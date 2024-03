Les travailleurs de la technologie sont mécontents de leurs salaires à six chiffres et s’inquiètent des licenciements dans l’industrie

En bref: Ce n’est un secret pour personne que l’industrie technologique offre de nombreux avantages, parmi lesquels un excellent salaire. Mais un rapport récent révèle qu’un peu moins de la moitié des travailleurs du secteur technologique sont satisfaits de leur rémunération, 93 % d’entre eux recherchant activement un nouvel emploi ou étant ouverts à de nouvelles opportunités. Pourquoi ce mécontentement ? Cela est en grande partie lié aux licenciements constants et importants auxquels les employés sont confrontés.

Le rapport sur les salaires Dice Tech, réalisé par le site Web d’emploi en informatique et en ingénierie Dice.com, a interrogé 6 166 utilisateurs et visiteurs enregistrés à la fin de l’année dernière pour donner un aperçu du secteur et de sa main-d’œuvre.

Les principaux points à retenir sont que la croissance des salaires dans le secteur technologique a ralenti entre 2022 et 2023, avec une insatisfaction moyenne concernant la rémunération actuelle augmentant d’année en année. Cinquante-cinq pour cent des professionnels de la technologie étaient satisfaits de leur rémunération en 2022, mais ce chiffre est tombé à 49 % en 2023. Il a été constaté que 35 % des travailleurs étaient « plutôt » ou « très » insatisfaits de leur salaire, en hausse de 5 % sur un an.

Quelle est la principale raison de votre baisse de salaire ?

Les jeunes travailleurs technologiques en début de carrière constituent le groupe le plus insatisfait de leur rémunération. Il est intéressant de noter que la satisfaction salariale des professionnels de la technologie a largement dépassé celle de leurs homologues non technologiques (49 % contre 34 %), ce qui suggère que de nombreux professionnels de la technologie n’ont pas le sentiment d’être payés à leur juste valeur.

Dice attribue ce mécontentement à une combinaison de hausse des coûts causée par l’inflation et d’autres facteurs économiques, ainsi qu’à l’aplatissement des salaires moyens dans le secteur technologique. Alors que seulement 6 % des travailleurs du secteur technologique ont déclaré que leur salaire avait diminué en 2022, ce chiffre a doublé pour atteindre 12 % en 2023.

L’étude a révélé que les travailleurs du secteur technologique gagnaient en moyenne 111 193 dollars par an en 2023, soit presque le double de la moyenne américaine de 59 384 dollars (selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis).

Salaire technologique moyen par État – Top 25

Aucune industrie n’a été confrontée à autant de licenciements que la technologie et les jeux vidéo. Cinquante-sept pour cent des répondants au sondage ont déclaré qu’ils avaient été licenciés (10 %), qu’ils avaient vu un membre de leur équipe licencié (22 %) ou qu’ils s’inquiétaient ou s’attendaient à être licenciés (25 %).

Plus de 263 000 travailleurs d’entreprises technologiques basées aux États-Unis ont été licenciés en 2023, dont environ un quart ont mis plus de six mois pour trouver un autre emploi – la moyenne nationale est de 9,2 semaines. Nous n’en sommes qu’au troisième mois de 2024, et il y a déjà eu 49 000 licenciements dans l’industrie.

L’utilisation croissante de l’IA générative et les sommes d’argent que les entreprises investissent dans ce domaine, ainsi que leur obsession croissante de rationalisation et de se serrer la ceinture, suggèrent que les craintes des travailleurs de la technologie de perdre leur emploi sont justifiées. Peut-être qu’un plus grand nombre devrait se contenter d’avoir simplement un emploi à six chiffres.

Êtes-vous un technicien insatisfait de votre salaire ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :