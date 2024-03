L’Apple M3 MacBook Air atteint 114 degrés Celsius à pleine charge

Bouillant: Les ordinateurs portables et les appareils portables sont connus pour fonctionner à chaud lorsque les unités CPU et GPU doivent faire face à des charges de travail exigeantes. Cependant, des tests récents ont montré que le nouveau MacBook Air M3 peut atteindre des niveaux de chaleur sans précédent.

Apple a lancé de nouveaux modèles de MacBook Air avec des tests généralement positives. Les nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces sont basés sur le SoC M3 qui, selon Apple, offre jusqu’à 60 % de performances en plus par rapport aux modèles M1 et sont jusqu’à « 13 fois plus rapides » que les anciens MacBook Air basés sur Intel.

Un test récent réalisé par Technologie Max confirme que les systèmes M3 sont effectivement très rapides, mais qu’ils ont également tendance à subir certaines des températures de travail les plus extrêmes enregistrées dans l’industrie. Les ordinateurs portables légers ne comprennent pas de ventilateurs, mais s’appuient plutôt sur un refroidissement passif pour offrir une expérience informatique silencieuse.

Max Tech a testé le MacBook Air 15 pouces à l’aide des suites de référence 3DMark Wild Life Extreme et Cinebench 2024, enregistrant la température de fonctionnement du système. Le cœur le plus chaud du SoC M3 a atteint à plusieurs reprises jusqu’à 114 degrés Celsius, tandis que les unités CPU et GPU de la puce ont atteint jusqu’à 107 et 103 degrés Celsius sous charge. Le châssis externe a atteint 46 degrés à son point le plus chaud.

Les processeurs d’ordinateurs portables peuvent généralement fonctionner en toute sécurité à des températures plus élevées sous contrainte, mais maintenir une température nettement supérieure au point d’ébullition standard de l’eau est pratiquement impossible. Le MacBook Air M3 testé par Max Tech est passé en régulation thermique, réduisant la fréquence et la consommation d’énergie pour revenir à une température toujours élevée mais plus sûre d’environ 100 degrés C tout au long du test.

Les modèles de MacBook Air basés sur le SoC M2 présentaient des problèmes de surchauffe similaires, mais rien ne prouve qu’ils aient pu atteindre les mêmes températures extrêmes enregistrées sur le système M3. Max Tech a comparé les niveaux de performances du MacBook Air à ceux d’un ordinateur portable MacBook Pro basé sur M3, conçu pour offrir des niveaux de performances plus élevés grâce à son système de refroidissement actif.

En raison de la limitation thermique, le modèle MacBook Air a connu une forte baisse des performances graphiques (27 %) avec 3DMark Wild Life Extreme.

Heureusement, aucun problème de surchauffe n’a été signalé à grande échelle avec les nouveaux ordinateurs portables M3. Après tout, le système MacBook Air est conçu pour des tâches informatiques légères et n’est pas adapté aux charges lourdes de type poste de travail.



