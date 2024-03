Les déchets spatiaux deviennent de plus en plus un problème grave, mais il y a une solution : les détruire avec un laser

Les déchets spatiaux sont l’un des principaux problèmes actuels

Il semble que la solution soit un canon laser | Image : DALL-E

Les déchets spatiaux ont toujours été un problème. Maintenant que nous avons des milliers de satellites en orbite, le problème est encore plus grave. En réalité, dans dix ans, le risque qu’un satellite nous tombe dessus sera considérablement plus élevé. C’est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures pour éliminer les déchets spatiaux, en raison des risques qu’ils représentent pour les appareils technologiques en fonctionnement dans l’espace et pour les vies humaines qui travaillent en orbite.

L’entreprise qui propose une solution contre les déchets spatiaux

EX-Fusion, une entreprise japonaise spécialisée dans l’élimination des déchets spatiaux – bien qu’elle était auparavant axée sur la fusion nucléaire – prévoit d’utiliser de puissants lasers tirés depuis la Terre pour se débarrasser des déchets en orbite autour de notre planète, comme le rapporte le média japonais Nikkei.

Les déchets spatiaux, qui incluent les restes de fusées, les satellites hors service et les fragments issus de collisions entre objets, constituent un danger très important pour les opérations spatiales actives, qu’il s’agisse des nouveaux satellites que nous déployons en orbite ou des missions habitées vers la Station spatiale internationale. Le Japon est l’un des pays les plus actifs dans la lutte contre les déchets spatiaux, ils travaillent d’ailleurs sur des satellites en bois qui se décomposent à la fin de leur durée de vie.

Le projet d’EX-Fusion vise les plus petits débris spatiaux, jusqu’à 10 centimètres, en utilisant un laser de haute puissance situé à Canberra, en Australie. Cela se fait en collaboration avec EOS Space Systems, spécialistes du suivi des déchets spatiaux basés en Australie. Les deux entreprises prévoient de créer un laser puissant capable de ralentir les déchets en orbite.

En perdant de la vitesse, les débris commenceraient leur rentrée dans l’atmosphère, car il ne s’agit pas d’un laser comme ceux des films ou de l’armée, mais d’un laser à semi-conducteurs pompé par diode dont la puissance réside dans la capacité à ralentir les objets à grande vitesse.

L’avantage principal de ce système réside clairement dans le fait qu’il se trouve sur Terre, ce qui facilite sa manipulation et réduit considérablement les coûts par rapport à ceux qui optent pour des opérations directement depuis l’espace, comme les entreprises que nous allons voir maintenant.

Les autres entreprises qui travaillent pour éliminer les déchets spatiaux

Astroscale Holdings et Sky Perfect JSAT sont deux entreprises qui ont le même objectif qu’EX-Fusion. Cependant, ce qu’elles souhaitent réaliser est sensiblement différent dans leur application. Les deux utilisent des armes laser dans le projet, mais l’idée de ces deux entreprises est de les utiliser directement depuis l’espace, en lançant une série de satellites chargés de tirer sur les déchets. Cela offre une plus grande précision, mais entraîne des coûts plus élevés et des difficultés opérationnelles. Après tout, la survie des humains dans l’espace est impossible et les opérations devraient également être effectuées depuis la Terre.

