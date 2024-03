OpenAI dévoile un secret bien connu : son IA, GPT-4.5 Turbo, pourrait arriver dans quelques mois

Des pressions importantes existent de la part du public pour le lancement de GPT-5 et cela pourrait les faire taire

La nouvelle version serait légèrement plus puissante

C’était prévisible grâce à l’annonce de Microsoft concernant la mise à jour de Copilot vers GPT-4 Turbo pour les utilisateurs gratuits, ce qui laissait penser que nous aurions bientôt une nouvelle version de GPT. Cependant, il semble maintenant officiel avec cette fuite et donc, même si OpenAI l’a fait par inadvertance, il peut y avoir des changements dans les plans de l’entreprise. Voyons comment s’est produite la fuite de GPT-4.5 Turbo, le modèle le plus ambitieux de la société de Sam Altman et de ses collègues.

GPT-4.5 Turbo, la nouvelle version de l’IA d’OpenAI

Selon la capture d’écran qui a été dévoilée sur Reddit par l’utilisateur Chika1472, OpenAI envisagerait de lancer cette nouvelle version à l’été ou à la fin du printemps de cette année. Selon les informations affichées, la connaissance de l’IA serait mise à jour jusqu’en juin 2024, ce qui indique que cette IA bénéficierait d’une amélioration notable de sa base de connaissances, ainsi que d’une précision accrue et d’une génération de langage naturel plus remarquable.

Il s’agit en réalité d’une erreur d’OpenAI, qui a rendu publics les extraits de son nouveau blog avant que ce dernier ne soit publié pour les utilisateurs. Cela a permis à ceux qui étaient les plus dégourdis de trouver facilement une fuite d’informations vraiment importante en effectuant des recherches sur Bing ou DuckDuckGo.

Jusqu’à présent, l’IA a été entraînée avec des informations de l’année dernière, il est donc intéressant d’observer ce changement et de voir comment elle peut améliorer de manière substantielle la précision lorsqu’on lui demande des détails sur des choses récentes ou pertinentes, sans avoir besoin de chercher sur Internet.

Il y a actuellement de fortes pressions de la part du public pour le lancement de GPT-5, ce qui aurait pu précipiter la sortie d’une version moins puissante que la tant vantée cinquième version, mais avec des fonctionnalités nettement améliorées par rapport à ce que GPT-4 Turbo offre aujourd’hui.

Au-delà de cela, l’idée de satisfaire les investisseurs avec de nouvelles versions plus puissantes circule également de manière notable, afin de démontrer que le développement de la technologie n’a pas été freiné et que nous ne sommes pas arrivés à l’hiver tant annoncé de l’IA. OpenAI a constamment besoin de nouveaux investisseurs, il est donc en train d’établir une constante dans le monde de la technologie en mettant en place certaines mesures dans le but de favoriser l’investissement.

De plus, cela lui servira également à rivaliser avec les nouvelles versions de Gemini 1.5 et surtout de Claude 3, qui ont montré une grande qualité dans leur IA.

