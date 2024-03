Cette nouvelle découverte pourrait être révolutionnaire pour la technologie : les ordinateurs et les téléphones iraient deux fois plus vite

De plus, il y aurait une amélioration substantielle de la consommation d’énergie car le processeur serait beaucoup plus efficace

Des processeurs plus puissants sont de plus en plus nécessaires dans la technologie

Nous sommes dans une période de nombreux changements dans le monde de la technologie. D’une part, il y a de plus en plus d’intelligences artificielles qui se font une place sur le marché. D’autre part, nous constatons que la technologie existante semble pouvoir recevoir une nouvelle vie grâce au raffinement des algorithmes qui les font fonctionner. C’est du moins ce que prétend une étude de l’Université de Californie qui a l’intention d’améliorer les performances et la consommation d’énergie des appareils actuels.

Un bond qualitatif et quantitatif dans la technologie

Un groupe de chercheurs de l’Université de Californie a présenté une avancée très importante lors de la 56e édition du symposium annuel de Microarchitecture de Toronto. Ils ont réussi à trouver une technologie qui pourrait être révolutionnaire en doublant la vitesse des appareils technologiques quotidiens sans avoir besoin de mettre à jour notre matériel. Au contraire, il repose sur l’utilisation d’algorithmes logiciels beaucoup plus intelligents que ceux actuellement utilisés. Plutôt que de se baser sur des technologies futuristes telles que les processeurs des ordinateurs quantiques, cette technologie cherche à se baser sur le présent.

Elle repose sur deux processus très intéressants connus sous le nom de simultanéité et _multithreading hétérogène (SHMT). Cela permet d’augmenter les performances jusqu’à deux fois ce qui est connu, tout en contribuant également à une amélioration substantielle de l’efficacité énergétique en réduisant la consommation de 51%.

Afin de tester cette technologie, les chercheurs de l’université ont testé son application dans des technologies très diverses, y compris certaines anciennes. Ils l’ont par exemple testée sur l’ARM Cortex-A57, un processeur qui avait déjà un successeur en A-72 dès 2015, ce qui en réalité une technologie exceptionnellement moderne. Elle a également été testée sur une carte graphique NVIDIA non spécifiée et sur le Google Edge TPU. En montrant une variété de technologies, ils voulaient montrer qu’il s’agit d’une expérience assez polyvalente et assez portable à toutes les technologies actuelles.

Cependant, l’équipe elle-même a tenu à souligner qu’il s’agit d’une technologie qui est encore aux premiers stades de développement. Par conséquent, il ne faut pas s’attendre à une application immédiate, mais si des recherches plus approfondies donnent de bons résultats, il est possible que nous la voyions bientôt appliquée dans de nombreux domaines de la technologie.

Qui sait, cela pourrait nous permettre de donner une nouvelle vie à du matériel ancien tout en luttant pour améliorer encore davantage celui qui est très avant-gardiste aujourd’hui. Le temps le dira, car il s’agit d’optimisations logicielles et donc cela ne dépend pas autant du matériel. Il se peut qu’à l’avenir, il ne soit plus nécessaire d’avoir les meilleurs processeurs du moment pour exécuter des tâches lourdes sur nos ordinateurs et nos téléphones.

En résumé