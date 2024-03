Microsoft apporte à Windows de nouvelles fonctionnalités que beaucoup réclament depuis plusieurs années

Microsoft a habitué les utilisateurs de Windows à disposer des logiciels essentiels. Ces propositions sont utiles, mais beaucoup souhaitent avoir la liberté de les échanger contre des propositions plus complètes. Même s’ils peuvent être échangés, les originaux ne disparaissent jamais. Cela change maintenant, Microsoft offrant la possibilité de supprimer certains logiciels de Windows, ce qui est demandé depuis plusieurs années.

Microsoft change les règles pour les logiciels

En tant que système d’exploitation le plus utilisé, Windows a certaines obligations implicites. Il devrait offrir aux utilisateurs une gamme d’options logicielles dont ils ont besoin et qui garantissent que ce système peut être utilisé pour la plupart des tâches sans extras. Néanmoins, les utilisateurs veulent contrôler et choisir les applications à utiliser, en s’affranchissant des propositions actuelles.

Microsoft a forcé l’utilisation d’une grande partie de ses logiciels, allant jusqu’à empêcher la désinstallation de ces propositions. Cela va bientôt changer, en raison des politiques que le DMA imposera à Windows, un autre de ceux concernés par les nouvelles règles en Europe.

Edge pourrait bientôt être désinstallé

D’après ce qui a été révélé par le géant du logiciel lui-même, Edge pourra bientôt être désinstallé. Ce navigateur a été l’une des pièces que beaucoup souhaitent voir en dehors de Windows, ce que Microsoft a empêché de se produire, affirmant qu’il était essentiel au fonctionnement du système.

En plus d’Edge, Microsoft ouvre également d’autres portes à la suppression de logiciels. Nous parlons de la recherche Web Bing qui peut être supprimée à l’aide des mécanismes Windows standard disponibles pour la désinstallation si les utilisateurs choisissent de le faire.

Actualités Windows pour vos utilisateurs

En plus de cela, Microsoft autorisera également la recherche Web tierce dans le champ de recherche de la barre des tâches Windows. Windows fournira également des informations aux développeurs sur la façon de créer des flux d’actualités tiers dans le panneau des widgets Windows.

Enfin, Microsoft modifiera également la connexion Windows. Il ne connectera plus automatiquement les utilisateurs à d’autres produits et services combinant des données, notamment Edge, Bing et le service Start. Avec ce changement, Windows donne à nouveau aux utilisateurs un certain contrôle et un choix plus clair sur ce qu’ils veulent et peuvent utiliser.