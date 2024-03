‘The Bear’ renouvelle pour une quatrième saison avant même d’émettre la troisième

Déjà en train d’être tourné

‘The Bear’ ne met pas ses cuisines à l’arrêt et nous verrons plus de Carmy et son équipe

Quand quelque chose est bien fait, il est normal que nous en voulions plus et qu’on nous le donne, surtout dans le cas des séries, et The Bear ne fait pas exception. Fin 2023, nous avons appris que les cuisines allaient se rallumer pour une troisième saison, et elles n’auront pas le temps de s’éteindre car nous savons maintenant qu’il y aura aussi <strong’une quatrième saison.

La série connaît le succès depuis deux saisons consécutives auprès de millions de téléspectateurs et a été l’un des programmes de télévision les plus primés récemment, aux côtés de Succession cette année dernière. Ainsi, nous avons pu voir ses créateurs et acteurs recevoir des prix lors de cérémonies telles que les Emmy Awards, élue meilleure série comique, les Golden Globes, où elle a obtenu le même prix, et les Screen Actors Guild Awards, remis à Jeremy Allen White et Ayo Edebiri pour leur performance dans une deuxième saison remplie de surprises.

Troisième et quatrième saison d’affilée

La semaine dernière, à Chicago, la ville américaine où se déroule le tournage de la célèbre série que nous pouvons regarder en France sur la plateforme de streaming Disney+, des rumeurs ont circulé sur ce qui semblait être des épisodes supplémentaires de la troisième saison, une fois que le tournage de celle-ci s’était achevé il y a quelques semaines à peine.

Finalement, comme le souligne Deadline, la réalité est que The Bear est déjà en train de tourner sa quatrième saison, ce qui répond principalement au besoin de libérer rapidement l’emploi du temps de ses deux protagonistes principaux, qui semblent recevoir des offres pour apparaître sur grand écran qu’ils ne peuvent pas, ou ne veulent pas, refuser.

La cuisine comme jamais auparavant

Bien que son intrigue ne soit pas totalement originale (le film Chef, réalisé et interprété par Jon Favreau, traitait du même sujet), The Bear est une agréable comédie qui laisse également place au drame grâce à une histoire de dépassement de soi, de découverte, d’amitié et de famille qui ne laisse personne indifférent. Il met en scène Carmy, un chef de renom qui revient à Chicago pour aider dans l’entreprise familiale : un restaurant de sandwichs, l’Original Beef of Chicagoland. Ce nouveau départ ne sera pas facile pour lui, mais pas non plus pour des employés peu habitués à un niveau d’exigence aussi élevé, même si ce choc finira par les rapprocher et les transformer en une véritable famille après avoir aplanis leurs différences.

Mais The Bear n’est pas seulement une histoire brillamment racontée malgré la brièveté de ses épisodes (environ 27 minutes en moyenne), c’est aussi un véritable hommage à la nourriture et au secteur de la restauration, avec une réalisation technique irréprochable et un niveau d’acting qui n’a rien à envier à d’autres productions a priori plus importantes.