Microsoft Edge pourrait bientôt vous permettre de contrôler la quantité de RAM utilisée

Quelque chose à espérer: Depuis qu’il a remplacé Internet Explorer comme navigateur Windows par défaut il y a quelques années, Microsoft Edge n’a cessé d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et a régulièrement gagné des parts de marché, remplaçant même Firefox en tant que deuxième navigateur le plus populaire sur la plate-forme Windows. Il est désormais sur le point d’ajouter une autre nouvelle fonctionnalité qui pourrait rendre son utilisation encore plus pratique, notamment pour les joueurs et les utilisateurs expérimentés.

Microsoft serait en train de tester une fonctionnalité de limitation de mémoire définie par l’utilisateur pour Edge, qui pourrait l’empêcher d’utiliser trop de RAM et de ralentir l’ensemble du système. La nouvelle fonctionnalité a été repérée dans la dernière version d’Edge Canary par un pronostiqueur fiable. @Leopeva64 qui a publié une capture d’écran sur X (anciennement Twitter), montrant la nouvelle option « Contrôles de ressources » dans Edge.

Comme on peut le voir sur la capture d’écran, la fonctionnalité permettra aux utilisateurs de limiter la consommation de RAM du navigateur en utilisant une barre de progression qui affichera une échelle de 1 à 16 si l’appareil dispose de 16 Go de RAM. De même, si le système dispose de 32 ou 64 Go de mémoire, la barre affichera une échelle de 1 à 32 ou de 1 à 64, respectivement. Les utilisateurs peuvent également spécifier si le navigateur doit respecter la limite choisie uniquement pendant le jeu ou à tout moment.

Une nouvelle section sur la page Paramètres pourrait vous permettre de contrôler la quantité de RAM Edge peut utiliser, vous pouvez également choisir si ce contrôle est activé uniquement lorsque vous jouez à un jeu ou toujours

Cette fonctionnalité pourrait être particulièrement utile sur les appareils plus anciens dotés d’une mémoire limitée. Cependant, Microsoft prévient que le choix d’une limite très basse pourrait affecter les performances du navigateur. Il est donc impératif que vous choisissiez un nombre qui permettra à Edge de fonctionner correctement.

Pour vérifier si vous disposez de la nouvelle fonctionnalité de limiteur de mémoire, accédez à Paramètres Edge > Performances > Détecteur de performances et activez la bascule à côté de Contrôles de ressources. Vous pourrez désormais personnaliser la limite d’utilisation de la mémoire de Microsoft Edge et décider quand vous souhaitez que le navigateur suive les restrictions.

Notez que la fonctionnalité n’est actuellement déployée que auprès d’une poignée d’Edge Insiders, vous ne la verrez donc peut-être pas encore sur votre appareil, même si vous utilisez la dernière version d’Edge Canary. Nous nous attendons à ce que Microsoft le rende progressivement disponible à davantage d’utilisateurs dans les jours et semaines à venir, mais il n’y a pas d’ETA pour sa sortie sur le canal stable.



