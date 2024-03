En développement, une sucette qui détecte le cancer de la bouche : comment ça marche et pourquoi c’est révolutionnaire

Une équipe de recherche de l’Université de Birmingham développe un dispositif médical similaire à une sucette aromatisée capable de détecter les cancers de la bouche. Il est basé sur un hydrogel spécial qui capture les protéines des cellules cancéreuses.

Les scientifiques développent une sucette révolutionnaire capable de détecter le cancer de la bouche. Ce dispositif médical, encore à l’état expérimental, est basé sur un hydrogel qui capture et concentre les protéines présentes dans la bouche et la salive, à partir desquelles il est possible de déterminer, même à des niveaux très bas, la présence éventuelle de tumeurs. En effet, parmi elles, peuvent se cacher les biomarqueurs des cellules cancéreuses, détectables grâce à des tests de laboratoire spécifiques. Cette nouvelle approche, qui a reçu un financement de 350 000 livres de la part du Cancer Research UK et du Conseil de recherche en ingénierie et en sciences physiques, représenterait une véritable avancée diagnostique, étant nettement moins invasive et douloureuse que les procédures standard. De plus, elle peut également être administrée par le médecin de famille, permettant ainsi de détecter les tumeurs de manière précoce et rapide.

Une équipe de recherche britannique composée de scientifiques de l’École de Chimie de l’Université de Birmingham a mis au point la sucette capable de détecter le cancer de la bouche. Les chercheurs, dirigés par le Dr Ruchi Gupta, professeur associé de Biosenseurs à l’université britannique, ont démontré l’efficacité de l’hydrogel dans l’étude « Photoactive hydrogels for pre-concentration, labelling, and controlled release of proteins » publiée dans la revue scientifique Analyst. Il est basé sur un marqueur fluorescent (la fluorescéine isothiocyanate ou FITC) capable de marquer et d’étiqueter les protéines présentes dans la bouche, qui sont libérées après seulement 100 secondes d’exposition à la lumière ultraviolette (UV) pour les analyses de laboratoire. Comme indiqué dans un communiqué de presse de l’Université de Birmingham, l’hydrogel « nécessite beaucoup moins de manipulations que les tests ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay, utilisés pour identifier les substances) ou la préconcentration par sphères et électrophorèse, et peut être réalisé à température ambiante ».

« Les hydrogels intelligents ont un potentiel vraiment excitant pour le diagnostic du cancer de la bouche. Ils peuvent être facilement façonnés en formes solides pour « capturer » les protéines dans la salive, et nous espérons être les premiers à réaliser un dispositif beaucoup plus confortable pour le diagnostic du cancer de la bouche pour les patients et plus facile à utiliser pour les médecins généralistes », a déclaré le Dr Gupta. L’un des aspects les plus intéressants de ce test basé sur la sucette réside précisément dans le fait qu’il peut éviter les tests endoscopiques douloureux et invasifs, au cours desquels les spécialistes doivent insérer un tube avec une caméra dans le nez/cavité buccale des patients pour examiner les tissus et éventuellement prélever une biopsie. Bien entendu, son efficacité diagnostique devra être démontrée par des études cliniques spécifiques, sachant que, comme l’explique le professeur Iain Foulkes, directeur exécutif de la recherche et de l’innovation au Cancer Research UK, « les biopsies et la nasoendoscopie sont la référence pour le diagnostic du cancer de la bouche ».

Une approche basée sur l’hydrogel pourrait également augmenter le nombre de néoplasies détectées à un stade précoce (et donc curable), tout en permettant de réaliser le test rapidement également dans le cabinet du médecin de famille, donc dans un environnement moins spécialisé. « En plus de ce projet, nous sommes impatients d’étudier d’autres possibilités pour l’hydrogel et nous accueillerons favorablement les approches des organisations de recherche ou commerciales qui souhaitent collaborer à la recherche ou à la commercialisation », a conclu le Dr Gupta. La technologie de base pourrait en effet être utilisée pour détecter d’autres types de conditions cancéreuses. Récemment, un prometteur test sanguin capable de détecter le cancer du côlon (avec une précision de 83 %) et un test urinaire capable d’identifier différentes types de tumeurs, y compris les métastases, ont été développés.

Nouvelle technique de capture des cellules cancéreuses dans le sang : comment ça marche et pourquoi c’est important

Une approche basée sur l’hydrogel pourrait également augmenter le nombre de néoplasies détectées à un stade précoce (et donc curable), tout en permettant de réaliser le test rapidement également dans le cabinet du médecin de famille, donc dans un environnement moins spécialisé. « En plus de ce projet, nous sommes impatients d’étudier d’autres possibilités pour l’hydrogel et nous accueillerons favorablement les approches des organisations de recherche ou commerciales qui souhaitent collaborer à la recherche ou à la commercialisation », a conclu le Dr Gupta. La technologie de base pourrait en effet être utilisée pour détecter d’autres types de conditions cancéreuses. Récemment, un prometteur test sanguin capable de détecter le cancer du côlon (avec une précision de 83 %) et un test urinaire capable d’identifier différentes types de tumeurs, y compris les métastases, ont été développés.