Black Myth : Wukong et Naraka Bladepoint reçoivent un path tracing, ainsi que des mises à jour RTX en cours pour d’autres titres

Très attendu: Black Myth : Wukong a été l’un des jeux à venir les plus impressionnants depuis son dévoilement initial en 2020. À quelques mois de la date de sortie, NVIDIA a annoncé qu’il deviendrait le troisième jeu AAA à utiliser le path tracing. De plus, le populaire jeu gratuit Naraka Bladepoint recevra bientôt un path tracing via une mise à jour.

Black Myth: Wukong, le RPG d’action très attendu du studio chinois Game Science, inclura un traçage complet du plateau sur PC, également connu sous le nom du path tracing, ajoutant une technologie de pointe à ses visuels déjà époustouflants. NVIDIA a également annoncé des mises à jour liées au RTX pour Naraka Bladepoint, Diablo IV, Portal RTX et Star Wars Outlaws.

Le path tracing, qui applique des calculs de ray tracing à pratiquement tous les objets visibles dans un jeu, a principalement été utilisé pour modifier des jeux rétro avec des graphismes low-poly en raison de son coût de calcul astronomique. Avec l’ensemble d’outils RTX Remix de NVIDIA, la technologie peut réviser considérablement des classiques comme Portal, Max Payne, Tomb Raider et bientôt Half-Life 2.

Jusqu’à présent, seuls deux titres AAA dotés de graphismes modernes et détaillés ont utilisé le path tracing : Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2. Tous deux sont connus pour pousser les PC à leurs limites, et l’ajout de cette fonctionnalité à Wukong place le jeu parmi les vitrines de jeux sur PC les mieux classées. Le traçage du chemin améliorera les reflets de l’eau, les caustiques de l’eau, l’éclairage global et toutes les ombres. Black Myth : Wukong devrait sortir le 20 août.

Pendant ce temps, une mise à jour de Naraka Bladepoint apportera probablement le path tracing à un plus large éventail d’utilisateurs (qui possèdent les GPU haut de gamme nécessaires des séries RTX 3000 et 40). Les modes PvE et PvP à trois joueurs prendront en charge les réflexions tracées, l’éclairage global et les ombres. NVIDIA et le développeur 24 Entertainment n’ont pas précisé la date de sortie du correctif, mais celle-ci semble imminente, tandis que d’autres modes recevront la mise à jour à une date ultérieure.

De plus, Star Wars Outlaws deviendra l’un des rares titres à inclure RTXDI lors de son lancement plus tard cette année. Abréviation de RTX Direct Illumination, RTXDI aide les jeux à restituer efficacement un grand nombre de sources de lumière par ray tracing. RTXDI est au cœur du mode RT Overdrive tracé par chemin de Cyberpunk 2077. Bien que Star Wars Outlaws ne propose pas du path tracing, il prendra en charge l’éclairage global par ray tracing et la génération d’images DLSS 3.

NVIDIA a également annoncé que Diablo IV recevrait une mise à jour du ray tracing le 26 mars, deux jours avant de rejoindre le Xbox Game Pass. Le ray tracing améliorera les ombres, les reflets et les reflets transparents du jeu. Une autre nouvelle petite mise à jour concerne Portal RTX, qui utilise désormais la décompression du GPU RTX IO pour raccourcir les temps de chargement et réduire les besoins de stockage du jeu.

