Le signal d’un objet associé aux extraterrestres était en réalité très terrestre : un camion de passage

En 2014, un objet interstellaire explosa dans le Pacifique, auquel deux scientifiques ont associé une technologie potentiellement extraterrestre. Cependant, le signal utilisé jusqu’à présent pour expliquer le phénomène aurait été provoqué par les vibrations d’un camion en transit.

Crédit : Roberto Molar Candanosa et Benjamin Fernando/Université Johns Hopkins, avec des images de CNES/Airbus via Google.

Il y a exactement dix ans, une météore interstellaire, un objet venu de l’espace lointain a explosé dans le ciel, et selon deux chercheurs, il contenait de la technologie présumée extraterrestre à l’intérieur, représentée par de petites sphères métalliques récupérées lors d’une expédition ultérieure. Aujourd’hui, grâce à une nouvelle étude, il a été déterminé que les ondes sonores associées à l’entrée de cet objet dans l’atmosphère terrestre – utilisées pour l’étudier et traquer ses fragments – n’étaient en réalité que les vibrations d’un camion en passage, circulant le long d’une route proche du sismomètre sur l’île de Manus (Papouasie-Nouvelle-Guinée) qui les a captées. Il s’agit du dernier rebondissement d’une histoire curieuse et controversée qui a suscité d’intéressantes discussions au sein de la communauté scientifique.

Tout a commencé le 8 janvier 2014, lorsque la boule de feu est apparue au-dessus de l’océan Pacifique, près de l’état insulaire océanique, à cause d’un corps céleste entrant dans l’atmosphère terrestre à grande vitesse. On estime que le « rocher spatial » responsable de la météore a été presque entièrement détruit par le phénomène de l’ablation, mais quelques fragments ont atterri au fond de la mer. Jusqu’ici, rien de particulièrement extraordinaire, sauf que, compte tenu de la vitesse considérable et de la trajectoire, les astronomes Amir Siraj et Abraham « Avi » Loeb ont théorisé que le corps céleste en question ne provenait pas du Système Solaire, mais qu’il venait de l’espace interstellaire, c’est-à-dire en dehors de notre système.

La confirmation (quasiment) de cette théorie est arrivée en avril 2022, lorsque le scientifique Joel Mozer du Space Operations Command de la US Space Force a examiné les données orbitales du corps céleste, collectées par un satellite espion américain et restées secrètes pendant longtemps. L’expert a déterminé que cet objet pouvait être potentiellement interstellaire. Classé sous le nom de CNEOS 2014-01-08, cet objet céleste est devenu ainsi le troisième de type interstellaire à être documenté (après « Oumuamua » le « cigare spatial » et la comète 2I/Borisov) et le premier à avoir jamais frappé la Terre.

Sur la base de ces données, en 2023, les chercheurs ont organisé une expédition au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée – le Projet Galileo, coûtant 1,5 million de dollars – pour draguer une partie du fond marin le long de la trajectoire de l’objet, espérant récupérer les fragments qui restent. Au cours de la mission, l’équipe de Loeb, qui a longtemps été directeur du département d’astronomie de la prestigieuse Université Harvard, a collecté des dizaines de ces sphères métalliques susmentionnées, d’un diamètre d’environ un demi-millimètre, dont la composition a été considérée comme anormale par communiqué aux alliages produits par l’homme, aux astéroïdes connus et aux sources astrophysiques familières. Selon les chercheurs, une explication plausible est qu’il pourrait s’agir réellement de technologie extraterrestre. Une étude récente a confirmé leur origine extraterrestre, grâce au mélange particulier de béryllium (Be), de lanthane (La) et d’uranium (U), que les chercheurs ont appelé « BeLaU ».

Le physicien théoricien Avi Loeb avec un fragment de la prétendue technologie extraterrestre. Crédit : NewsNation/Youtube

Toutefois, la nouvelle étude soutient non seulement que les vibrations associées à l’explosion de CNEOS 2014-01-08 dans le Pacifique ont été provoquées par le passage d’un camion, mais aussi que l’objet serait en réalité tombé 160 kilomètres plus loin que l’endroit où l’expédition a récupéré les sphères métalliques. Cela indique que le matériau collecté n’appartient pas du tout au visiteur interstellaire. « Le signal a changé de direction au fil du temps, correspondant exactement à une route qui passe devant le sismomètre », a déclaré le Dr Benjamin Fernando, sismologue planétaire à l’Université Johns Hopkins et auteur principal de l’étude, dans un communiqué de presse. « Il est vraiment difficile de prendre un signal et de confirmer qu’il ne provient pas de quelque chose. Mais ce que nous pouvons faire, c’est montrer qu’il existe de nombreux signaux comme celui-ci et démontrer qu’ils ont toutes les caractéristiques que nous attendons d’un camion et aucune des autres caractéristiques que nous attendons d’une météore », a ajouté l’expert.

Les calculs ont révélé que « la position de la boule de feu était en réalité très éloignée de l’endroit où l’expédition océanographique s’était rendue pour récupérer ces fragments de météorite », a souligné le Dr Fernando, mettant en évidence le fait que l’équipe de Loeb a non seulement utilisé le mauvais signal (celui du camion), mais qu’elle a aussi cherché les fragments « au mauvais endroit ». Ces nouvelles ne changent évidemment pas la nature particulière des sphères métalliques collectées lors de l’expédition, mais seulement leur origine (bien que les chercheurs estiment qu’il s’agit de fragments de météorites communes, contaminées par l’environnement terrestre). « Tout ce qui a été trouvé au fond de la mer n’a aucun lien avec cette météore, que ce soit une roche naturelle ou un morceau d’un vaisseau spatial extraterrestre, bien que nous soupçonnions fortement qu’il ne s’agisse pas d’extraterrestres », a conclu le Dr Fernando. Les résultats finaux de la recherche seront présentés le 12 mars lors de la conférence Lunar and Planetary Science qui se tiendra à Houston.