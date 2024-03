Les brocolis pourraient prévenir et traiter l’AVC ischémique, selon une étude : comment est-ce possible

Un nouveau study a démontré qu’une substance présente dans les brocolis et autres crucifères, le sulforaphane, est capable de se lier aux plaquettes et d’améliorer l’efficacité des médicaments anticoagulants. Selon les experts, cela pourrait prévenir voire traiter les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

Une substance antioxydante présente dans les brocolis, le sulforaphane, pourrait potentiellement prévenir et traiter les accidents vasculaires cérébraux. C’est ce que révèle une étude préclinique qui a examiné la capacité de plus de vingt composés phytochimiques à se lier aux plaquettes ou aux thrombocytes, des éléments sanguins jouant un rôle fondamental dans l’arrêt des saignements par la coagulation. Dans certaines circonstances, les plaquettes peuvent former des caillots (ou thrombus) qui, une fois parvenus au cœur ou au cerveau, peuvent bloquer le flux sanguin et déclencher un accident vasculaire cérébral ischémique aigu, une affection grave et potentiellement mortelle. L’étude a montré que l’ajout de sulforaphane triple l’efficacité des médicaments anticoagulants chez les modèles animaux. C’est pourquoi les brocolis et les autres plantes crucifères contenant cette substance pourraient être des alliés précieux dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux. De plus, le sulforaphane pourrait devenir un ingrédient actif des nouveaux anticoagulants pour traiter les patients victimes d’un accident vasculaire cérébral, également connu sous le nom d’apoplexie.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques australiens de l’École de chimie – Faculté des sciences de l’Université de Sydney a découvert que le sulforaphane présent dans les brocolis pourrait prévenir – voire traiter – les accidents vasculaires cérébraux. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues de différents instituts, dont le Ferrier Research Institute de l’Université Victoria de Wellington (Nouvelle-Zélande), le Département de médecine de l’Université de Washington à St. Louis (États-Unis), le Heart Research Institute de Newtown et d’autres. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Xuyu Liu et la doctorante Ivy A. Guan, ont identifié les propriétés du sulforaphane après avoir analysé 23 composés phytochimiques réactifs capables d’influencer la fonction plaquettaire.

Les tests moléculaires ont démontré que le sulforaphane présent dans les brocolis, les choux et autres crucifères « modifie les réponses plaquettaires à l’adénosine diphosphate (ADP) et à un agoniste des récepteurs du thromboxane A2, tout en n’influençant pas l’activation de la thrombine et du peptide associé au collagène », réduisant ainsi « la formation de thrombus plaquettaires en conditions de flux artériel ». En d’autres termes, il réduit les chances de formation de caillots sanguins tout en ne provoquant pas de saignement, l’un des effets indésirables les plus connus des agents anticoagulants testés dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux. De plus, les expériences sur des modèles murins menées par la docteure Guan et ses collègues ont montré que l’ajout de sulforaphane au médicament anticoagulant utilisé pour traiter l’accident vasculaire cérébral ischémique – techniquement appelé activateur tissulaire du plasminogène (tPA) – améliore considérablement son taux de succès, le triplant.

« Après qu’un patient a un accident vasculaire cérébral ischémique, il est traité avec un activateur tissulaire du plasminogène (tPA), un type de médicament qui dissout les caillots pour ralentir la progression des lésions cérébrales. Malheureusement, cela ne réussit que dans 20 % des cas », a expliqué le professeur Liu dans un communiqué de presse. « Ce que nous avons découvert dans une étude préclinique, c’est que le taux de succès du tPA augmente à 60 % lorsque le médicament est administré avec le composé dérivé des brocolis. La chose intéressante est que ce composé naturel ne provoque aucun signe de saignement, qui est un effet secondaire courant associé aux agents anticoagulants testés dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux », a ajouté l’expert. Le scientifique a conclu en affirmant que la substance présente dans les brocolis améliore non seulement l’efficacité des anticoagulants après un accident vasculaire cérébral, « mais peut également être utilisée comme agent préventif pour les patients présentant un risque élevé d’accident vasculaire cérébral ».

Il est évidemment encore trop tôt pour dire que manger des brocolis peut aider à prévenir les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, des études spécifiques seront nécessaires, mais les conclusions de cette étude préclinique sont extrêmement significatives et méritent d’être approfondies. Les brocolis sont déjà reconnus comme bénéfiques pour la santé grâce à de nombreuses études. Le sulforaphane a en effet été associé à divers avantages : réduction de la réplication virale et des dommages causés par le Covid ; protection contre le cancer du côlon-rectum et d’autres types de cancer ; réduction du taux de sucre dans le sang (effet antidiabétique) ; action contre la schizophrénie, et bien d’autres encore. Selon les auteurs de l’étude, un médicament contre les accidents vasculaires cérébraux à base de sulforaphane pourrait être disponible d’ici cinq ans. Les détails de la recherche intitulée « Integrating Phenotypic and Chemoproteomic Approaches to Identify Covalent Targets of Dietary Electrophiles in Platelets » ont été publiés dans la revue scientifique ACS Central Science.