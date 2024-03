Qu’est-ce que le cancer du cœur pour lequel Flavio Briatore a été opéré : symptômes et thérapie

Le cancer cardiaque primaire, c’est-à-dire qui se développe dans le cœur, est une forme assez rare de tumeur. La plupart du temps, il s’agit de tumeurs bénignes et parmi celles-ci, le plus courant est le myxome, une tumeur qui affecte presque toujours l’oreillette gauche du cœur. Cependant, le diagnostic n’est pas toujours immédiat car les symptômes sont souvent confondus avec d’autres pathologies.

Une tumeur bénigne au cœur. Dans une vidéo publiée sur ses comptes sociaux, Flavio Briatore a raconté avoir reçu le diagnostic il y a seulement dix jours lors d’un contrôle de routine à l’Hôpital San Raffaele de Milan. L’entrepreneur a ensuite ajouté avoir subi immédiatement une intervention de chirurgie mini-invasive au cours de laquelle la masse tumorale a été totalement retirée.

Même s’il s’agit de cas assez rares, le cœur peut également être touché par la formation de tumeurs. La tumeur cardiaque, ou cancer cardiaque, peut être de différents types, selon son origine et la nature des cellules tumorales. En particulier, il convient de distinguer entre les tumeurs cardiaques primaires ou primitives – si le cœur est le lieu où la maladie est apparue – et les tumeurs cardiaques secondaires, si la maladie est le résultat de métastases d’une tumeur survenue dans un autre organe du corps. De plus, comme tous les cancers, les cancers cardiaques se distinguent également en bénins et malins.

Qu’est-ce qu’une tumeur cardiaque primitive

Sauf dans les cas où la tumeur cardiaque est causée par des métastases d’autres tumeurs, dans la plupart des cas, les tumeurs cardiaques primitives sont bénignes (dans environ 80% des cas), tandis que les tumeurs malignes sont assez rares (20% des cas).

La tumeur peut affecter n’importe quel tissu cardiaque, c’est-à-dire qu’elle peut se développer dans le tissu valvulaire, dans le tissu conjonctif du cœur ou dans le péricarde, cependant, dans la plupart des cas, les tumeurs cardiaques primitives se forment à partir du myocarde ou de l’endocarde, explique le Manuel Msd.

Les différents types de tumeurs cardiaques

Même à l’intérieur de la catégorie des tumeurs cardiaques primitives bénignes, on distingue différentes formes de tumeurs. Le cœur peut être affecté par la formation de fibromes, d’hémangiomes, de lipomes, de kystes péricardiques et d’autres formes de tumeurs, mais le myxome est la tumeur cardiaque primitive bénigne la plus courante.

Le myxome représente la moitié de tous les diagnostics de tumeurs cardiaques primitives bénignes : dans la plupart des cas, il affecte l’oreillette gauche du cœur et peut atteindre des dimensions importantes, jusqu’à 15 cm de diamètre. Cette forme de tumeur bénigne touche surtout les femmes entre 40 et 60 ans.

En général, le myxome a un aspect irrégulier et une consistance gélatineuse. Dans 75% des cas, il a une forme « pédiculée », c’est-à-dire qu’il est attaché à la paroi cardiaque seulement en partie, ce qui permet à la masse de osciller en fonction du flux sanguin, explique encore le Manuel Msd. De cette manière, la masse s’approche et s’éloigne continuellement de la valve mitrale, la bloquant et rétablissant le flux sanguin de manière alternative.

Les tumeurs cardiaques primitives malignes sont assez rares, elles représentent en effet 20% des tumeurs cardiaques primitives. On distingue les sarcomes, les lymphomes primitifs et les mésothéliomes péricardiques. Parmi ceux-ci, le sarcome est le plus courant et touche surtout les adultes d’environ 45 ans. Les deux autres formes sont extrêmement rares.

Quelle est la prévalence du cancer cardiaque et comment est-il diagnostiqué

Comme mentionné précédemment, les tumeurs cardiaques primitives sont une forme assez rare de néoplasie. Selon les estimations du Manuel Msd, elles représentent moins d’un cas sur 2 000. Par communiqué aux tumeurs cardiaques secondaires, c’est-à-dire celles qui se développent dans le cœur, celles qui sont métastatiques sont plus fréquentes (jusqu’à 40 fois plus).

Les tumeurs cardiaques sont généralement diagnostiquées par évaluation médicale puis confirmées par des outils tels que l’échocardiographie, la tomodensitométrie ou l’imagerie par résonance magnétique. Le diagnostic n’est pas toujours facile car les symptômes associés aux tumeurs cardiaques sont également courants dans d’autres troubles ou pathologies. En ce qui concerne le myxome, le cancer cardiaque le plus courant, les symptômes possibles comprennent l’essoufflement, la fièvre, la perte de poids ou les douleurs articulaires.

Comment traite-t-on le cancer cardiaque

Pour ce qui est des tumeurs cardiaques bénignes, le traitement consiste en une « résection chirurgicale », c’est-à-dire l’ablation de la tumeur par une intervention chirurgicale. Dans plus de neuf cas sur dix – le Manuel Msd parle d’un taux de réussite de 95% – cela s’avère être efficace dans le traitement du cancer, bien que des échocardiographies de contrôle soient prescrites pendant les cinq à six années suivantes pour surveiller l’apparition éventuelle de récidives.

Évidemment, chaque cas est unique et même parmi les tumeurs bénignes, une intervention chirurgicale supplémentaire peut être nécessaire, par exemple dans certains cas, une intervention plastique ou une valve cardiaque de remplacement peut être effectuée.