Le scandale des moutons géants hybrides : un réseau de crimes contre la faune sauvage démantelé dans le Montana

Un homme du Montana aux États-Unis a été accusé d’une série de crimes troublants contre la faune sauvage: trafic de parties d’animaux protégés, clonage de moutons et insémination illégale. L’objectif était de créer des hybrides de moutons géants pour la chasse dans des fermes privées.

Un merveilleux spécimen d’argali

Un homme de l’État du Montana, aux États-Unis, a été accusé d’avoir créé des hybrides de moutons géants pour les faire tuer par des clients (riches) dans des fermes privées. Ce qui rend cette opération encore plus inquiétante, c’est que l’homme, un homme de 80 ans, a importé d’Asie des parties d’une espèce protégée pour obtenir des embryons clonés (préparés en laboratoire) à implanter dans ses propres moutons d’élevage. De cette façon, à travers les croisements, il a réussi à créer un mâle pur de mouton de Marco Polo (Ovis ammon polii), une sous-espèce d’argali, le plus grand mouton sauvage du monde.

Grâce à cet exemplaire, qu’il a surnommé Montana Mountain King ou MMK, il aurait inséminé d’autres moutons – tous interdits dans l’État du Montana – pour obtenir les hybrides géants destinés à la chasse en captivité. En plus de ces crimes, selon les autorités, l’octogénaire est également impliqué dans le trafic de parties de moutons des montagnes Rocheuses (Ovis canadensis), également connus sous le nom de bighorn. Les spécimens impliqués seraient sauvages et tuent illégalement au Montana. Nous sommes donc confrontés à une série grave de crimes contre la faune sauvage qui enfreignent d’importantes lois fédérales. L’homme risque des peines très sévères.

La histoire a été détaillée dans un communiqué de presse du Bureau des Affaires Publiques du Département de la Justice des États-Unis, où il est expliqué que la « conspiration » pour créer ces hybrides de moutons géants – menée par plusieurs individus – remonte à 2013. L’objectif était précisément d’obtenir des animaux énormes pour faire plus d’argent, étant donné qu’ils sont les plus appréciés par ceux qui aiment les abattre à coups de fusil lors de safaris et autres activités de ce genre. Le mouton Marco Polo, comme indiqué, est une sous-espèce du mouflon argali, qui est en effet le plus grand du monde : les mâles peuvent peser plus de 200 kilogrammes et atteindre une hauteur de 1,5 mètre au garrot. Ce sont des bovidés robustes et puissants avec des cornes spectaculaires, pouvant atteindre plus de 160 centimètres de longueur. Le poids, y compris le crâne, peut dépasser largement les 20 kilogrammes. Il est rappelé que l’argali est classé comme quasi menacé (code NT) sur la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et il est estimé qu’il en reste seulement quelques milliers d’individus dans la nature. Il n’est pas clair comment l’homme a obtenu des parties de la sous-espèce Ovis ammon polii pour créer des embryons clonés.

Un mouflon d’Amérique des Rocheuses

En croisant le « Montana Mountain King » avec le bighorn des Montagnes Rocheuses et d’autres moutons, le groupe derrière ces crimes aurait obtenu des hybrides majestueux et « exclusifs » qui auraient attiré l’attention des amateurs de gros gibier, leur permettant de faire beaucoup d’argent. Selon le ministère de la Justice américain, l’idée était d’exporter principalement les spécimens au Texas. L’octogénaire a plaidé coupable de deux crimes contre la faune sauvage en violation de la loi Lacey; pour chaque crime dont il est accusé, il risque « une peine maximale de cinq ans de prison, une amende allant jusqu’à 250 000 dollars et trois ans de probation », comme l’explique le ministère de la Justice.

Les énormes cornes de l’argali

« Il s’agissait d’un projet audacieux visant à créer d’énormes espèces de moutons hybrides à vendre et à chasser comme des trophées », a déclaré le vice-procureur général Todd Kim de la Division de l’environnement et des ressources naturelles (RESR) du ministère de la Justice. « Le type de crime que nous avons découvert ici pourrait menacer l’intégrité de nos espèces sauvages au Montana. Il s’agissait d’une affaire complexe et la collaboration entre nous et le Service américain de la pêche et de la faune a été essentielle pour la résoudre », a déclaré Ron Howell, responsable du Fish, Wildlife & Parks (FWP) du Montana. Le jugement est attendu pour le 11 juillet de cette année.