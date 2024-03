La semaine de travail de quatre jours fonctionne : c’est ce que dit la plus grande expérience au monde

Après un an de la plus grande étude jamais réalisée sur la semaine de travail de quatre jours, une nouvelle recherche a confirmé que la moitié des entreprises impliquées ont choisi de conserver le nouveau régime : les avantages les plus significatifs concernent le bien-être des travailleurs, leur productivité et leur permanence dans l’entreprise.

Après un an depuis la publication des résultats de la plus grande expérimentation jamais réalisée sur les effets de la semaine de travail de quatre jours, menée au Royaume-Unis en 2022, près de neuf entreprises sur dix parmi celles qui ont participé ont continué à appliquer le même régime de travail – dont la moitié de manière permanente – convaincues des bénéfices en termes de productivité et de bien-être des employés.

C’est ce qu’a annoncé Autonomy, l’organisation indépendante à l’origine de l’étude pilote de 2022, qui en février 2024 a publié les résultats d’une nouvelle étude réalisée en collaboration avec le Boston College, exactement 12 mois après la fin de l’étude pilote. Son objectif était de vérifier les effets de la semaine courte sur le bien-être global des travailleurs et la productivité des entreprises un an après la fin de l’expérimentation pilote.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 100 % des dirigeants et des PDG ont confirmé un impact « positif » ou « très positif » du nouveau mode de travail. Les effets positifs ont également été confirmés par les employés et leur niveau de satisfaction personnelle et professionnelle.

Des 61 organisations ayant participé au projet pilote mené tout au long de 2022, au moins 54 (89 %) ont confirmé continuer à appliquer la semaine de quatre jours un an après la fin de l’étude. Parmi celles-ci, au moins 31 l’ont introduite de manière permanente. La nouvelle semaine de travail prévoit une réduction moyenne de 6,6 heures par semaine, soit un total de 31,6 heures.

De nouveaux tests de suivi ont été menés sur environ la moitié des entreprises qui avaient participé à l’expérimentation initiale : 28 organisations ont accepté de participer. Ils ont démontré que l’intensité du travail reste plus faible par communiqué à la semaine traditionnelle et la satisfaction professionnelle et personnelle est plus élevée qu’avant le début de l’expérimentation : près de tous les employés (96 %) ont déclaré que leur vie dans l’ensemble en a bénéficié et 86 % ont expliqué se sentir encore plus productifs au travail.

Les dirigeants des entreprises qui ont continué à appliquer la semaine courte, en plus de considérer le nouveau mode d’organisation globalement favorable, ont indiqué plus en détail les dynamiques d’entreprise et les aspects ayant obtenu les bénéfices les plus significatifs. Tout d’abord, le bien-être du personnel s’est amélioré (pour 82 % des entreprises), suivis par la réduction du turnover des embauches (pour 50 %) et la facilité d’embauche de nouvelles ressources (pour 32 %).

Une autre recherche menée séparément auprès de 500 employés de 47 des 61 entreprises ayant participé au projet pilote en 2022 a confirmé l’amélioration globale du bien-être des travailleurs. Les participants ont répondu à un questionnaire avant l’expérimentation pilote, à la fin de celle-ci et après 12 mois. Après un an, les avantages sur la santé physique et mentale, l’équilibre entre travail et vie privée et la satisfaction générale, ainsi que la réduction des épisodes de burnout constatée à la fin du projet pilote d’origine, sont restés inchangés.

Parmi les différentes formules de semaine courte adoptées par les entreprises, les employés de celles où le troisième jour de repos était assuré seulement en partie, peut-être subordonné à l’atteinte de certains objectifs de travail, ont signalé des niveaux plus élevés de préoccupation concernant l’organisation de leur travail et de leur vie. Cela s’explique par le fait que dans les entreprises où la semaine courte est présente mais de manière plus atténuée et moins certaine, les employés ont plus de difficulté à organiser leurs jours de congé.

Une partie de l’étude a en effet été consacrée à comprendre comment les travailleurs utilisent le jour de repos supplémentaire : les réponses ont confirmé ce qui est ressorti de l’étude pilote de 2022. La plupart des employés utilisent ce temps pour cultiver un passe-temps ou s’occuper des tâches domestiques afin de vraiment profiter du week-end.