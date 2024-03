La magnifique comète 12P/Pons-Brooks brille dans le ciel de mars : à quelle heure la voir en direct ce soir

Ce soir, mardi 12 mars 2024, grâce au projet Virtual Telescope, il sera possible de voir en streaming direct la spectaculaire comète 12P/Pons-Brooks qui s’approche de la Terre. À quelle heure la voir et comment la chercher dans le ciel.

La spectaculaire comète périodique 12P/Pons-Brooks continue de s’approcher de la Terre et ces jours-ci offre un véritable spectacle dans le ciel, grâce à des augmentations significatives de luminosité (outburst) enregistrées ces derniers mois. Ce soir, mardi 12 mars 2024, il y aura une occasion à ne pas manquer pour l’admirer en direct grâce au projet Virtual Telescope (VTP), dirigé par l’astrophysicien et vulgarisateur scientifique Gianluca Masi. Les images seront diffusées en streaming sur le portail officiel de la VTP à partir de 19h30 (heure italienne) depuis le magnifique ciel de Manciano dans la province de Grosseto (Toscane), « le plus étoilé d’Italie péninsulaire », comme l’a souligné le scientifique de Frosinone.

La cometa periodica 12P/Pons-Brooks sfreccia « vicino » alla meravigliosa galassia di Andromeda. Credit: Gianluca Masi / Virtual Telescope Project

La comète 12P/Pons-Brooks, comme indiqué, est de type périodique, ce qui indique qu’elle revient régulièrement nous rendre visite lors de son orbite autour du Soleil. Le « salut » à la Terre et au Soleil se produit tous les 71 ans ; pour la plupart d’entre nous, l’observer à cette période est une occasion unique dans une vie. La comète, comme l’explique le Dr Masi, a été découverte le 12 juillet 1812 par l’astronome Jean-Louis Pons et redécouverte en 1873 par son collègue William Robert Brooks ; d’où son double nom 12P/Pons-Brooks. Son dernier passage au périhélie, c’est-à-dire au point de distance maximale au Soleil, a eu lieu le 22 mai 1954. Elle se trouve actuellement à plusieurs centaines de millions de kilomètres du Soleil et atteindra son prochain périhélie le 21 avril de cette année. Le périgée, c’est-à-dire la distance minimale par communiqué à la Terre, sera atteint le 2 juin 2024.

La visibilité maximale de la comète sera atteinte dans la première moitié d’avril, lorsque selon les experts, elle pourrait atteindre une magnitude (luminosité apparente) telle qu’elle deviendrait visible à l’œil nu. Elle pourrait être visible sans instruments même en plein jour lors de l’éclipse spectaculaire prévue le 8 avril 2024 en Amérique du Nord. Actuellement, la comète n’est pas visible à l’œil nu, mais seulement avec une bonne paire de jumelles ou un télescope. Pendant cette période, elle apparaît environ une heure et demie après le coucher du soleil, relativement basse sur l’horizon dans la constellation d’Andromède, au nord-ouest. Pour connaître précisément la position de la comète, vous pouvez vous référer au planétarium virtuel de TheSkyLive, où vous pouvez indiquer la ville, le jour et l’heure d’observation, afin de comprendre exactement où elle se trouve dans le ciel en fonction de votre position géographique.

Ces jours-ci, les chercheurs et les passionnés d’astrophotographie capturent de merveilleuses images de la comète, caractérisée par une queue extrêmement longue. En juillet 2023, un outburst significatif a donné à la comète une queue spectaculaire avec deux « cornes », la rendant très similaire au Faucon Millenium de Star Wars. Aujourd’hui, elle est nettement plus proche et sa queue se présente de manière sensiblement différente. « Ces soirs-ci, nous avons obtenu quelques images extraordinaires de cette comète, qui montre une queue constamment changeante, extrêmement détaillée, tout près du noyau », a souligné Masi, qui a salué les bienfaits du ciel de Manciano, menacé par la construction d’un parc éolien. « Le ciel pur et étoilé de cet endroit, Manciano, le moins pollué par la lumière artificielle de la péninsule italienne, a permis d’obtenir tous ces détails », a conclu le scientifique.

Pour ceux qui disposent d’un télescope ou de bonnes jumelles, si le temps le permet, ces jours-ci sont parmi les meilleurs pour tenter l’observation de la comète 12P/Pons-Brooks, dont la visibilité, comme l’explique Masi, deviendra progressivement plus difficile à partir de la seconde moitié d’avril dans l’hémisphère nord. Même ceux qui n’ont pas d’instruments auront la possibilité d’admirer le magnifique voyageur grâce à la diffusion en streaming qui sera diffusée ce soir par le Virtual Telescope Project. En espérant qu’au début d’avril, elle puisse réellement devenir visible à l’œil nu.