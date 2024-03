Le « pain le plus ancien du monde » découvert en Turquie : c’est un petit pain non cuit de 8 600 ans

Dans un site archéologique de Çatalhöyük, une ancienne ville turque, les scientifiques ont découvert ce qu’ils ont appelé le « plus ancien morceau de pain du monde ». Selon la datation, il a 8 600 ans.

Le plus ancien pain du monde. Crédit : Université Necmettin Erbakan

Dans un site archéologique de Çatalhöyük, une ancienne ville de Turquie, les experts ont découvert ce qu’ils estiment être le plus ancien morceau de pain du monde. Du moins de son genre. Il s’agit en effet d’une petite miche d’une dizaine de centimètres, non cuite au four mais fermentée (avec des amidons) en 6 600 avant J.-C., au cœur du Néolithique. Cela indique qu’elle a 8 600 ans. Les scientifiques du Centre de recherche et d’application de la science et de la technologie (BİTAM) de l’Université Necmettin Erbakan et du Centre de recherche Marmara (MAM) du TÜBİTAK ont pu le déterminer après des investigations approfondies dans les laboratoires des instituts.

Ce vestige archéologique avait été récupéré en 2021 dans un four de Çatalhöyük appelé « Mekan 66 » par les archéologues. Ce n’est qu’après la conclusion des analyses qu’il a été possible de déterminer que ce morceau de (prétendu) aliment éponge était effectivement du pain. Dans la zone de Mekan 66, entourée de maisons en argile, les chercheurs ont trouvé de nombreux composés organiques, dont des ingrédients pour préparer des plats tels que le blé et l’orge. La petite miche a été trouvée dans un coin du four, mais elle n’avait pas été cuite. Comme l’a expliqué le responsable des fouilles, le professeur Ali Umut Türkcan, grâce à sa couverture d’argile et de bois, le matériau organique est resté intact jusqu’à nos jours, le protégeant de la dégradation naturelle.

« Nous pouvons dire que cette découverte à Çatalhöyük est le plus ancien pain du monde. En considérant l’observation, l’analyse et la datation de ce résidu organique, il a environ 8 600 ans », a souligné le professeur Türkcan. Malgré cette déclaration, d’autres découvertes significatives ont été faites dans ce domaine. Par exemple, sur le site de Shubayqa en Jordanie, au cœur du désert noir, des restes carbonisés d’une foccacia de pain azyme faite de céréales et de tubercules datant de 14 400 ans avaient été identifiés en 2018. Mais le pain azyme est préparé uniquement avec de la farine et de l’eau, sans levure, tandis que celui de Çatalhöyük est plus proche du pain levé.

« Dans les images SEM, lorsque nous l’avons observé en détail, les espaces aériens étaient très visibles à l’intérieur de l’exemplaire, il y avait des graines et des morceaux de plantes, des résidus de feuilles. En examinant plus en détail, les grains d’amidon ont dissipé nos doutes », a expliqué le professeur Salih Kavak de l’Université de Gaziantep, l’un des chercheurs impliqués. « Lorsque nous avons examiné la composition chimique dans d’autres analyses, nous avons trouvé à la fois des substances chimiques trouvées dans les plantes et des indicateurs de fermentation. Les analyses ont montré que cet artefact était mélangé avec de l’eau et de la farine, fermenté et cru. Nous avons constaté qu’il était dans cette forme, préparé à côté du four mais non cuit. C’était une découverte excitante. Il n’y a aucun autre artefact de cette forme similaire au pain découvert jusqu’à présent. Nous l’appelons le plus ancien pain connu. C’est une découverte passionnante pour la Turquie et pour le monde », a conclu le professeur Kavak.

Fouilles archéologiques à Çatalhöyük. Crédit : Université Necmettin Erbakan

La très ancienne ville turque de Çatalhöyük est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et est considérée comme l’un des premiers exemples de centres urbanisés de tous les temps, avec des établissements datant de près de 10 000 ans. Elle était habitée par des milliers de personnes et, selon les experts, représente une étape fondamentale dans la transition de la vie nomade des chasseurs-cueilleurs à celle des premiers agriculteurs sédentaires. Lors des fouilles menées sur le site, les plus anciens tissus au monde et d’autres artefacts précieux, tels que des os d’animaux suggérant la domestication, ont été découverts. Actuellement, c’est aussi le foyer du plus ancien pain du monde.