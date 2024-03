L’interface utilisateur Windows pour le formatage du disque était une solution temporaire restée bloquée pendant 30 ans

Pourquoi est-ce important: Il n’y a rien de plus durable qu’un patchwork de code « temporaire » pour un vaste projet logiciel. Dave Plummer, ancien employé de Microsoft, fournit une nouvelle démonstration de cette règle d’or en matière de développement logiciel.

Windows est bien connu pour sa capacité presque étrange à héberger une multitude de paradigmes GUI contradictoires au sein du même shell graphique. Cette tendance persiste depuis des décennies et devrait se poursuivre quelle que soit la future édition de Windows que Microsoft développe actuellement. Cependant, un aspect spécifique de l’interface utilisateur a été assemblé à la hâte à titre temporaire en attendant qu’une version plus raffinée puisse être implémentée.

Selon le célèbre développeur Microsoft Dave Plummer, la boîte de dialogue « Format » a été rapidement créée fin 1994. À cette époque, Redmond était occupé à porter les « bajillions de lignes de code » de l’interface utilisateur de Windows 95 vers Windows NT, comme Plummer récemment expliqué sur X. L’interface graphique de format était un domaine dans lequel Windows 95 et NT différaient suffisamment pour justifier une nouvelle interface utilisateur personnalisée.

Le programmeur a esquissé les options de la boîte de dialogue sur une feuille de papier puis a créé une « simple pile verticale » de tous les choix qu’il avait préparés (capacité, système de fichiers, étiquette, taille du cluster, etc.) dans VC++2.0. Plummer admet que l’interface utilisateur « n’était pas élégante », mais qu’elle fournirait au moins des fonctionnalités fonctionnelles jusqu’à ce que « l’interface utilisateur élégante » puisse être implémentée.

J’ai écrit cette boîte de dialogue Format un jeudi matin pluvieux chez Microsoft fin 1994, je pense que c’était le cas. Nous portions les milliards de lignes de code de l’interface utilisateur de Windows95 vers NT, et le format n’était qu’un de ces domaines dans lesquels WindowsNT était suffisamment différent de… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K – Dave W. Plummer (@davepl1968) 24 mars 2024

Trente ans plus tard, les systèmes d’exploitation grand public Win32 et la technologie NT ont été fusionnés, mais la boîte de dialogue de formatage de Windows 11 reste la solution « temporaire » que Plummer a esquissée sur un morceau de papier. Les programmeurs doivent toujours être prudents lorsqu’ils implémentent une solution temporaire dans un projet logiciel beaucoup plus vaste, explique le codeur.

Plummer a également fait des choix arbitraires concernant la plus grande taille possible d’un volume basé sur FAT. Le système de fichiers FAT32 introduit avec Windows 95 utilise un champ de 32 bits pour compter les secteurs, fournissant ainsi une taille maximale de 2 téraoctets pour un seul volume FAT32.

L’outil de formatage de disque intégré à Windows NT ne prend en charge que des tailles de volume allant jusqu’à 32 Go, une offre que Plummer a choisie lui-même pour éviter de gaspiller trop d’espace de stockage avec des tailles de cluster plus grandes. Microsoft a clairement décidé d’intégrer l’interface utilisateur originale dans la version finale de Windows NT 4.0, et les choix arbitraires faits par un seul développeur « un jeudi pluvieux » sont toujours d’actualité après toutes ces années.



