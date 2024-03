Qu’est-ce que l’Escherichia coli : symptômes, complications et traitement de l’infection causée par la bactérie

Dans notre intestin vit une bactérie appelée Escherichia coli qui nous aide dans la digestion, mais dans certains cas peut se transformer en un agent pathogène opportuniste dangereux. L’infection peut être liée à la consommation d’aliments et de boissons contaminés, ainsi qu’au contact avec des animaux et des personnes infectées en l’absence de bonnes pratiques d’hygiène.

Micrographie électronique à balayage d’Escherichia coli. Crédit : Laboratoires des Montagnes Rocheuses / NIAID / Pixabay

L’Escherichia coli (E. coli) est une bactérie qui fait partie de la flore intestinale naturelle des mammifères (y compris les humains) et d’autres animaux à sang chaud, tels que les oiseaux. Elle vit normalement en colonies abondantes dans le dernier tronçon de l’intestin, le côlon. Cependant, dans certaines circonstances, elle peut se transformer en agent pathogène occasionnel, responsable de diverses pathologies, même graves. C’est pourquoi elle est considérée comme l’un des micro-organismes soumis à un contrôle strict dans la gestion de la qualité de l’eau. Au-dessus d’une certaine concentration, la baignade est interdite, comme cela s’est produit pendant l’été dans 28 zones le long de la côte de l’Émilie-Romagne. L’infection peut également être contractée par la consommation d’aliments et de boissons contaminés ; on se souvient du cas d’un enfant de 4 ans qui est tombé dans le coma après avoir consommé un morceau de fromage préparé avec du lait cru contaminé par le micro-organisme. Voici ce que nous savons sur cette bactérie, ce qu’elle provoque et comment traiter les infections.

Qu’est-ce que l’Escherichia coli

Comme le soulignent les manuels MSD de référence pour les professionnels de la santé, l’Escherichia coli est une bactérie à Gram négatif (c’est-à-dire qu’elle reste colorée en rose après la coloration de Gram) qui constitue « le principal commensal aérobie qui colonise le côlon ». En d’autres termes, c’est l’espèce la plus abondante et la plus courante dans notre intestin. Elle fait partie du groupe des entérobactéries et joue un rôle fondamental dans le processus de digestion. E. coli se divise en dizaines de sérotypes et la plupart des souches sont inoffensives, cependant, comme indiqué, ces bactéries peuvent se transformer en agents pathogènes dangereux. La forme du micro-organisme est celle d’un bacille typique, d’une longueur de 1 à 2 micromètres. Dans notre intestin, il est si abondant que chaque gramme de matières fécales humaines en expulse de 10 à 100 millions de cellules.

Quelles maladies provoque l’infection à Escherichia coli

Les manuels MSD indiquent que certaines souches d’E. coli provoquent une diarrhée, mais toutes peuvent déclencher une infection plus ou moins grave lorsqu’elles envahissent des sites stériles, tels que les voies urinaires. Parmi les maladies causées par l’Escherichia coli, on trouve les infections des voies urinaires (la pathologie la plus courante associée à la bactérie) ; l’infection entérique, qui ne concerne que certaines souches ; l’infection invasive ou bactériémie, rare chez les adultes mais pas chez les nouveau-nés ; et l’infection dans d’autres parties de l’organisme. Dans les infections urinaires, il s’agit généralement d’infections « ascendantes », c’est-à-dire qui passent du périnée à l’urètre. Dans certains cas, l’Escherichia coli peut également déclencher une prostatite et une maladie inflammatoire pelvienne.

Colonie d’E.coli en croissance

Les complications des infections à Escherichia coli

Les infections invasives ou bactériémies peuvent survenir suite à des traumatismes intestinaux (par exemple, après un accident de la route), des tumeurs du côlon et d’autres maladies qui permettent aux colonies bactériennes d’E. coli de la flore intestinale de pénétrer dans le flux sanguin et donc de provoquer une infection étendue dangereuse. Certaines souches d’Escherichia coli, comme indiqué dans les manuels MSD, ont acquis des gènes qui les rendent pathogènes. Les E. coli entérohémorragiques, par exemple, peuvent provoquer une diarrhée avec une perte de sang, d’autres peuvent déclencher une diarrhée aqueuse ou inflammatoire. Les souches agressives d’E. coli peuvent également provoquer une septicémie et une méningite potentiellement mortelles. Chez les jeunes enfants et les personnes âgées, la bactérie peut enfin déclencher « une forme d’insuffisance rénale dangereuse pour la vie appelée syndrome hémolytique et urémique », comme l’explique l’Institut Humanitas.

Selon l’étude « Mortality in Escherichia coli bloodstream infections: a multinational population-based cohort study » publiée dans le journal scientifique BMC Infectious Disease, le taux de mortalité causé par l’infection à Escherichia coli dans le flux sanguin était de 9,6 pour cent. Une autre recherche publiée dans le Journal of antimicrobial chemotherapy rapporte une mortalité allant jusqu’à 30 pour cent pour le même type d’infection. L’âge avancé, le sexe masculin et la résistance de la souche infectieuse à certains antibiotiques font partie des principaux facteurs de risque de mortalité. La souche STEC de la bactérie peut provoquer le syndrome hémolytique et urémique (SHU), qui est fatal dans environ 5 pour cent des cas.

Micrographie électronique à basse température d’un groupe de bactéries E. coli, agrandie 10 000 fois. Crédit : wikipédia

Les symptômes de l’infection à Escherichia coli

Les symptômes les plus courants de l’infection à Escherichia coli sont la diarrhée (parfois avec du sang), de fortes douleurs abdominales (crampes), des nausées et des vomissements, comme précisé par l’Institut Humanitas.

Comment contracte-t-on l’infection à Escherichia coli

Les principales sources d’infection à E. coli sont l’eau et les aliments contaminés par la bactérie qui sont ingérés. Parmi les aliments les plus à risque, on trouve les fruits et les légumes non soigneusement lavés, la viande crue / peu cuite et le lait non pasteurisé. Étant donné que la bactérie est thermolabile, c’est-à-dire qu’elle est détruite par la chaleur, les aliments cuits ne représentent pas de danger. La transmission oro-fécale d’une personne à une autre est également possible en entrant en contact avec des sujets infectés qui, par exemple, ne se lavent pas correctement les mains. Même les surfaces contaminées peuvent représenter un risque si nous les touchons puis portons nos mains à notre bouche sans les avoir lavées.

Colonie d’Escherichia coli. Crédit : Wikipédia

Comment traiter une infection à Escherichia coli

Les manuels MSD soulignent que le traitement des infections à Escherichia coli « doit être commencé de manière empirique en fonction du site et de la gravité des infections, puis adapté en fonction des tests de sensibilité aux antibiotiques ». Plusieurs souches de la bactérie sont connues pour avoir développé une forte résistance aux antibiotiques, c’est pourquoi E. coli est considérée comme une menace significative pour la santé publique. De nombreuses souches, par exemple, « sont résistantes à l’ampicilline et aux tétracyclines« , donc les médecins doivent utiliser des médicaments alternatifs tels que « la ticarcilline, la pip