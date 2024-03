C’est aujourd’hui ! SpaceX effectue le troisième vol de test de la Starship. Regardez en direct

Après deux vols d’essai qui ne se sont pas déroulés comme prévu, SpaceX va tirer des enseignements des deux tentatives et en réaliser une troisième. Regardez en direct le troisième vol d’essai de Starship.

Avec toute la paperasse en ordre, SpaceX semble prête à lancer le troisième vol d’essai de sa Starship. La société espère le succès du vol, car c’est à partir de là qu’elle pourra explorer l’espace de manière plus globale, comme elle le souhaite.

Avec plus de 120 mètres de hauteur, la Starship a déjà tenté de quitter l’orbite de la Terre à deux reprises, mais sans succès. Selon Elon Musk, ces expériences, qui ont permis de l’améliorer et de collecter des données sur son comportement, aboutissent à un troisième vol plus ambitieux.

Selon les informations révélées par SpaceX sur le site officiel de Starship, le vaisseau adoptera une nouvelle trajectoire et devrait atterrir dans l’océan Indien. De plus, il a expliqué que cette troisième tentative permettra de découvrir de nouvelles techniques qui maximiseront la sécurité publique.

Récemment, SpaceX a effectué un test critique d’approvisionnement en carburant de la Starship dans ses installations de Starbase, près de Boca Chica, au Texas. Au cours de ce test, plus de 10 millions de livres de méthane liquide et d’oxygène liquide ont été pompés dans la fusée.

La première tentative de vol a eu lieu en avril 2023 et la deuxième en novembre de la même année.

La troisième tentative est à quelques minutes. Le lancement, avec une fenêtre de 110 minutes, peut être suivi ici :