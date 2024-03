Le Viagra peut réduire de 50% le risque d’Alzheimer : les résultats d’une nouvelle étude

Une équipe de recherche américaine a déterminé que l’utilisation de citrate de sildénafil (Viagra), un médicament pour la dysfonction érectile, peut réduire de 50% le risque de maladie d’Alzheimer. Des tests en laboratoire mettent en évidence les effets contre les « protéines collantes » qui s’accumulent dans le cerveau chez les patients atteints de démence, associées à la neurodégénérescence et au déclin cognitif.

Le citrate de sildénafil, principe actif du Viagra, connu comme un médicament très utilisé contre la dysfonction érectile, peut selon une nouvelle étude réduire de 50% le risque de développer la maladie d’Alzheimer, la principale forme de démence dans le monde. C’est ce qui ressort d’une nouvelle enquête pluridisciplinaire dans laquelle ont été intégrées des données provenant d’assurances santé, des expériences en laboratoire sur les neurones et une vérification des changements dans l’expression génique. L’énorme quantité de données a été intégrée à l’intelligence artificielle, révélant les bénéfices significatifs et potentiels des inhibiteurs de la phosphodiestérase (PDE) – la famille de médicaments à laquelle appartient le Viagra – contre la neurodégénérescence, le processus à la base de la maladie d’Alzheimer / démence qui conduit au déclin cognitif.

Un groupe de chercheurs américains, dirigé par des scientifiques de l’Institut de recherche Lerner de la Cleveland Clinic, a déterminé que le Viagra peut réduire de 50% le risque de maladie d’Alzheimer. Ils ont collaboré étroitement avec des collègues de plusieurs instituts, dont le département de biostatistique et de sciences des données de santé de l’université de l’Indiana, le département de neurosciences de l’université Case Western Reserve et l’université du Nevada à Las Vegas. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Feixiong Cheng de l’Institut de médecine génomique de la Cleveland Clinic, ont tout d’abord analysé statistiquement les données des deux bases de données d’assurance MarketScan Medicare Supplemental et Clinformatics. En termes simples, ils ont relevé l’incidence de la maladie d’Alzheimer chez les patients prenant du citrate de sildénafil et ceux qui n’en prenaient pas, en prenant en compte des facteurs confondants tels que l’âge, le sexe, l’origine ethnique et d’éventuelles affections sous-jacentes (comorbidités).

En croisant toutes les données, il est apparu que ceux qui prenaient du Viagra avaient une réduction du risque de développer la maladie d’Alzheimer jusqu’à 54%. Dans la deuxième phase de l’étude, le Dr Cheng et ses collègues ont exposé les neurones obtenus à partir de cellules souches pluripotentes induites (iPCS) de patients atteints de la maladie neurodégénérative à l’ingrédient actif de la « petite pilule bleue de l’amour », observant que le citrate de sildénafil réduit l’hyperphosphorylation de la protéine tau, en particulier des pTau181 et pTau205. Rappelons que les « enchevêtrements » de cette protéine « collante » – avec les plaques de bêta-amyloïde – dans le cerveau sont depuis longtemps associés aux processus neurodégénératifs de la démence et au déclin cognitif. Les résultats ont été obtenus en seulement cinq jours et pourraient expliquer l’efficacité protectrice contre la neurodégénérescence.

Le Viagra associé à un risque réduit de maladie d’Alzheimer, selon une nouvelle étude

En fin de compte, grâce à l’analyse des changements de l’expression génique, il a également été observé que le médicament contre la dysfonction érectile « cible spécifiquement les gènes et les voies pathobiologiques liés à la maladie d’Alzheimer », comme l’ont expliqué les scientifiques dans le résumé de l’étude. Les neurones traités exprimaient en effet des gènes liés à la croissance mobile, à l’amélioration de la fonction cérébrale, à la réduction de l’inflammation et à d’autres processus connus pour protéger contre la dégénérescence neuronale associée à la maladie d’Alzheimer, ont-ils expliqué dans un communiqué de presse de la Cleveland Clinic.

Comme indiqué, toutes les données ont été traitées grâce à l’intelligence artificielle. « Après avoir intégré cette énorme quantité de données au niveau informatique, il est gratifiant de voir les effets du sildénafil sur les neurones humains et les résultats chez les patients du monde réel. Nous pensons que nos résultats fournissent les preuves nécessaires pour que des études cliniques examinent plus en détail l’efficacité potentielle du sildénafil chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer », a déclaré le Dr Cheng, informaticien spécialisé en biomédecine.

L’étude menée par la Cleveland Clinic n’est pas la première à trouver une association positive entre l’utilisation de médicaments contre la dysfonction érectile et des bienfaits contre la démence. La récente étude « Inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 chez les hommes atteints de dysfonction érectile et risque de maladie d’Alzheimer » publiée dans Neurology par des scientifiques de l’University College de Londres a notamment déterminé que le citrate de sildénafil réduit le risque de démence de 20%. Les détails de la nouvelle étude « Sildenafil as a Candidate Drug for Alzheimer’s Disease: Real-World Patient Data Observation and Mechanistic Observations from Patient-Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neurons » ont été publiés dans le Journal of Alzheimer’s Disease. Les résultats de ces enquêtes devront être confirmés par des enquêtes beaucoup plus approfondies.