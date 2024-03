La moitié des récents acheteurs de Mac provenaient de plateformes concurrentes

Les ordinateurs Apple sont uniques, ils conservent des caractéristiques de conception sans équivoque depuis des décennies, et cela ne semble pas fatiguer le marché, bien au contraire. Combinés avec le meilleur logiciel de l’entreprise et l’un des meilleurs matériels du segment, les Mac semblent attirer les utilisateurs qui migrent depuis d’autres plates-formes concurrentes.

Environ la moitié des achats récents de Mac ne sont pas effectués par des adeptes fidèles et de longue date d’Apple, mais plutôt par des migrants PC et Chromebook.

La gamme de produits Apple est depuis longtemps en concurrence sur un marché dominé par plusieurs systèmes d’exploitation et fabricants. Notamment, la rivalité entre macOS et Windows est au centre du discours technologique depuis des décennies.

Cependant, des analyses récentes révèlent une tendance surprenante : de nombreux utilisateurs de PC Windows et de Chromebook optent désormais pour les ordinateurs Mac.

Une étude récente menée par Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) plonge dans le contexte des clients d’ordinateurs portables et de bureau Mac, en particulier ceux qui ont récemment changé de modèle. L’année dernière, environ un tiers des acheteurs de Mac étaient auparavant des utilisateurs de PC Windows.

De plus, les anciens propriétaires de Google Chromebook représentaient 16 % des nouveaux clients Mac. Au total, les données suggèrent que près de 60 % des acheteurs de Mac l’année dernière étaient nouveaux sur la plate-forme.

Dans ce choix, il y a une pièce très importante. L’iPhone continue d’être un facteur crucial pour les migrants de plateforme.

Dans le premier store Apple, on a l’impression que nous sommes de retour en 2001, avec les nouveaux génies qui tentent activement de convertir les propriétaires de PC en acheteurs de Mac. En réalité, nous pensons que l’iPhone, arrivé six ans plus tard, poursuit le travail que l’Apple Store commencé.