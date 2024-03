MocPOGO : téléportez-vous n’importe où dans un jeu !

MocPOGO est une application qui vous permet de changer l’emplacement de votre appareil mobile pour jouer avec des amis dans d’autres régions à certains jeux géo-restreints ou accéder à des personnages ou des objets indisponibles dans notre emplacement actuel. Cette application promet une révolution !

Qu’est-ce que MocPOGO ?

Fondamentalement, MocPOGO est une application qui, en bref, permet à l’utilisateur de se « téléporter » depuis l’emplacement de notre appareil, qu’il soit mobile ou PC, vers un emplacement spécifique de son choix, en d’autres termes, en faisant croire que nous jouons ou accédons une plateforme depuis un emplacement autre que celui actuel.

L’article commence bien, puisque nous avons découvert qu’une réduction de 30% est en vigueur pour ceux qui utilisent le coupon PLAB30S

Mais en quoi se traduit l’utilité de cette action ?

Très facile. Par exemple, pour les joueurs, ils pourront jouer avec des amis dans d’autres régions : si l’utilisateur et ses amis jouent à un jeu qui contient une restriction géographique, MocPOGO permet, disons, à l’utilisateur de « voyager » virtuellement dans sa région et on peut donc jouer ensemble.

En revanche, il est désormais possible d’accéder à des personnages et accessoires qui autrement ne seraient pas disponibles. On le sait, certains jeux proposent des objets ou des personnages exclusifs à certaines régions. MocPOGO élimine cette pénalité et permet d’accéder à tout, en changeant temporairement notre emplacement.

Principales caractéristiques de MocPOGO :

En quelques points seulement, il est possible de lister les principales fonctionnalités de cette application utilisable sur diverses plateformes telles que Windows, Mac, iOS et Android :

Changer de lieu par nom ou coordonnées : saisissez le nom d’un lieu ou ses coordonnées pour y « téléporter » votre appareil,

Ajoutez aléatoirement des épingles sur la carte : MocPOGO peut générer des épingles aléatoires sur la carte pour que l’utilisateur puisse choisir son nouvel emplacement,

Sélectionnez des adresses historiques : accédez à des adresses historiques intéressantes et « voyagez » virtuellement dans le temps,

Fonctionne sans root ni jailbreak : MocPOGO fonctionne sur la plupart des appareils sans avoir besoin de root (Android) ou de jailbreak (iOS), processus qui peuvent être risqués et même compromettre la sécurité de votre appareil.

Comment utiliser MocPOGO pour changer votre emplacement dans le jeu :

Téléchargez et installez l’application MocPOGO. (Vérifiez la compatibilité avec votre appareil et la disponibilité dans la boutique officielle de votre système d’exploitation)

Ouvrez l’application et sélectionnez la méthode pour définir le nouvel emplacement :

Entrez le nom du lieu ou ses coordonnées.

Choisissez une épingle au hasard sur la carte.

Sélectionnez une adresse historique dans la liste.

Confirmez le changement d’emplacement.

Ouvrez le jeu et vérifiez si votre emplacement a changé.

Changer la position GPS sur iPhone/Android

Cependant, nous pouvons souligner les caractéristiques suivantes :

Changement d’emplacement GPS : téléportez-vous instantanément n’importe où dans le monde, simplement en sélectionnant l’emplacement souhaité.

Simulation de mouvement GPS : définissez un itinéraire personnalisé et simulez le mouvement le long de celui-ci avec une vitesse réglable.

Mode joystick GPS : contrôlez votre position virtuelle en temps réel à l’aide d’un joystick virtuel sur l’écran.

Contrôle multi-appareils : gérez la localisation GPS de plusieurs appareils simultanément à partir d’une seule plateforme.

Commencez avec MocPOGO (étape par étape)

Ainsi, comme nous le savons, MocPOGO est un logiciel qui vous permet de modifier l’emplacement de votre appareil mobile pour fonctionner avec certaines applications basées sur la localisation, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour l’utiliser :

1. Téléchargez et installez MocPOGO :

Accédez au site officiel de MocPOGO et cliquez sur le bouton de téléchargement. Ensuite, installez MocPOGO sur votre PC.

En option, enregistrez le logiciel pour avoir accès à toutes les ressources disponibles. Cliquez sur le bouton « Démarrer » pour connecter votre appareil.

2. Connectez votre appareil :

Ensuite, après l’installation, sélectionnez le système d’exploitation de votre appareil (iOS ou Android). Connectez votre appareil à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB ou d’une connexion Wi-Fi.

Si c’est la première fois que vous utilisez MocPOGO, vous devrez activer le mode développeur sur votre iPhone ou le débogage USB sur votre appareil Android.

Comment activer le mode développeur sur iPhone :

Ouvrez l’application « Paramètres ».

Allez dans « Confidentialité et sécurité ».

Localisez l’option « Mode Programmeur » et activez-la.

Votre iPhone vous demandera de redémarrer. Déverrouillez l’appareil après le redémarrage.

Comment activer le débogage USB sur un appareil Android :

Faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l’option « Transférer le fichier » en mode connexion USB.

Ouvrez l’application « Paramètres ».

Recherchez « Numéro de build ».

Appuyez sept fois sur « Numéro de build » pour activer le mode développeur.

Allez dans « Options pour les développeurs » et activez « Débogage USB ».

Lorsque vous y êtes invité, confirmez l’autorisation de débogage USB en cliquant sur « Autoriser ».

Remarque : pour les appareils Xiaomi, activez également l’option « Installer via USB » dans les options du développeur.

Mot de passe de l’ordinateur (Mac uniquement) :

Si vous utilisez MocPOGO sur un Mac pour modifier l’emplacement sur iOS 17, vous devrez saisir votre mot de passe Mac pour faire confiance à l’appareil.

Et voilà, à partir de ce moment, nous sommes prêts à jouer et géoréférencer notre position où bon nous semble.

MocPogo est-il réservé aux jeux ?

En réalité, la réponse est simple : non ! MocPogo fonctionne pour d’autres plateformes :

Applications sociales :

Facebook

Instagram

Twitter

WhatsApp

Snapchat

TikTok

Pinterest

Télégramme

LinkedIn

Spotify

Jeux basés sur la localisation de l’utilisateur :

POGO

MHN

terre minecraft

Billet Prime

Monde Jurassique Vivant

Les sorciers s’unissent

Fleur de Pikmin

Légendes mobiles

Walking Dead Notre Monde

Géocachette

Le sorceleur : tueur de monstres

Applications de rencontres :

Tinder

Bourdon

Grindr

Charnière

FOP

Zenly

Suivi en temps réel :

La navigation:

Google Map

Carte de pomme

Gaode : carte

Simulez les mouvements GPS avec des vitesses personnalisées

En résumé, MocPOGO permet :

Chassez des Pokémon rares avec des coordonnées spécifiques. Trouvez et capturez des Pokémon rares partout dans le monde,

Retrouvez des amis instantanément. Téléportez-vous à leur emplacement et jouez ensemble,

Personnalisez facilement les itinéraires de randonnée. Créez des itinéraires complexes avec plusieurs points d’arrêt,

Vitesses flexibles, de 3,6 km/h à 100 km/h. Ajustez la vitesse en fonction de votre stratégie de jeu,

Profitez du jeu sans quitter votre canapé !

Trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de MocPOGO :

Premièrement, pour tirer le meilleur parti de cette application, nous devons toujours prendre en compte quelques conseils. Beaucoup d’entre eux sont proposés par le développeur de l’application lui-même. Par exemple:

Utilisez MocPOGO avec prudence : il est important de se rappeler que changer d’emplacement peut violer les conditions d’utilisation de certains jeux. Utilisez l’application de manière responsable et à vos propres risques.

Vérifiez la compatibilité avec votre jeu : tous les jeux ne prennent pas en charge les outils de changement de localisation. Assurez-vous que MocPOGO fonctionne avec le jeu que vous souhaitez utiliser.

Combinez de préférence MocPOGO avec un VPN : Pour plus de sécurité et d’anonymat, pensez à utiliser MocPOGO en conjonction avec un VPN (Virtual Private Network).

Cependant, il est essentiel de noter que l’utilisation d’applications pour changer de lieu peut enfreindre les conditions d’utilisation de certains jeux et même entraîner une interdiction de compte. De plus, il est important d’être conscient des implications possibles en matière de sécurité lors de l’utilisation de ce type d’application. Il est toujours recommandé d’utiliser MocPOGO avec prudence et à vos propres risques.

Conclusion

Enfin, MocPOGO peut être un outil utile pour les joueurs qui souhaitent se connecter avec des amis dans d’autres régions ou accéder à des objets et des personnages indisponibles dans leur emplacement. Cependant, il est important d’utiliser l’application de manière responsable et d’être conscient des conséquences potentielles.

Deuxièmement, pour ceux que cela intéresse, il y a le coupon que nous avons trouvé en testant l’application où il suffit de taper PLAB30S pour obtenir une réduction de 30% sur le prix de base. Voici un conseil.