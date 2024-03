Echo Dot ne répond pas à votre voix ? Voici les solutions.

Récemment, de nombreux utilisateurs ont signalé que lorsqu’ils donnent un ordre à Alexa, la lumière LED d’Echo Dot tourne plusieurs fois mais n’exécute pas l’action, tandis que d’autres ont signalé que l’appareil ne fait rien lorsqu’ils demandent quelque chose. Si votre Echo Dot ne répond pas à votre commande, voici des solutions de travail pour le réparer.

Alexa est un assistant virtuel populaire qui prend des commandes des utilisateurs et agit en conséquence. Les appareils Echo sont alimentés par l’assistant vocal Alexa. Alexa et Amazon Echo fonctionnent parfaitement ensemble. Cependant, comme toute autre technologie, elle peut mal fonctionner parfois, et si votre Echo Dot ne répond pas, ne vous inquiétez pas.

Lisez l’article jusqu’à la fin pour connaître la raison pour laquelle Echo Dot ne répond pas et les différentes façons de le faire parler.

Pourquoi Echo Dot ne répond-il pas?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’Amazon Echo Dot ne répond pas. En voici quelques-unes:

Des bugs mineurs ou des problèmes dans Echo Dot

L’appareil est en mode muet

Le volume d’Echo est faible

Aucun accès à l’alimentation électrique

Aucune connectivité Internet

Problèmes avec le mot de réveil

Le mode bref est activé

Vous parlez pas assez fort

Le mode chuchotement est activé

Des compétences récemment installées

Le mode de suivi est activé

Comment réparer Echo Dot qui ne répond pas?

Après avoir découvert les raisons pour lesquelles l’Amazon Echo Dot ne répond pas, vous vous demandez peut-être comment le réparer pour qu’il parle à nouveau. Découvrez les solutions pour résoudre le problème.

Redémarrez Echo Dot

La première chose que vous devez essayer lorsque Echo Dot ne répond pas est de redémarrer l’appareil. Un simple redémarrage pourrait ramener la voix de l’Amazon Echo. Pour redémarrer votre appareil Echo, débranchez-le de l’alimentation pendant environ 15 à 20 secondes, puis rebranchez-le, et il devrait recommencer à fonctionner. Si ce n’est pas le cas, passez à la solution suivante.

Réactivez le micro de l’appareil

Une autre chose que vous devez faire est de vous assurer que le microphone est activé et non en mode muet. S’il est en mode muet, il ne peut pas vous entendre et ne répondra pas.

Si le microphone est désactivé, vous verrez une lumière rouge fixe au lieu d’une lumière bleue. Pour activer le microphone, appuyez simplement sur le bouton. De plus, si l’appareil est trop loin de vous, il se peut qu’il ne vous entende pas et ne réponde pas.

Augmentez le volume d’Alexa Echo

Cela peut vous sembler étrange, mais si le volume de l’Echo Dot est faible, cela pourrait être la raison pour laquelle vous ne pouvez pas entendre Alexa. Pour augmenter le volume, utilisez le bouton physique sur l’Echo Dot.

Vous pouvez également augmenter le volume dans l’application Alexa. Pour ce faire, ouvrez l’application Alexa et appuyez sur l’onglet Appareils. Ensuite, sélectionnez votre appareil et appuyez sur Volume, puis augmentez le volume.

Vérifiez si l’Echo Dot est alimenté

Si l’appareil ne répond pas, vous devez également vérifier si l’Echo Dot est connecté à l’alimentation électrique ou non.

Certains utilisateurs de Reddit ont signalé que leur appareil ne répond pas lorsqu’ils demandent quelque chose parce que la prise électrique n’est pas bien branchée. Si c’est le cas, branchez soigneusement le câble dans la prise électrique et faites de même pour le câble USB de l’Echo Dot.

Vérifiez votre connexion Internet

Si l’Echo Dot n’a pas une bonne connexion Internet, il peut ne pas répondre. Voici ce que vous devez faire: redémarrez votre routeur Wi-Fi, rapprochez l’Amazon Echo Dot de la portée du Wi-Fi (dans un rayon de 15 pieds environ) et reconnectez-vous au réseau.

Vérifiez le mot de réveil pour Alexa

Alexa a un mot de réveil, qui est utilisé pour appeler l’appareil. Par défaut, il s’agit d’Alexa, mais vous pouvez le changer en ordinateur, echo, ou Amazon selon votre choix. Si Alexa n’écoute pas et ne vous répond pas, vérifiez si vous l’appelez avec le mot de réveil choisi. Voici comment vérifier et changer le mot de réveil.

Étape 1: Ouvrez l’application Alexa et appuyez sur l’onglet Appareils en bas.

Étape 2: Sélectionnez votre appareil et appuyez sur l’icône engrenage.

Étape 3: Sélectionnez Mot de réveil et choisissez un mot de réveil dans la liste.

Parlez fort

Si vous ne parlez pas assez fort, c’est peut-être la raison pour laquelle Echo Dot ne répond pas. Vous pouvez consulter l’historique de votre voix Alexa pour vérifier si l’appareil entend ce que vous avez récemment dit ou non.

Étape 1: Ouvrez l’application Alexa.

Étape 2: Dans le menu du bas, appuyez sur l’onglet Plus.

Étape 3: Sélectionnez Paramètres > Vie privée Alexa > Historique vocal.

Étape 4: Passez en revue vos commandes vocales et les réponses d’Alexa et vérifiez s’ils correspondent.

Désactivez le mode bref

Alexa dispose d’une fonctionnalité appelée Mode bref, qui, une fois activée, réduit les confirmations verbales à un simple son. Si vous avez activé cette fonctionnalité, elle pourrait être la cause du problème.

Étape 1: Pour le désactiver, ouvrez l’application Alexa.

Étape 2: Appuyez sur l’onglet Plus en bas, puis sélectionnez Paramètres.

Étape 3: Sous Préférences Alexa, appuyez sur Réponses vocales.

Étape 4: Enfin, désactivez le bouton bascule du Mode bref.

Désactivez le mode chuchotement

Vous devriez également essayer de désactiver le mode chuchotement, car cela pourrait être la raison du problème. Voici comment le désactiver dans l’application Alexa.

Étape 1: Accédez aux Paramètres dans l’application Alexa.

Étape 2: Appuyez sur Réponses vocales.

Étape 3: Enfin, désactivez le bouton bascule du mode chuchotement.

Désactivez le mode de suivi

Si la désactivation du mode chuchotement ne vous aide pas à résoudre le problème, vous devriez essayer de désactiver le mode de suivi. Pour désactiver cette fonctionnalité, suivez les étapes ci-dessous:

Étape 1: Appuyez sur l’onglet Appareils dans l’application Alexa.

Étape 2: Sélectionnez votre appareil et appuyez sur l’icône engrenage.

Étape 3: Cliquez sur Mode de suivi et désactivez le bouton bascule.

Désactivez la compétence récemment installée

Si vous avez récemment installé une nouvelle compétence dans Alexa, cela pourrait être la raison pour laquelle Echo Dot ne répond pas. Essayez de désactiver les compétences récemment ajoutées et vérifiez si l’appareil répond ou non. Voici comment désactiver la compétence.

Étape 1: Ouvrez l’application Alexa.

Étape 2: Cliquez sur l’onglet Plus en bas.

Étape 3: Sur l’écran suivant, appuyez sur Compétences et jeux.

Étape 4: Faites défiler jusqu’à la fin et appuyez sur Vos compétences.

Étape 5: Vérifiez les compétences récentes et appuyez sur celle que vous souhaitez désactiver.

Étape 6: Sur l’écran suivant, cliquez sur Désactiver la compétence.

Réinitialiser Echo Dot aux paramètres d’usine

Si vous rencontrez toujours le même problème même après avoir essayé les solutions ci-dessus, vous devriez essayer de réinitialiser l’appareil Echo aux paramètres d’usine. Consultez notre article dédié sur la réinitialisation des appareils Echo pour effectuer la réinitialisation aux paramètres d’usine.

Notre avis

Cela nous amène à la fin de l’article. J’espère que ce guide vous a aidé à résoudre le problème d’Echo Dot qui ne répond pas. Si vous avez des questions relatives à l’article, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.