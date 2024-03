Denuvo fournit désormais une solution de filigrane pour suivre les sources des fuites de build de jeux

En bref : Denuvo propose jusqu’à présent l’une des solutions DRM les plus reconnues et les plus efficaces contre le piratage et les copies de jeux non autorisées. Aujourd’hui, Irdeto, la société mère de Denuvo, lance un nouveau produit : une technologie de filigrane conçue pour identifier facilement ceux qui diffusent du contenu « premium » sur Internet.

Denuvo a annoncé TraceMark for Games lors de la Game Developers Conference. La société, surtout connue pour sa technologie anti-copie rigoureuse, a développé une solution de filigrane spécialement conçue pour protéger le développement des jeux lors de la phase de pré-lancement. Cela inclut la sécurisation des sessions de tests de jeu internes, des programmes bêta fermés ou des copies de révision et des filtres de presse envoyés à des organisations tierces.

Selon Denuvo, TraceMark peut injecter des filigranes de jeu uniques, visibles et invisibles, dans chaque version de jeu sans affecter la qualité de la version. La technologie fournit une API pour générer et détecter des filigranes de jeu, et ces filigranes peuvent être flexibles pour s’adapter aux exigences spécifiques d’un développeur. De plus, TraceMark est indépendant de la plate-forme et fonctionne sur pratiquement toutes les principales plates-formes de jeu disponibles aujourd’hui, y compris les PC, les consoles et les mobiles.

Denuvo déclare que TraceMark peut fonctionner conjointement avec sa technologie anti-altération, offrant une « solution en un clic » pour dissuader les copies de jeux non autorisées et décourager les fuites de contenu. Les filigranes répondent à des problèmes de sécurité uniques associés aux événements de presse et à la distribution de copies de test.

Selon Niels Haverkorn, SVP d’Irdeto, TraceMark établira une nouvelle norme en matière de lutte contre le piratage pour l’industrie du jeu vidéo. Cette technologie représente une étape importante pour Irdeto et un pas en avant pour les entreprises cherchant à protéger leurs investissements créatifs et financiers dans le développement de jeux. Haverkorn estime que les filigranes uniques auront sans aucun doute un impact positif sur l’industrie.

Denuvo revendique sa capacité à protéger les jeux PC et mobiles contre le piratage, en protégeant le code des développeurs contre la falsification, le piratage, la tricherie, l’ingénierie inverse et le débogage par des tiers malveillants. La technologie DRM a fait ses preuves en matière de protection efficace des jeux PC AAA contre le piratage, surtout maintenant que le seul pirate de code « professionnel » connu pour cibler Denuvo (Empress) semble être inactif.

Même si Denuvo peut effectivement protéger les jeux contre le piratage, les joueurs débattent depuis longtemps de son impact sur les performances et la convivialité. Irdeto a tenté de dissiper les rumeurs et les rapports peu fiables sur les effets négatifs présumés de Denuvo, mais les joueurs et les « pirates » continueront probablement à critiquer l’une des technologies DRM les plus importantes apparues ces dernières années.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :