeur Zen 4 le plus optimal pour les jeux est le 7800X3D. Il garantit des performances maximales dans tous les jeux, du moins par rapport aux autres processeurs Zen 4. Il existe certainement des exemples où les modèles à 12 et 16 cœurs sont plus rapides, mais avec une forte dépendance à la planification logicielle d’AMD, ils sont un peu partout.

Cela fait des produits de niche 7950X3D et 7900X3D, car ils n’ont vraiment de sens que pour les personnes qui souhaitent sérieusement jouer sur leurs postes de travail de productivité. Cependant, avec le prix actuel du 7900X3D à seulement 390 $ – le même prix que le 7900X – vous n’achèteriez évidemment pas le modèle non 3D. De plus, le 7950X coûte actuellement 550 $, ce qui représente une hausse de prix de 40 % pour une augmentation de 33 % du nombre de cœurs. Ensuite, si vous voulez le 7950X3D, c’est près de 50 % de plus que le 7900X3D.

Ainsi, même si nous suggérons normalement d’éviter le 7900X3D, c’est une version très intéressante à 390 $. Nous ne savons tout simplement pas à qui nous le recommanderions. Si votre objectif est le jeu, alors le 7800X3D est non seulement plus rapide mais aussi moins cher, donc pour les jeux, obtenez-le, et vous évitez également les maux de tête de planification double CCD.

Le 7900X3D est le plus judicieux pour les applications de productivité pour lesquelles il est peu probable que vous bénéficiiez du 3D V-Cache. Mais avec le modèle standard également au prix de 390 $, vous obtenez le gros cache L3 gratuitement, alors pourquoi pas ? Il s’agit vraiment du processeur de productivité basé sur Zen 4 au meilleur rapport qualité-prix d’AMD à l’heure actuelle.

