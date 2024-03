Spotify accuse Apple de bloquer les mises à jour d’applications sur l’App Store en Europe

Même si les nouvelles règles d’Apple et d’autres géants de la technologie sont déjà en vigueur, elles ne sont pas encore pleinement respectées. Il y a des détails à peaufiner et de nouvelles réalités à assimiler. Apple semble désormais vouloir retarder certains points et c’est pourquoi Spotify l’accuse de bloquer les mises à jour d’applications sur l’App Store en Europe.

Apple accuse Spotify de bloquer les mises à jour

C’est depuis début mars que le DMA doit être rempli en Europe. Ce changement apporte de nouvelles règles pour Apple, notamment en ce qui concerne l’accès des utilisateurs aux applications et aux stores où ils peuvent les obtenir. Le monopole dans ce domaine est terminé et ceux-ci peuvent même être installés à l’aide d’un navigateur.

Un autre détail concerne les paiements de services et d’abonnements, qui peuvent désormais être effectués par des méthodes alternatives et qui échappent en partie au contrôle d’Apple. C’était l’un des changements les plus demandés et dont des sociétés comme Spotify ou Epic Games se plaignaient depuis longtemps.

Avec la libéralisation, Spotify souhaite percevoir directement les frais d’abonnement. Pour ce faire, vous avez soumis une mise à jour de votre application iOS pour Apple le 5 mars. Avec cette nouvelle version, le service de streaming a complètement supprimé le système d’achat de l’App Store. Au lieu de cela, les utilisateurs sont désormais dirigés vers le site Web Spotify pour s’abonner au service.

Nouveaux modes de paiement dans les applications App Store

Le problème, dont Spotify se plaint dans une lettre aux responsables en Europe, est qu’Apple n’a pas encore approuvé cette mise à jour depuis lors. Il est expliqué que neuf jours se sont écoulés et qu’ils attendent toujours des informations d’Apple sur la nouvelle version de l’application, où sont affichés les prix pour les consommateurs de l’UE et un lien vers le site Web.

Spotify affirme que le retard d’Apple doit être intentionnel et qu’il entre directement en conflit avec l’affirmation selon laquelle ils évaluent les mises à jour dans les 24 heures. En même temps, cela va à l’encontre du calendrier d’adoption établi par la Commission européenne. Interrogé sur cette situation, Apple a refusé de commenter.

Il est important de rappeler qu’Apple a récemment été condamné à une amende de 1,8 million d’euros par la Commission européenne. Il était accusé d’avoir « abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution d’applications de streaming musical ». Par conséquent, cela devrait permettre à des applications comme Spotify d’avoir des informations sur d’autres formes d’abonnement et de paiement, ce qu’elles semblent désormais refuser de faire.