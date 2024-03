Les joueurs de Helldivers 2 ont libéré une usine mécanique en un temps record, provoquant davantage de problèmes de capacité du serveur

Très attendu: Plus tôt cette semaine, l’équipe d’Arrowhead Game Studios a annoncé l’arrivée imminente de robots dans la guerre en cours sur la Super Terre pour libérer la galaxie. L’annonce a plongé les Helldivers du monde entier dans une frénésie. Lorsque les forces de la Super Terre furent appelées pour libérer les usines mécaniques de Tien Kwan, la réponse fut bien plus importante, plus rapide et plus explosive que quiconque aurait pu le prédire.

Les joueurs du jeu à succès d’Arrowhead sont sur le bord de leur siège depuis l’apparition des robots et autres véhicules au début du mois. Leur anticipation a atteint son paroxysme lorsque le compte officiel @ helldivers2 X a annoncé le dérouler du nouveau EXO-45 Patriot Exosuit.

Deux jours plus tard, les joueurs ont été appelés à libérer les usines mécaniques produisant les combinaisons après avoir été soudainement attaquées. Le prix pour la libération de la planète et des usines ? Un nouveau stratagème donnant accès aux joueurs aux armes lourdes tant attendues.

La base de joueurs du jeu a répondu à l’appel avec un niveau de force qui n’était pas prévu par l’équipe de développement du jeu, le PDG Johan Pilestedt, ni même par Joel, le mystérieux maître des jeux de l’univers Helldivers 2. Des milliers et des milliers de joueurs sont descendus sur Tien Kwan pour se battre pour avoir la chance de piloter l’une des nouvelles exosuits dès que le défi a été annoncé. Inutile de dire qu’il y avait BEAUCOUP de liberté dans la lutte pour le contrôle des nouvelles armes. Peut-être trop.

Vous l’avez fait, Helldivers. Grâce à votre détermination, Tien Kwan reste fort et libre. pic.twitter.com/GC1rPmI30C – HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) 8 mars 2024

Selon Pilestedt, la réponse de l’événement en jeu a été bien au-delà de ce à quoi ils s’attendaient, ce qui a entraîné la libération de la planète et de l’usine beaucoup plus rapidement que prévu initialement. Bien que cela ressemble à une victoire pour toutes les personnes impliquées, la victoire ne s’est pas faite sans pertes.

Dans ce cas, ces victimes étaient encore une fois des joueurs qui ne pouvaient pas accéder au jeu en raison de problèmes de charge et de capacité en réponse à la disponibilité du nouveau stratagème.

Salut tout le monde! Avec la poussée réussie de la communauté pour prendre Tien Kwan et l’activation ultérieure des mechs, nos serveurs ont du mal à faire face, l’équipe en est consciente et fait ce qu’elle peut pour atténuer. Ce problème intermittent est dû au fait que trop de personnes tentent d’acquérir le… – Pilestedt (@Pilestedt) 8 mars 2024

Selon Downdetector, les rapports d’indisponibilité du serveur semblent avoir diminué vendredi soir et ont continué à diminuer jusqu’au samedi matin.

À l’approche du week-end, on ne sait pas si les problèmes vont persister, refaire surface ou s’ils ont été résolus pour de bon. Les nouveaux problèmes de serveur sont survenus quelques semaines seulement après les premiers problèmes de disponibilité du jeu au lancement.

Les joueurs qui peuvent accéder au jeu ont un accès temporaire à un permis gratuit leur permettant d’appeler un robot par mission. Une fois le permis expiré, le seul moyen d’accéder à l’EXO-45 sera de débloquer le stratagème de niveau 25 pour le prix très bas de 20 000 réquisitions (l’une des monnaies du jeu). Profitez de ce permis mécanique tant que vous le pouvez, sortez et répandez un peu de démocratie !



