Vivre avec plus de 62º : le nouveau record de température ressentie à Rio de Janeiro

Dans la partie ouest de l’État, la valeur la plus élevée de température ressentie jamais enregistrée depuis 2014 a été atteinte aujourd’hui. Les causes sont des températures supérieures à la moyenne et un taux élevé d’humidité dans l’air.

La chaleur record et les taux d’humidité élevés étouffent Rio de Janeiro. Ici, à Guaratiba, dans la région ouest du pays, un nouveau record de température ressentie a été atteint, avec 62,3° signalés le dimanche 17 mars à 9h55 heure locale.

Il s’agit de la valeur de température ressentie la plus élevée des dix dernières années, du moins depuis que les mesures ont commencé en 2014 par le système d’alerte installé pour surveiller les températures dans la ville. La nouvelle valeur record a été signalée par le Centre opérationnel de la Préfecture de Rio (COR), qui a décrit dans un communiqué la situation d’urgence à laquelle la chaleur extrême contraint les citoyens.

Qu’est-ce que la température ressentie?

Comme il est indiqué dans le communiqué de l’organisme de surveillance, la température ressentie est un indice de chaleur calculé en combinant la température réelle et le taux d’humidité de l’air. À mesure que ces deux valeurs augmentent, la valeur de la température ressentie augmente également. Dans le quartier de Guaratiba, cette valeur n’avait jamais atteint 62,3 °C. En réalité, ce n’est pas un hasard si les valeurs les plus élevées de tout l’État ont été signalées dans cette région en particulier : il s’agit d’une zone de la ville particulièrement chaude et humide, surtout le matin, non seulement en raison de sa proximité avec la mer, mais aussi en raison des vents chauds qui la traversent souvent.

Alerte météo à Rio pour la chaleur record

Même si la valeur record concerne la température ressentie et non les températures réelles, celles-ci sont également beaucoup plus élevées que la moyenne. Selon l’Institut national de météorologie (Inmet), tout l’État de Rio est en alerte jaune, avec des températures de 5 °C supérieures à la moyenne qui ne baisseront pas pendant deux ou trois jours, au moins jusqu’au mercredi 20 mars. Les autorités sanitaires ont recommandé à tous les citoyens d’éviter de s’exposer à la chaleur extérieure : ces recommandations concernent tout le monde, mais surtout les personnes ayant des problèmes de santé préexistants tels que l’hypertension artérielle, le diabète ou l’insuffisance cardiaque.