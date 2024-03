La crise climatique a altéré la rotation de la Terre et le temps: pourquoi nous perdrons 1 seconde

La fonte de la fonte des glaces causée par le réchauffement climatique ralentit la rotation de l’axe terrestre et modifie la durée du temps. Voici ce qui se passe.

Il peut sembler absurde, mais sur Terre, tant de glace a fondu qu’elle est capable d’influencer la rotation de la Terre sur son axe. En termes simples, l’énorme masse d’eau douce supplémentaire – liée à la fonte des glaciers polaires – s’est déplacée et se déplace vers l’équateur, entraînant un ralentissement de la vitesse de rotation de notre planète. Étant donné que le mouvement de rotation affecte à son tour le temps, en particulier le Temps Coordonné Universel (UTC), établi à l’aide d’horloges atomiques mais mis à jour en fonction des caprices de la rotation de la Terre, on devra retirer une seconde ajoutée, qui est précisément une correction pour aligner l’UTC sur le jour solaire dans les prochaines années.

< p>Un aspect significatif est que pour la première fois, il faut retirer et non ajouter cette seconde, en raison de l’accélération de la rotation terrestre due à la dynamique du noyau. Le moment où cela se produira, soit décalé de 3 ans par communiqué à ce qui était prévu, est dû précisément à la fonte des glaciers, elle-même provoquée par l’homme en raison des émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre. En substance, avec les combustibles fossiles, nous avons été en mesure d’altérer – en la ralentissant – la vitesse de rotation de la Terre et donc le temps. Une « abomination » qui souligne l’impact de l’homme sur la planète (même s’il reste du temps pour l’Anthropocène, selon les chercheurs).

Ce qui est certain, c’est que la suppression d’une seconde intercalaire ne nous causera aucun problème, mais cela pourrait avoir un impact catastrophique sur les systèmes informatiques en réseau, de communication et financiers, dans lesquels la précision du temps est mesurée au millième de seconde. Les logiciels de nombreux systèmes ont été mis à jour pour l’ajout des secondes intercalaires, tandis que la suppression représente une nouveauté qui pourrait entraîner des effets similaires (ensuite évités) à ceux théorisés pour le célèbre bug de l’an 2000.

Le professeur Duncan Carr Agnew, enseignant à l’Institut de géophysique et de physique planétaire – Institution océanographique Scripps de l’Université de Californie à San Diego (États-Unis), a déterminé que la fonte des glaces causée par les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provoque un ralentissement de la rotation de la Terre et influence donc le temps. Plus précisément, ce sont la fonte des glaces du pôle Nord et du Groenland qui sont en train de perdre des milliards de tonnes de masse à un rythme effrayant. Le scientifique explique que la suppression de la seconde intercalaire aurait dû avoir lieu en 2026 en relation avec les mécanismes du noyau terrestre, mais en raison de la fonte des glaces et du ralentissement qui en résulte, cela devra être fait en 2029.

« La fonte des glaces polaires a été suffisamment importante pour influencer considérablement la rotation de la Terre de manière sans précédent. Pour moi, le fait que les êtres humains aient causé un changement dans la rotation de la Terre est surprenant », a déclaré le Dr Agnew à CNN. « Si la fonte des glaces polaires n’avait pas connu d’accélération, ce problème se serait produit 3 ans plus tôt: le réchauffement climatique a déjà une incidence sur la synchronisation mondiale », conclut l’expert dans son étude. Les détails de la recherche « Problème mondial de mesure du temps repoussé par le réchauffement climatique » ont été publiés dans le journal scientifique Nature. Auparavant, des scientifiques du Laboratoire clé du cycle de l’eau et des processus connexes de la Chinese Academy of Sciences avaient déterminé que la fonte des glaces avait également déplacé l’axe de rotation de la Terre.