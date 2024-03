Thérapie innovante a « effacé » un cancer du cerveau mortel en quelques jours : comment ça fonctionne

Dans un homme de 72 ans atteint de glioblastome, une forme répandue et incurable de cancer du cerveau, une nouvelle thérapie a fait disparaître la tumeur de manière « rapide et spectaculaire », comme l’ont souligné les médecins qui l’ont traité. Après quelques jours, il a disparu des radiographies.

Le glioblastome (GBM) ou glioblastome multiforme est le cancer du cerveau le plus répandu chez les adultes et, comme l’explique la Cleveland Clinic, il n’existe actuellement aucun remède, seulement une série de traitements et d’interventions capables de ralentir la progression de la maladie et les symptômes. Un nouvel espoir pour les patients vient d’une nouvelle thérapie potentiellement révolutionnaire, qui a réussi à « effacer » la tumeur en quelques jours chez un homme de 72 ans, sans qu’elle ne réapparaisse, comme le montrent les scans cérébraux. Bien sûr, un cas unique peut être une exception, mais la thérapie a donné de bons résultats (bien que pas aussi spectaculaires) chez deux autres patients impliqués dans une étude clinique spécifique. Il existe donc des bases solides pour continuer à tester et perfectionner le traitement, étant donné que, comme précisé, il s’agit d’une maladie oncologique fondamentalement incurable.

L’efficacité de la nouvelle thérapie contre le glioblastome a été déterminée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Programme de thérapie mobile et du Mass General Cancer Center du Massachusetts General Hospital, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la Harvard Medical School et du Dana–Farber/Harvard Cancer Center (SN). Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Bryan D. Choi et Marcela V. Maus de l’hôpital de Boston, se sont basés sur une variante particulière de la thérapie à base de CAR-T, les lymphocytes T à récepteur chimérique de l’antigène (CAR). Il s’agit d’une immunothérapie. En termes simples, après un prélèvement sanguin chez le patient, les chercheurs isolent et modifient les lymphocytes T (ou globules blancs) du système immunitaire pour les renforcer et les rendre plus efficaces dans la « chasse » aux cellules cancéreuses. Après leur ingénierie et multiplication en laboratoire, les cellules sont réintroduites chez le patient. La CAR-T devient l’une des approches les plus réussies dans le traitement des cancers du sang, mais comme le montre cette étude, une de ses variantes peut également être efficace contre le glioblastome.

Plus précisément, l’équipe dirigée par Maus et Choi a utilisé des lymphocytes T CARv3-TEAM-E, c’est-à-dire des lymphocytes T à récepteur chimérique de l’antigène Epidermal Growth Factor Receptor variant III (EGFR), ainsi que de la protéine EGFR de type sauvage », expliquent les auteurs de l’étude. Ils le font « par l’intermédiaire de la sécrétion d’une molécule anticorps impliquant les lymphocytes T (TEAM) », précisent les experts. Cette approche avait donné des résultats prometteurs lors des tests précliniques. Après avoir préparé et administré une seule fois les cellules au patient de 72 ans, comme indiqué, le cancer du cerveau a disparu des scans IRM en quelques jours et n’est pas réapparu. « La régression radiographique de la tumeur a été spectaculaire et rapide, se produisant peu de temps après une seule injection intraventriculaire », soulignent les experts. Cependant, chez deux autres patients, l’effet n’a pas été aussi efficace, bien qu’il ait donné une réponse très positive. Chez un homme de 74 ans, le glioblastome a considérablement réduit de taille après le traitement, mais quelques mois plus tard, il est réapparu dans les scans cérébraux. Chez une femme de 57 ans, la tumeur a régressé de manière significative en quelques jours, mais quelques semaines plus tard, elle est réapparue.

Malgré ces résultats différents dans le traitement, les chercheurs sont confiants que la technique peut offrir des avantages aux patients atteints de cette forme agressive et mortelle de cancer du cerveau, et ils continueront donc à approfondir les essais cliniques. Dans cette première étude de phase 1, seuls trois patients ont été impliqués et tous ont donné des signaux importants. Il convient également de noter que le traitement a été bien toléré, compte tenu du fait que le patient de 72 ans n’a eu que des effets secondaires modérés. Étant donné que les réponses chez les deux autres participants à l’étude ont été transitoires, il est néanmoins nécessaire de ne pas tirer de conclusions hâtives et surtout de ne pas donner de faux espoirs. Les détails de la recherche « Intraventricular CARv3-TEAM-E T Cells in Recurrent Glioblastoma » ont été publiés dans le New England Journal of Medicine, la revue scientifique la plus respectée dans le domaine médical. Grâce à une autre technique innovante, le gliôme diffus intrinsèque du tronc cérébral (DIPG), un cancer agressif et incurable du cerveau chez les enfants, a également été « effacé » chez un enfant.