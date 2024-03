Rivian devient compact et abordable avec le SUV R2 à 45 000 $, surprend avec les jumeaux R3

Prospectif : Le constructeur de voitures électriques Rivian fait preuve de force avec des nouvelles majeures en matière d’expansion de sa gamme. Lors d’un événement spectaculaire à Laguna Beach cette semaine, la société a dévoilé non pas un, ni deux, mais trois tout nouveaux modèles de SUV qui devraient prendre la route dans les années à venir : le R2, le R3 et le R3X.

Commençons par le R2, qui devrait arriver en premier au premier semestre 2026. Bien qu’il s’agisse du nouvel ajout de Rivian, mesurant environ un pied plus court que son SUV R1S existant, il s’agit toujours d’un véritable véhicule pleine grandeur. Le R2 offrira le choix entre une configuration à un, deux ou trois moteurs, la déclinaison supérieure à trois moteurs offrant un temps de sprint de 0 à 60 mph de moins de 3 secondes.

En termes d’autonomie, Rivian vise plus de 300 miles avec une seule charge pour le R2. Même s’il n’est pas révolutionnaire dans le monde des véhicules électriques, il est tout à fait respectable. L’entreprise fait également la promotion d’un système avancé d’aide à la conduite, activé par 11 caméras et cinq radars, que le PDG RJ Scaringe décrit comme offrant un « très haut niveau de conduite autonome ».

Mais le détail le plus attrayant est peut-être le prix de départ prévu de 45 000 $. Ce point d’entrée agressif pourrait permettre à la R2 de rivaliser avec des Tesla Model Y ou la Ford Mustang Mach-E.

Accablé par la merveilleuse réaction suscitée par nos nouveaux véhicules : R2, R3 et R3X. En moins de 24 heures, nous avons pris plus de 68 000 réservations R2. Nous sommes ravis de voir ce véhicule résonner si fortement auprès de notre communauté ! pic.twitter.com/tEIBhwlJQC – RJ Scaringe (@RJScaringe) 8 mars 2024

Cependant, le R2 n’était pas le seul nouveau produit que Rivian était prêt à dévoiler. La société a surpris les fans en présentant deux modèles de crossover plus petits (et sans doute plus intéressants) : le R3 et le R3X.

Ces deux modèles partagent beaucoup de points communs avec leur grand frère R2, notamment le style élégant et caractéristique de Rivian et les porte-à-faux arrière courts. La principale différence semble être un empattement plus court et un encombrement global réduit, conçus pour les rendre encore plus adaptés à la ville.

Sous le capot, il est raisonnable de supposer que la gamme R3 exploitera une grande partie de la technologie de la R2, avec des options similaires de groupe motopropulseur à un, deux et trois moteurs. Nous envisageons également probablement une autonomie de plus de 300 miles et des capacités de charge ultra-rapides.

Parmi les deux options les plus abordables, le R3X vise à se distinguer avec un ensemble plus robuste et axé sur le tout-terrain. Il comporte des pneus plus robustes, une garde au sol plus élevée et ce qui semble être un revêtement supplémentaire pour affronter les sentiers.

Le prix des jumeaux R3 n’a pas été annoncé, mais on s’attend à ce que le modèle standard commence entre 35 000 et 40 000 dollars pour être inférieur au R2, tandis que le R3X pourrait aller de 45 000 à 55 000 dollars, compte tenu des fonctionnalités haut de gamme ajoutées. Rivian indique également que ces deux modèles suivront le R2, bien que les délais précis ne soient pas clairs.

Il s’agit d’une initiative d’expansion audacieuse de la part de Rivian, qui cherche à élargir sa gamme et son attrait dans un marché des véhicules électriques en ralentissement. Il reste à voir si l’entreprise sera en mesure de maintenir une production constante et en grand volume après ses premières difficultés.



