Chargeurs GaN contre câble de charge USB multiple : Qu’est-ce qui est meilleur pour les déplacements ?

Que ce soit des ordinateurs portables, des smartphones, des montres connectées ou des powerbanks – la recharge de tous ces appareils en déplacement peut devenir un véritable défi, surtout si la chambre d’hôtel dispose d’une seule prise de courant. Nous avons testé deux solutions pour vous: un multicâble GaN et un câble de charge multi-USB – les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients; cela dépend de vos préférences.

Chargeurs GaN: Puissance pour plusieurs appareils

La dernière génération de chargeurs n’est plus basée sur le silicium, mais utilise du nitrure de gallium, qui achemine le courant plus rapidement et génère moins de chaleur. Cela permet de rapprocher les composants à l’intérieur du chargeur.

Les chargeurs GaN ont plusieurs ports et permettent de recharger plusieurs appareils en même temps. Ils fournissent généralement une puissance suffisante pour alimenter même votre ordinateur portable, de sorte que vous n’avez besoin que d’un seul chargeur pour tous vos trésors électroniques.

Les chargeurs GaN rechargent plusieurs appareils simultanément

Câbles de charge multi-USB: super compact et polyvalent

Les câbles de charge multi-USB ont plusieurs ports qui vous permettent de connecter différents appareils avec un seul câble. Les avantages évidents de cette solution sont sa simplicité et le fait que vous n’avez besoin que d’un seul câble de charge. Cependant, aussi tentant que cela puisse paraître, si vous utilisez tous les ports simultanément, chaque appareil reçoit moins de courant.

Lors de l’achat d’un câble de charge multi-USB, assurez-vous toujours qu’il est équipé d’une protection contre les surtensions et la surchauffe, en particulier si vous prévoyez de l’utiliser avec des adaptateurs secteurs puissants.

Un câble de charge multi-USB avec option de charge Apple Watch

Comparaison: multi-chargeur GaN contre câble multi-USB

Qui s’en sort le mieux dans quelle catégorie? Commençons par le facteur le plus important:

Chargement simultané de plusieurs appareils

Même si les chargeurs GaN sont meilleurs que les chargeurs traditionnels pour charger plusieurs appareils simultanément, ils ne peuvent pas faire de miracles – le courant doit également être réparti. Selon la consommation d’énergie des appareils, aucune différence significative par rapport à une charge individuelle n’est perceptible.

Cependant, par rapport à un câble multi-USB utilisé avec un chargeur traditionnel, une alimentation GaN offre des résultats beaucoup meilleurs – les détails des mesures sont disponibles ci-dessous.

Taille et poids

Un câble multi-USB seul ne suffit évidemment pas pour charger vos appareils. Vous avez également besoin d’un adaptateur secteur. L’ensemble ne pèse que 112 grammes pour les appareils que j’ai utilisés.

Mon chargeur GaN, avec trois câbles, est nettement plus lourd, pesant au total 270 grammes, et ne prend pas moins de place que l’autre combinaison.

Cependant, la comparaison n’est pas tout à fait équitable, car contrairement au câble multi-USB, le chargeur GaN peut également charger un ordinateur portable, et les ordinateurs portables ont généralement besoin d’adaptateurs secteurs plus grands et plus lourds. Cependant, si vous voyagez uniquement avec de petits appareils, les chargeurs multi-GaN compacts sont plus légers et prennent moins de place.

Les chargeurs GaN sont compacts mais pas vraiment légers.

Options de connexion

Les chargeurs GaN ont généralement deux à quatre ports. Ces ports sont presque toujours des ports USB-C, car ils peuvent transporter beaucoup plus de courant que les ports USB-A. Cependant, souvent, un port USB-A est également présent, sur lequel vous pouvez connecter des câbles de charge spéciaux tels que ceux pour les anciennes Apple Watches.

Les câbles de charge multi-USB sont disponibles dans de nombreuses configurations différentes, mais en général, ils ont des ports USB-C, Lightning et Micro-USB. Donc, si vous êtes un utilisateur Android dont la montre connectée et la powerbank se chargent également en USB-C, vous devrez chercher un peu plus longtemps le câble approprié – tout comme les propriétaires de Apple Watches, car le chargeur Apple Watch est également rarement inclus.

En ce qui concerne les options de connexion, les chargeurs GaN l’emportent dans la plupart des cas, car vous pouvez utiliser exactement les câbles dont vos appareils ont besoin.

Les câbles de charge multi-USB ont souvent des ports USB-C, Lightning et Micro-USB

Test pratique: Le voyage en ville avec un bagage à main

En octobre, j’étais en voyage en ville avec un ami pendant une semaine et nous voulions être minimalistes (ou économiser de l’argent) et ne pas réserver de bagages enregistrés pour le vol, mais nous contenter d’un petit sac à dos par personne.

Alors qu’il n’avait qu’un smartphone et une powerbank, mon sac à dos s’est rempli d’un iPhone professionnel et personnel, d’une powerbank, de casques Bluetooth, d’une Apple Watch et d’un clavier Bluetooth pliable.

Et au moins les appareils les plus utilisés comme mon iPhone personnel, son smartphone Android et ma Apple Watch ont demandé une recharge presque quotidienne pendant la courte pause entre les visites touristiques en journée et le programme du soir.

45 minutes de temps, niveau de batterie à environ 30% – branchez-le dans la prise!

Le GaN-Ladegerät: assez de puissance pour trois appareils

Nous avons connecté ma Apple Watch SE au port USB-A et un iPhone 8 et un téléphone Android aux deux ports USB-C. Le chargeur GaN offre une puissance maximale de 65 watts – suffisante pour recharger ces trois appareils.

Un GaN-Multicharger peut charger plusieurs appareils simultanément.

Résultat: après 45 minutes, le GaN-Ladegerät avait rechargé les trois appareils à environ 50% de batterie, et des répétitions de ce test ont donné le même résultat.

Cela correspond également à peu près à la quantité d’énergie récupérée par les appareils lorsqu’ils étaient chargés individuellement avec le GaN-Multicharger, sans avoir à partager le courant avec d’autres appareils.

Nous avons donc pu recharger simultanément tous les appareils sur une seule prise de courant sans aucune perte, un avantage clair pour le chargeur multi-netzteil!

Câble multi-USB: Compact mais pas puissant

Les essais de charge avec le câble multi-USB ont montré, sans surprise, que la quantité de courant reçue par les appareils dépend de l’adaptateur secteur utilisé.

Android iPhone Watch 5 Watt 19% 11% 39% 18 Watt 35% 50% 35% 40 Watt 43% 43% 37% Charge de la batterie en pourcentage après 45 minutes de charge avec le câble multi-chargeur

Mais ce n’est pas seulement l’adaptateur secteur qui joue un rôle, le câble lui-même aussi, car tous les câbles ne peuvent pas gérer de grandes quantités de courant. Dans ce cas, un câble de 10 watts était utilisé, car c’était le seul câble qui offrait également une option de charge pour l’Apple Watch.

Câble multi-USB sur chargeur multi: en faire trop

Que se passe-t-il si vous voulez charger non seulement trois appareils, mais alimenter tous les smartphones, écouteurs, montres connectées, powerbanks et claviers avec une seule alimentation?

Nous avons également testé cela et avons connecté le chargeur GaN de 65 watts à tous les trois ports avec des câbles de charge multi-USB et branché tout ce qui avait une fiche.

Trois câbles multi-USB sur trois ports du chargeur GaN

Résultat peu surprenant: ce n’est certainement pas prévu par les fabricants et n’est pas recommandé.

Malgré le fait que les appareils aient indiqué qu’ils étaient en charge (théoriquement), aucun des appareils connectés n’a montré une augmentation du niveau de batterie.

Quand un multi-chargeur est-il meilleur, quand un câble multi-USB?

Il n’y a pas de recommandation générale pour un multi-chargeur USB ou un câble de charge multi-USB, car cela dépend des circonstances personnelles.

Le GaN-Multicharger est le meilleur choix pour vous si:

Vous avez peu de temps pour recharger en déplacement

Vous avez un ordinateur portable avec vous

Vous avez besoin de prises particulières ou de combinaisons de prises

Le câble de charge multi-USB convient mieux à vous si: