Comment Détacher Copilote de la Barre latérale dans Windows 11

Microsoft s’assure à tout prix que ses utilisateurs sur la plateforme Windows 11 aient accès à l’assistant d’IA de Microsoft Copilot. En même temps, l’assistant est déjà disponible pour de nombreux utilisateurs qui peuvent l’utiliser pour effectuer certaines tâches. Cependant, Microsoft cherche également des moyens de rendre simple et facile à utiliser l’assistant Copilot sur un PC Windows.

Pendant longtemps, l’assistant Copilot s’ouvrait à droite de l’écran. Microsoft a probablement pensé qu’il n’était pas judicieux de laisser simplement l’assistant bloqué à droite de l’écran car ce n’est pas quelque chose que tout le monde préfère pour utiliser une application ou un programme.

Microsoft a donc veillé à ce que vous puissiez maintenant attacher et détacher la barre latérale de Copilot sur les PC Windows 11. Cependant, tout le monde n’a pas encore accès à cette fonctionnalité.

Si vous cherchiez un moyen de déplacer la barre latérale de Copilot n’importe où sur l’écran, vous pouvez maintenant le faire grâce au fidèle ViveTool. Lisez la suite pour en savoir plus.

Un certain nombre d’utilisateurs qui sont sur la version Canary et dev de Windows 11 ont déjà la possibilité d’attacher, de détacher et de déplacer la barre latérale de Copilot. Mais si vous ne disposez pas encore de cette fonctionnalité, vous pouvez toujours forcer son activation sur votre PC sous Windows 11.

Détacher la barre latérale de Copilot sur Windows 11

Découvrez maintenant les étapes à suivre pour détacher la barre latérale de Copilot et la déplacer sur votre PC Windows 11. Tout d’abord, nous devons télécharger le fichier ViveTool, puis exécuter la commande pour activer cette barre latérale de Copilot détachable. Commençons.

Étape 1: Rendez-vous sur cette page GitHub si vous n’avez pas le fichier ViveTool sur votre PC.

Étape 2: Une fois que vous avez téléchargé le fichier zip pour ViveTool, vous devez extraire le dossier. Assurez-vous de le faire à un emplacement que vous connaissez parfaitement.

Étape 3: Désormais, ouvrez le menu Démarrer et recherchez l’invite de commandes.

Étape 4: Assurez-vous d’exécuter l’invite de commandes en tant qu’administrateur.

Étape 5: Avec l’invite de commandes ouverte, tapez ce qui suit pour définir le répertoire.

Cd (chemin du fichier ViveTool)

Étape 6: Une fois le répertoire défini, vous devez maintenant taper la commande pour activer la barre latérale de Copilot détachable.

Tapez vivetool /enable /id:47526251

Étape 7: Dès que vous appuyez sur la touche Entrée, fermez tous vos programmes et redémarrez votre PC Windows.

Une fois que vous avez redémarré votre PC Windows, cliquez sur l’icône de Copilot située en bas à droite de la barre des tâches. Avec la barre latérale de Copilot ouverte, cliquez sur le menu des trois points, puis assurez-vous de décocher l’option d’accrochage.

Avec cette option décochée, vous pouvez maintenant déplacer la barre latérale de Copilot à n’importe quelle partie de l’écran que vous souhaitez. Vous pouvez même la faire basculer pour couvrir la partie gauche ou droite de l’écran.

Cela conclut le guide sur la manière de détacher la barre latérale de Copilot et de la déplacer où bon vous semble sur votre écran. Cette fonction de détachement sera bientôt disponible sur tous les PC Windows 11. Mais si vous êtes pressé d’obtenir cette fonctionnalité, vous pouvez l’activer de force avec ViveTool en suivant les étapes mentionnées ci-dessus.

