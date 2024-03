Le téléviseur mini-LED TCL X11H offre une luminosité de 6 500 nits et plus de 14 000 zones de gradation

Prospectif : Le TCL X11H est un panneau LCD 4K VA avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et des fonctionnalités intéressantes : il mesure 98 pouces, dispose de 14 112 zones de gradation mini-LED et peut atteindre 6 500 nits de luminosité maximale. TCL a lancé le nouveau téléviseur en Chine, mais il pourrait éventuellement arriver dans d’autres régions, notamment aux États-Unis.

TCL a lancé deux versions du X11H en Chine, le modèle de 98 pouces susmentionné et une déclinaison de 85 pouces avec 10 368 zones de gradation, écrit FlatpanelsHD. Les deux ensembles sont expédiés avec une luminosité maximale de 6 500 nits, selon TCL.

La société technologique chinoise a ajouté que les téléviseurs sont également dotés d’un nouveau rétroéclairage mini-LED qui est 40 % plus économe en énergie que le rétroéclairage mini-LED classique trouvé dans les téléviseurs haut de gamme, de sorte qu’une luminosité supplémentaire ne devrait pas trop impacter votre facture d’électricité.

En plus du taux de rafraîchissement de 144 Hz, TCL a indiqué que les zones mini-LED communiquent avec le panneau sans latence. Le téléviseur serait également aussi fin qu’une tablette, ce qui devrait le rendre idéal pour un montage mural.

Le TCL X11H est désormais disponible en Chine, mais rien ne garantit qu’il arrivera sur d’autres marchés. Si tel est le cas, il devrait être le successeur du modèle actuel QM851G (2023/24) aux États-Unis, connu sous le nom de X955 en Europe. Ce téléviseur, qui a une luminosité maximale de 5 000 nits et 4 000 zones de gradation, n’a été dévoilé à l’IFA qu’en septembre 2023, il sera donc le produit phare pendant encore un certain temps.

TCL est certainement fan des téléviseurs massifs et lumineux dotés de milliers de zones de gradation. Il a présenté la mini-LED QM891G de 115 pouces au CES plus tôt cette année (ci-dessus), un ensemble comprenant 20 000 zones de gradation séparées et plus de 5 000 nits de luminosité.

Il est également expédié avec un écran QLED 120 Hz (144 Hz avec VRR), AMD FreeSync Premium, un revêtement d’écran antireflet, un système de haut-parleurs Dolby Atmos 6.2.2 canaux intégré avec haut-parleurs orientés vers le haut et un tuner ATSC 3.0 pour la nouvelle génération. émissions. Le YouTubeur technique Linus Sebastian en a mis la main et l’a tellement aimé qu’il a décidé de le garder.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :