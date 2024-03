TCL lance bientôt une version 115 pouces de son téléviseur phare 4K QD-Mini-LED

Résumé: Le téléviseur phare 4K QD-Mini-LED de TCL (modèle QM851G, également connu sous le nom de X955 à l’échelle internationale) est disponible aux États-Unis et ailleurs depuis que la société l’a présenté l’année dernière, mais une version plus grande a commencé à apparaître sur divers marchés. On ne sait pas exactement quand les Américains possédant de grandes maisons et des fonds suffisants pourront en commander un, mais cela a commencé à faire surface chez les sites de ventes européens.

Une déclinaison de 115 pouces du téléviseur premium X955 de TCL est désormais disponible à la commande sur les sites Web allemands et tchèques. Bien qu’il ne soit pas arrivé aux États-Unis dans cette taille, les expéditions européennes devraient commencer ce printemps.

Le site Internet du site de ventes allemand « electronic4you » propose l’écran 4K QD-Mini-LED à 24 990 € (environ 27 000 $) avec une date de livraison prévue le 25 avril. Le site tchèque alza.cz propose le même modèle à 499 990 CZK (environ 21 000 $). ) avec des expéditions prévues pour le 31 mars.

TCL a initialement dévoilé le téléviseur extra-large au salon KOOP et au CES plus tôt cette année, après avoir déployé des déclinaisons de 85 et 98 pouces dans le monde l’année dernière. La version 115 pouces reste indisponible sur le site américain de l’entreprise mais apparaît dans d’autres régions comme le golfe Persique.

Le X955 prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec VRR via AMD FreeSync Premium et un mode DLG de 240 Hz. Avec HDR10+ et Dolby Vision IQ, le téléviseur offre également une luminosité maximale de 5 000 nits, un rapport de contraste de 7 000:1, plus de 20 000 zones de gradation locales et une gamme de couleurs DCI-P3 de 98 %. Le système Smart TV fonctionne sur Google TV avec la connectivité Wi-Fi 6.

Successeur probable du X955, le TCL X11H a été lancé en Chine le mois dernier avec des modèles de 85 et 98 pouces. Il augmente la luminosité maximale à 6 500 nits et dispose d’un nouveau rétroéclairage mini-LED qui augmente l’efficacité énergétique de 40 %.

On ne sait pas encore quand ou si le X11H sera disponible dans le monde entier.

TCL a introduit plusieurs produits dans différentes catégories pour rester à la pointe de la technologie d’affichage au cours de l’année dernière. En mai 2023, la société a lancé un écran OLED pliable de 65 pouces 8K 120 Hz, un moniteur ultra-large 240 Hz 8K et des écrans VR haute résolution.

Plus tard cette année-là, TCL a discuté de X-intelligence, son modèle de langage naturel d’IA conçu pour les panneaux d’affichage. D’autres produits de la société incluent un moyen plus abordable et portable de profiter d’un grand téléviseur : une paire de lunettes intelligentes de 450 $ capables de projeter un écran virtuel 1080p de 130 pouces.

