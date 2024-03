Les femmes risquent plus de chocs et de dommages au foie après un accident : la sécurité « pour homme » dans le viseur

Après un accident de la route, les femmes ont un risque plus élevé de choc et de lésions au bassin et au foie par communiqué aux hommes. Selon les scientifiques, cela pourrait être dû aux systèmes de sécurité des voitures conçus sur le corps masculin, ou à une réponse différente du corps féminin dans certaines conditions physiologiques.

Après un accident de route, les femmes ont plus de chances de subir un choc, y compris un choc hémorragique, ainsi que des lésions au foie et au bassin par communiqué aux hommes. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude qui remet en question la conception des systèmes de sécurité de nos voitures. Comme cela s’est produit dans de nombreux autres domaines de la sécurité et de la médecine, la référence pour les études a été, dans la grande majorité des cas, le corps masculin. Il suffit de penser aux mannequins de crash tests pour rester dans le domaine de la sécurité routière. Cependant, hommes et femmes ont des différences anatomiques et physiologiques significatives, qui peuvent également influencer l’issue d’événements dramatiques tels qu’un accident de la route. Comme l’expliquent les auteurs de la nouvelle étude, les femmes ont également plus de chances de rester coincées dans les véhicules.

C’est une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Comprehensive Injury Center du Medical College du Wisconsin qui a déterminé que, à la suite d’un accident de la route, les femmes avaient un risque plus élevé de choc et de lésions spécifiques par communiqué aux hommes. L’équipe a collaboré étroitement avec des collègues de la Division de Chirurgie des Traumatismes et des Soins d’Urgence, du Département de Neurochirurgie, de l’Université Marquette et du VA Medical Center-Research de Milwaukee. Rappelons que le choc « est une condition grave qui se produit lorsque le corps ne reçoit pas suffisamment de flux sanguin », explique la Cleveland Clinic. Il existe différentes types de choc, comme le choc hypovolémique causé par des saignements et des brûlures. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Susan Cronn, ont conclu leurs résultats après avoir analysé les dossiers médicaux d’environ 60 000 personnes de plus de 16 ans qui, après un accident de la route, ont été admises aux urgences entre 2018 et 2021 avec des lésions abdominales et pelviennes. Toutes portaient des ceintures de sécurité. Les données ont été extraites d’une base de données (la National Trauma Data Bank) et les chercheurs ont pris en compte de nombreux facteurs, tels que les lésions mentionnées précédemment, les signes vitaux, l’âge, le sexe et d’autres paramètres.

En croisant les informations, il est apparu que les femmes avaient un indice de choc (SI) plus élevé que celui des hommes, même en présence de lésions moins graves, et qu’elles présentaient un plus grand nombre de lésions au bassin et au foie, quelle que soit leur gravité. Les hommes, en revanche, « avaient un plus grand nombre de lésions dans d’autres régions avec des lésions abdominales/pelviennes », expliquent les experts. Selon les auteurs de l’étude, la tendance plus élevée des femmes à présenter ce type de conditions « peut être liée à la manière dont leurs corps interagissent avec les systèmes de sécurité ». Les résultats suggèrent que les femmes pourraient être « quelque peu plus susceptibles de présenter une altération hémodynamique par communiqué aux hommes ». Un choc élevé « peut être un signe d’alerte précoce de choc hémorragique, causé par une perte importante de sang, mais peut aussi être un prédicteur précoce de la mortalité », soulignent les auteurs de l’étude.

« Nos résultats pourraient signifier que les corps des femmes ont moins de capacité à fonctionner lorsque des changements physiologiques se produisent, que certaines lésions ont un impact plus important sur les corps féminins ou que les corps féminins gèrent la perte de sang différemment des corps masculins », a déclaré le professeur Cronn dans un communiqué de presse. « Il se peut également que nous considérions comme acquis que les signes vitaux normaux sont les mêmes pour tous, indépendamment du sexe, et que nous devons réexaminer notre définition de la norme », a conclu l’experte. Quelle qu’en soit la raison, ces résultats sont significatifs et doivent être approfondis ; il ne serait pas surprenant de revoir la conception des systèmes de sécurité des voitures, précisément parce qu’ils sont conçus pour le corps des hommes et non pour celui des femmes. Les détails de la recherche « Sex-related disparities in vehicle crash injury and hemodynamics » ont été publiés dans la revue scientifique Frontiers in Public Health.