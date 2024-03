Si vous ne parvenez pas à bien dormir, cela pourrait dépendre de votre cycle : que dit l’étude

Une étude universitaire menée sur 51 femmes entre mai 2020 et janvier 2021 a observé comment certaines phases du cycle menstruel ont un impact négatif sur la qualité du sommeil des femmes et donc sur leur bien-être psycho-physique.

« Tu es nerveuse, tu dois avoir tes règles ». Toutes les femmes du monde l’ont entendu au moins une fois dans leur vie (pour être optimistes). En réalité, en laissant de côté les plaisanteries déplacées et de mauvais goût, le lien entre le cycle menstruel, les niveaux hormonaux et le bien-être psycho-physique est scientifiquement prouvé depuis longtemps. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour mieux comprendre les mécanismes à la base de cette relation afin d’identifier de nouvelles voies pour soutenir la santé des femmes.

Une nouvelle étude du Baylor College of Medicine de Houston, au Texas, ajoute une pièce de plus aux connaissances que nous avons sur le sujet : bien qu’elle ait été menée sur un groupe restreint de 51 femmes entre mai 2020 et janvier 2021, la recherche a trouvé un lien entre les variations hormonales du cycle, la qualité du sommeil et les émotions, donc aussi le bien-être psychologique des femmes.

Que montre l’étude sur la relation entre le cycle et le sommeil

Les chercheurs du centre de Houston ont observé comment les habitudes de sommeil et les états émotionnels changeaient en fonction de la phase du cycle menstruel dans l’exemplaire de référence, composé de 51 femmes en bonne santé âgées de 18 à 35 ans, ayant un cycle régulier et ne prenant pas de traitements hormonaux ou contraceptifs oraux.

Les chercheurs ont pu observer en moyenne une détérioration de la qualité du sommeil dans les jours précédant immédiatement l’arrivée des menstruations et pendant toute leur durée : pendant cette période, les participantes ont passé plus de temps au lit sans dormir. Plus précisément, pendant cette phase du cycle, le temps passé éveillé la nuit était en moyenne supérieur de 4 à 7 minutes.

Comment les émotions sont-elles influencées

Pendant cette phase, les femmes ont également rapporté ressentir plus facilement ou plus fréquemment de la colère, tout en expérimentant une diminution des émotions que l’on pourrait qualifier de positives, telles que la joie, le calme ou l’enthousiasme.

Les chercheurs du Baylor College of Medicine, qui ont mené la recherche en collaboration avec d’autres instituts tels que l’University of East Anglia et l’University of Houston, ont expliqué que les résultats de la recherche pourraient être un point de départ pour de nouvelles recherches sur la santé des femmes, visant par exemple à améliorer la qualité du sommeil et le bien-être psychologique des femmes pendant certaines phases du cycle menstruel.

Comment les données ont-elles été collectées

Les données ont été collectées grâce à une méthodologie particulière d’enquête, l’évaluation écologique momentanée (EMA) : pendant deux mois, les femmes participantes à l’étude ont rempli des questionnaires d’auto-évaluation sur la quantité et la qualité du sommeil ainsi que sur les émotions les plus souvent ressenties au cours de leur journée.

Les chercheurs ont également ajouté à ces données une autre source objective : pour cela, tout au long de l’étude, les participantes ont porté des montres spéciales capables de surveiller les heures de sommeil effectif.

Cependant, l’étude a été menée dans une période historique certainement atypique, c’est-à-dire entre mai 2020 et janvier 2021, en plein pandémie : c’est pourquoi les chercheurs ont précisé ne pas pouvoir mesurer l’impact que le Covid-19 aurait pu avoir sur la vie des participantes à l’étude.