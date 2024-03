Google Wallet deviendra plus sécurisé mais aussi plus difficile à utiliser sur Android

Google Wallet, déjà utilisable au Portugal, est extrêmement utile pour quiconque possède un Android. D’un simple toucher de votre smartphone, vous pouvez payer sur n’importe quel terminal de paiement. Ce procédé, qui était simple, deviendra plus sûr mais aussi plus difficile à utiliser sur Android.

Google Wallet deviendra plus sécurisé

Avec des mises à jour constantes, Google Wallet doit garantir aux utilisateurs une sécurité maximale. Cela permet d’accéder aux données sensibles des utilisateurs et peut entraîner une perte d’argent en cas de compromission.

Ainsi, pour augmenter la sécurité de Google Wallet, les utilisateurs doivent désormais déverrouiller leur smartphone pour tous les paiements tactiles. Ce nouveau comportement a commencé à être signalé il y a quelques jours et semble être répandu parmi tous les utilisateurs.

En même temps, plus difficile à utiliser

Cette nouveauté va à l’encontre de ce qui était la norme dans de nombreux pays européens, où il existait une offre minimale. Ces paiements ne nécessitaient pas d’autorisation de l’utilisateur et Google Wallet fonctionnait donc de manière plus simple et plus rapide, simplement en touchant le smartphone.

Ce changement constitue certainement un ajustement très important en matière de sécurité des utilisateurs. Cela rend cependant Google Wallet un peu plus difficile à utiliser sur Android, car il doit être débloqué à chaque nouveau paiement, quel que soit le montant.

Les utilisateurs d’Android profitent du changement

Vers février de cette année, un article d’assistance de Google Wallet a mis en garde contre cette nouvelle réalité. Un avis indiquait que « bientôt, votre carte de crédit et de débit ne sera plus débitée pour les paiements d’achat, sauf si vous avez récemment utilisé une méthode de vérification telle que votre empreinte digitale ou votre code PIN ».

Comme toujours, il n’est pas simple d’offrir davantage de sécurité sans augmenter la complexité d’utilisation. Cette affaire le montre et renforce le fait que dans le cas des paiements Google Wallet sur Android, la sécurité des utilisateurs passe avant tout.