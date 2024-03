Kate Middleton et la chimiothérapie préventive: quand les médicaments antitumoraux sont utilisés contre la récidive

La chimiothérapie adjuvante ou préventive est administrée pour réduire le risque de récidive associé à un certain type de cancer. Dans un récent message sur les réseaux sociaux, la princesse du Galles Kate Middleton a expliqué qu’elle a commencé ce type de traitement après avoir été diagnostiquée avec une forme tumorale non spécifiée. L’oncologue Camillo Porta explique en quoi cela consiste et à quoi ça sert.

Interview avec le Dr. Prof. Camillo Porta

Enseignant en oncologie à l’Université Aldo Moro de Bari

Après des mois de silence, la princesse du Galles Kate Middleton a révélé dans un message officiel publié sur le compte Instagram de la famille royale qu’elle a découvert qu’elle avait une tumeur lors de l’intervention abdominale subie en janvier. La princesse n’a pas donné plus de détails sur le type de tumeur qui lui a été diagnostiqué, mais elle a essayé de rassurer les Anglais (et d’autres) en disant qu’elle se soigne et puise toutes ses forces pour faire face au mieux à cette période de sa vie.

En particulier, Middleton a déclaré qu’après l’intervention chirurgicale à la London Clinic au cours de laquelle les médecins ont détecté la présence de cellules cancéreuses, elle a commencé à suivre une « chimiothérapie préventive ». Le terme médical correct est « chimiothérapie adjuvante » ou « préventive » et consiste en l’administration de médicaments anticancéreux dans un but préventif. Lors d’un entretien avec Netcost-security.fr, le professeur Camillo Porta, enseignant en oncologie à l’Université Aldo Moro de Bari, explique en quoi consiste cette forme de chimiothérapie, quand y avoir recours et quelles sont les différences par communiqué à d’autres utilisations possibles des médicaments de chimiothérapie.

Qu’est-ce qu’indique la chimiothérapie adjuvante ou préventive?

Qu’est-ce que la chimiothérapie préventive que Kate Middleton suit et quels sont ses effets ?

Lorsque l’on parle de thérapie adjuvante ou préventive, on entend un traitement de chimiothérapie administré après une intervention chirurgicale au cours de laquelle la masse tumorale a été radicalement enlevée et dans le but de prévenir d’éventuelles récidives, c’est-à-dire une réapparition future du cancer. En réalité, d’autres formes de traitements oncologiques peuvent être utilisées à cette fin, comme l’immunothérapie, la radiothérapie ou la thérapie hormonale.

Qu’est-ce qui change par communiqué à la chimiothérapie non préventive ?

Par communiqué à la chimiothérapie utilisée dans un but autre que préventif, le traitement ne change pas, mais les objectifs sont différents : il ne s’agit pas de réduire les symptômes ou d’allonger l’espérance de vie, mais de réduire le risque de récidive et donc de contribuer à la guérison du patient.

Quand a-t-on recours à la chimiothérapie préventive ?

Le choix d’administrer ou non une chimiothérapie adjuvante dépend de l’évaluation de différents facteurs et variables, en premier lieu du risque de récidive associé au cancer traité. Cela inclut différents facteurs tels que la taille de la tumeur, les résultats de le test histologique et d’autres caractéristiques spécifiques de la maladie traitée. Une fois ces évaluations faites, chez les patients présentant un risque élevé de récidive et pour les tumeurs pour lesquelles nous savons que la chimiothérapie administrée de manière préventive a démontré qu’elle réduit les chances que la tumeur réapparaisse, nous procédons donc au traitement.

Quels sont donc les cas concrets où on utilise ce traitement ?

En résumé, nous pouvons dire que les prérequis pour recourir à la chimiothérapie préventive sont que la tumeur ait été totalement enlevée par chirurgie, qu’il y ait un risque élevé de récidive en fonction de plusieurs paramètres anatomiques et biologiques, et enfin qu’il y ait la preuve prouvée – c’est-à-dire des données à l’appui – que le traitement est capable de réduire ce risque dans la majorité des patients.

Les modalités d’administration ne changent-elles donc pas ?

Exactement. Les médicaments utilisés sont normalement les mêmes, ainsi que les mêmes dosages que ceux utilisés en chimiothérapie non préventive, c’est-à-dire en cas de maladie métastatique. Par conséquent, les effets secondaires possibles sont les mêmes que ceux observés en cas d’administration sans but préventif. La seule différence concerne la durée.

La chimiothérapie adjuvante est-elle plus courte ?

En moyenne, nous pouvons dire que la durée de la chimiothérapie adjuvante est plus courte que celle de la chimiothérapie chez les patients atteints de métastases.

Alors, combien de temps peut-elle durer ?

Il existe des schémas préétablis qui indiquent la durée habituelle des thérapies préventives, non seulement en chimiothérapie, qui peuvent durer un an, cinq ans ou dix ans. Selon le type de cancer ou le risque, plus ou moins élevé, que la maladie puisse récidiver.

Cela convient-il à tous les types de cancer ?

Les études menées jusqu’à présent et les données dont nous disposons montrent qu’il y a des cancers pour lesquels l’efficacité de réduire le risque de récidive associé à la chimiothérapie est très élevée, d’autres pour lesquels elle est présente, mais de manière plus modeste, et d’autres encore pour lesquels aucun effet préventif n’a été démontré. Ainsi, en présence de ces néoplasies, on n’a pas recours à la chimiothérapie préventive, sauf à des fins expérimentales. Aujourd’hui, il y a de nombreux cancers pour lesquels la chimiothérapie s’est révélée efficace en moyenne pour prévenir les récidives, y compris plusieurs néoplasies invasives telles que le cancer du sein, du côlon-rectum, du poumon, du pancréas, des reins et de la vessie.

Et les autres traitements adjuvants, quand sont-ils recommandés ?

La condition préalable pour proposer un traitement adjuvant à un patient est qu’il existe des données à l’appui de l’efficacité du traitement considéré pour réduire, au moins en moyenne, les cas de récidive. Le choix du type de traitement dépend de nombreux facteurs : le type de cancer, le stade de développement, l’organe concerné, la taille, l’implication des ganglions lymphatiques et d’autres facteurs biologiques.

Les informations fournies dans cet article sont destinées à compléter, et non à remplacer, la relation entre un patient et son médecin.