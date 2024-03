Énorme fosse remplie de morts de la peste émergeant lors de fouilles de construction : des centaines de squelettes trouvés

Une fosse avec des centaines de squelettes entassés a été trouvée à Nuremberg lors des fouilles pour construire une maison de retraite. Selon les experts, il s’agit d’un énorme cimetière pour les morts de la peste, probablement le plus grand d’Europe. Il pourrait y avoir les restes de plus de 1 500 personnes.

Partie des squelettes trouvés dans la fosse commune. Crédit : In Terra Veritas

Au cœur de la ville de Norimberga, en Allemagne, les archéologues ont découvert ce qui est considéré comme le plus grand lieu de sépulture pour les morts de la peste en Europe. Pour l’instant, des centaines de squelettes ont été découverts, mais les dimensions de cette énorme fosse, creusée en plein état d’urgence, suggèrent qu’il pourrait y avoir les restes de 1 500 personnes ou plus. Le site archéologique a été découvert accidentellement dans le quartier central de St. Johannis lors des fouilles pour la construction d’une maison de retraite. Des documents historiques indiquaient que c’est précisément dans cette zone qu’un cimetière pour les pestiférés aurait été construit, très probablement celui qui a émergé. Pour le moment, il est l’un des plus grands d’Allemagne, mais les estimations des experts, dont ceux de In Terra Veritas, indiquent qu’il pourrait s’agir du plus étendu du Vieux Continent de son genre.

D’après les premières enquêtes au radiocarbone, les experts estiment que la fosse a été réalisée dans la première moitié du XVIIe siècle, c’est-à-dire entre 1600 et 1650 après Jésus-Christ. Il n’est donc pas lié à la fameuse « Peste Noire » qui a fait des ravages en Europe vers 1350, tuant des dizaines de millions de personnes. À l’époque, la propagation de l’infection, transmise par la piqûre de puces infectées par la bactérie Yersinia pestis et par l’exposition aux fluides corporels d’animaux malades, a été provoquée par un acte terroriste des Tartares, qui ont lancé les cadavres des soldats morts de la peste dans la ville de Caffa pour la submerger pendant le siège (les survivants ont propagé la maladie dans toute l’Europe). Mais la peste a frappé à plusieurs reprises au fil des siècles, donnant lieu à d’autres épidémies significatives en Europe, dont celle qui a décimé les habitants de Nuremberg. Selon les experts qui étudient le site, le cimetière est probablement lié à une vague de peste enregistrée entre 1632 et 1633. Selon les documents historiques, à l’époque, exactement 15 661 personnes sont mortes de la peste, soit un tiers de la population de la ville.

« Cette découverte a une grande signification au-delà des frontières de la région. Les documents historiques montrent que les cimetières de la peste étaient situés ‘à l’extérieur’ de la ville, en direction de Rochusfriedhof et St. Johannis. Celui de St. Johannis semble avoir été retrouvé. Les tombes contiennent les restes mortels d’enfants et de personnes âgées, d’hommes et de femmes ; la peste n’a pas épargné le sexe, l’âge ou le statut social », a déclaré le maire de Nuremberg Marcus König. « Actuellement, pour la première fois, il est possible de réaliser une analyse empiriquement fiable d’un large groupe de population de cette période pour une ville importante comme Nuremberg. Inutile de dire que cette découverte historiquement et archéologiquement significative doit être traitée avec sensibilité et de manière appropriée », a ajouté le maire.

Comme le révèlent les premières observations, certains des squelettes présentent une coloration verte, due à une usine de cuivre qui a déversé des déchets dans la zone. De nombreux restes sont également détruits, probablement à cause des ondes de choc provoquées par les bombardements massifs des Alliés sur la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. En raison des risques de contagion, les cadavres des pestiférés devaient être « éliminés » le plus rapidement possible, c’est pourquoi ces énormes fosses communes étaient construites sans prêter attention aux rituels chrétiens communs. Dans un cas, comme l’a souligné Spiegel, les archéologues dirigés par la docteure Melanie Langbein et l’anthropologue en chef Florian Melzer ont trouvé sept squelettes empilés les uns sur les autres, tandis que les enfants étaient souvent écrasés entre les corps des adultes. Certains cadavres étaient recouverts de vêtements, d’autres n’avaient qu’un morceau de tissu, c’est pourquoi de nombreux objets comme des boutons, des œillets, des boucles et d’autres éléments associés à la tenue vestimentaire ont été retrouvés.

Aucune analyse spécifique de la peste n’a encore été réalisée, mais les chercheurs sont certains qu’ils trouveront les « traces » de la bactérie Yersinia pestis une fois que l’ADN des os aura été analysé. Une découverte de ce type peut fournir de précieuses informations sur la vie des gens à l’époque, c’est pourquoi tous les corps extraits seront soigneusement étudiés. Les fouilles entraîneront inévitablement des désagréments pour la construction des infrastructures, mais les experts feront leur possible pour mener des études archéologiques précises et respecter les délais de livraison de la maison de retraite.