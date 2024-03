Biden soutient un projet de loi qui pourrait tuer TikTok aux États-Unis, TikTok riposte

En bref : Suite à l’introduction cette semaine d’une nouvelle législation visant à fermer effectivement TikTok, la situation s’est rapidement aggravée. TikTok a envoyé des messages massifs à ses utilisateurs, les encourageant à faire pression sur leurs représentants. De plus, tout en discutant du nouveau projet de loi, le président Biden a déclaré aux journalistes : « S’ils l’adoptent, je le signerai. »

Plus tôt cette semaine, nous avons fait état d’une nouvelle législation qui donne six mois aux applications « contrôlées par des adversaires étrangers » comme TikTok pour rompre les liens avec ces adversaires étrangers sous peine d’amendes importantes et potentiellement d’une fermeture totale. La Loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers nomme explicitement TikTok et sa société mère, ByteDance, et déclare qu’il « sera illégal pour une entité de distribuer, maintenir ou mettre à jour » l’application, à moins que ByteDance ne se départisse de TikTok dans un délai de 180 jours.

Le non-respect de cette règle pourrait entraîner une « sanction civile » pouvant aller jusqu’à 5 000 $ par utilisateur américain. Alors que TikTok revendique jusqu’à 170 millions d’utilisateurs, les amendes pourraient théoriquement atteindre 850 milliards de dollars.

La situation s’est encore aggravée. S’exprimant vendredi à propos du projet de loi, le président Biden a déclaré aux journalistes : « S’ils l’adoptent, je le signerai », démontrant ainsi le support présidentiel à la législation bipartite. Bien que le projet de loi en soit à ses débuts, il a été adopté jeudi à l’unanimité par la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants, 50 contre 0.

Cependant, TikTok ne recule pas sans combattre. Jeudi également, l’application a envoyé des notifications push à des millions d’utilisateurs américains, les invitant à « arrêter la fermeture de TikTok » en contactant leurs représentants politiques. La notification encourageait les utilisateurs à « faire savoir au Congrès ce que TikTok signifie pour vous et leur dire de voter NON ».

Selon NBC News, certains membres du Congrès ont été « inondés d’appels d’enfants et d’adolescents » qui militent pour le maintien de l’application. Le représentant démocrate Raja Krishnamoorthi a noté : « Nous avons eu des petits enfants qui ont appelé dans notre bureau pour nous poser des questions telles que : « Qu’est-ce que le Congrès ? Qu’est-ce qu’un membre du Congrès ? Puis-je récupérer mon TikTok ? »

Les États-Unis ont une population de 341 millions d’habitants, donc si le chiffre de 170 millions d’utilisateurs de TikTok est fiable, alors près de 50 % de la population utilise, ou a utilisé, l’application dans une certaine mesure. Il reste à voir si le lobbying public en faveur de TikTok aura un impact sur le cheminement de la législation au Congrès.

La loi devrait être présentée à la Chambre cette semaine, mais elle doit recevoir l’approbation des deux tiers pour être adoptée.

