Snapdragon X Elite peut-il enfin faire de Windows sur Arm un champion du jeu ? Qualcomm le pense

Très attendu: Intel et AMD dominent le paysage des jeux Windows depuis des décennies, mais Qualcomm cherche à faire bouger les choses avec son dernier processeur basé sur Arm. Lors de la récente Game Developers Conference (GDC), la société a fait des déclarations qui font sourciller sur les capacités de jeu des prochains ordinateurs portables Windows équipés de Snapdragon.

Selon Issam Khalil, ingénieur chez Qualcomm, la plupart des jeux Windows x86 existants devraient « simplement fonctionner » sur le Snapdragon X Elite sans aucun portage requis. Il s’agit d’un développement important car cela augmenterait considérablement le potentiel de jeu des ordinateurs portables Windows alimentés par les puces Arm de Qualcomm dès le départ.

Khalil a présenté trois options pour les développeurs cherchant à faire fonctionner leurs jeux sur le Snapdragon X Elite : un port Arm64 natif complet, créant des applications hybrides mélangeant du code natif et émulé, ou… ne faisant presque rien et permettant aux jeux de fonctionner via l’émulation. C’est ce dernier scénario « ça marche tout simplement » qui nous passionne.

Qualcomm affirme que la clé réside dans le fait que les jeux modernes sont davantage liés au GPU qu’au CPU. Avec le Snapdragon X Elite doté d’un puissant GPU Adreno, la société affirme que les performances graphiques ne seront pas affectées lors de l’émulation du code x86 sur ses cœurs de processeur Arm. Si cela est vrai, les performances globales du jeu dépendraient principalement des capacités du GPU Adreno.

Pour y parvenir, Qualcomm a même intégré la prise en charge de DirectX 9 à 12, Vulkan, OpenGL jusqu’à 4.6 et même OpenCL dans ses drivers et sa pile logicielle. Apparemment, il a testé de manière approfondie tous les meilleurs jeux sur Steam pour valider ses affirmations.

Bien sûr, il y a ici quelques mises en garde. Les jeux dotés d’un anti-triche au niveau du Core ne fonctionneront probablement pas, pas plus que les titres nécessitant des jeux d’instructions AVX. Mais l’avantage potentiel est alléchant : des ordinateurs portables Windows pour Arm capables de jouer correctement sans la surcharge massive de l’émulation x86.

Il n’est pas sans précédent qu’un fournisseur Arm revendique de solides prouesses en matière d’émulation x86. Apple nous a donné un aperçu de ce potentiel avec sa couche de traduction Rosetta 2 pour les Mac Arm. Cependant, l’entreprise contrôle l’ensemble de sa pile hardware et logicielle, ce qui facilite les optimisations.

Pourtant, Qualcomm a affirmé à la fin de l’année dernière que le SoC Snapdragon X Elite était plus rapide que le M3 d’Apple. Nous espérons que cela devrait compenser tout problème d’optimisation lors de l’exécution de jeux pour des performances comparables à celles du silicium d’Apple.

Reste à savoir si Qualcomm pourra tenir ces promesses dans le monde plus fragmenté des jeux Windows. Mais avec les systèmes Snapdragon X Elite dont la sortie est prévue cet été, y compris potentiellement de nouveaux appareils Surface équipés de ces puces, nous obtiendrons des réponses concrètes le plus tôt possible.

