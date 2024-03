Nous nous dirigeons vers un Petit Âge de Glace et ses effets seraient dévastateurs: ce n’est pas la première fois que cela se produit

Au cours des deux derniers millénaires, cela s’est produit à deux reprises en Europe et ses effets ont été terribles

Il s’agit d’un phénomène également connu sous le nom de « Petite Glaciation » | Image : Pieter Brueghel l’Ancien, Wikimedia Commons

Il faisait si froid au Ve siècle après J.C. que le Rhin, l’une des plus grandes rivières de notre continent, était gelé, permettant de marcher dessus sans aucun problème. Au XVIIe siècle, au milieu de l’une des guerres les plus terrifiantes de l’histoire de l’Europe, les mauvaises récoltes, les épidémies et la fragmentation sociale et politique ont causé une quantité innombrable de passage, car elles étaient accompagnées d’un Petit Âge glaciaire qui s’étendrait du XIVe siècle au milieu du XIXe siècle. Ainsi, au fil des siècles, c’est quelque chose qui s’est répété, les cycles climatiques dont dépend l’Europe sont marqués par les courants d’eau, lorsque ceux-ci s’affaiblissent ou se renforcent, le froid atteint nos côtes et l’intérieur de manière beaucoup plus marquée, accompagné de tempêtes ou d’anticyclones.

Maintenant, tout indique que le Gulf Stream est en train de s’affaiblir, ce qui nous conduit à une période de froid assez remarquable, avec de la neige et toutes sortes de précipitations plus violentes que d’habitude. Nous allons essayer de comprendre les raisons de ce Petit Âge glaciaire imminent.

La raison du Petit Âge glaciaire

Le climat de cette partie de l’hémisphère nord est considérablement influencé par les courants de l’Atlantique nord. Plus précisément, les courants du Gulf Stream, qui sont assez chauds et aident à tempérer les températures de notre continent. Maintenant, un article de René M. van Westen et son équipe publié dans la revue Science annonce que ce courant est en train de s’affaiblir, laissant place à d’autres courants plus froids à sa place et par conséquent, donnant le premier avertissement qu’un Petit Âge glaciaire sur notre continent n’est pas quelque chose de particulièrement farfelu.

Cela se traduirait par des hivers de plus en plus rigoureux, apportant un froid assez intense à notre continent. Dans le passé, cela a entraîné une quantité innombrable de crises politiques et sociales, et certains auteurs blâment même le climat pour la chute de l’Empire romain d’Occident, comme c’est le cas du livre de l’académicien Kyle Harper intitulé Le destin de Rome. Quoi qu’il en soit, selon les experts, la température optimale pour la vie est de 20 °C et nous serions loin de ces degrés sur notre continent si un Petit Âge glaciaire se déclenche réellement.

Pour cette raison, il est important de se préparer à une possible glaciation qui pourrait amener l’Europe à des températures incroyablement basses, y compris notre pays qui maintient un climat relativement plus doux avec le reste du sud de l’Europe. Quoi qu’il en soit, le froid se ferait également sentir ici et les chutes de neige seraient plus abondantes. Pendant ce temps, notre continent se prépare à l’inverse, à de grandes sécheresses et à un réchauffement climatique dû au changement climatique.

Cependant, on ne peut pas lutter contre les courants océaniques, il est donc clair que notre partie de la planète (ainsi que la côte est des États-Unis) pourrait se préparer à l’une des périodes les plus froides de leur histoire récente. Le dernier Petit Âge glaciaire a duré 500 ans, nous parlons donc de périodes chronologiques assez longues. À cela s’ajoute le fait que le soleil atteint son maximum, mais après 2025, il entrera dans une phase de refroidissement.

En résumé :