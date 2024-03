Qu’est-ce qu l’Anthropocène et pourquoi les scientifiques ont voté contre son existence

« Au cours des trois derniers siècles, les effets de l’homme sur l’environnement mondial ont augmenté. En raison de ces émissions anthropiques de dioxyde de carbone, le climat mondial pourrait s’écarter significativement du comportement naturel pendant de nombreux millénaires à venir. Il semble approprié de nommer « Anthropocène » l’actuelle époque géologique, en grande partie dominée par l’homme, qui intègre l’Holocène – la période chaude des 10-12 derniers millénaires ». C’est avec ces mots que, dans l’article « Géologie de l’humanité » publié le 3 janvier 2002 dans la prestigieuse revue scientifique Nature, le regretté lauréat du prix Nobel de chimie, Paul Jozef Crutzen, a officiellement formalisé la proposition d’introduire une nouvelle époque géologique, l’Anthropocène, façonnée par l’impact de notre espèce (Homo sapiens) sur la planète.

En réalité, ce terme a une histoire plus longue, compte tenu du fait que depuis plus d’un siècle, les scientifiques réfléchissent aux conséquences des activités humaines sur la Terre. Le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution sont parmi les principaux facteurs qui soulignent les bouleversements causés par l’être humain. Déjà dans la seconde moitié du XIXe siècle, le géologue et paléontologue italien Antonio Stoppani faisait référence à une « Ère Anthropozoïque« , déclenchée par l’influence de l’humanité sur l’environnement. D’autres chercheurs ont proposé des noms alternatifs pour exprimer le même concept, jusqu’à atteindre l’Anthropocène proprement dit, forgé au début des années 80 par le biologiste américain Eugene Filmore Stoermer. Le nom, dérivé de l’union des mots grecs « anthropos » (être humain) et « kainos » (récent), a été proposé pour la première fois afin de définir une nouvelle époque géologique seulement en 2000, lors de la conférence de l’International Geosphere Biosphere Programme (IGBP). L’idée a été avancée par Stoermer lui-même – qui était alors vice-président de l’IGBP – et Crutzen, selon lesquels la Terre avait dépassé l’Holocène (l’époque actuelle) précisément à cause des activités humaines. « On pourrait dire que l’Anthropocène a commencé à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l’analyse de l’air piégé dans la glace polaire a montré le début d’une augmentation des concentrations mondiales de dioxyde de carbone et de méthane « , ont expliqué les deux scientifiques dans leur intervention.

Depuis lors, les experts débattent vivement de la nécessité d’introduire de manière formelle cette nouvelle époque géologique, une ligne de démarcation temporelle nette et claire indiquant un avant et un après dû à l’activité humaine. Un peu comme l’impact de l’astéroïde Chicxulub il y a 66 millions d’années, qui a marqué la fin du Crétacé – étroitement liée à l’extinction des dinosaures non aviens et de nombreux autres groupes animaux – et a également marqué le début du Cénozoïque (que nous vivons encore aujourd’hui). L’Anthropocène serait donc la troisième époque géologique du Quaternaire (à son tour, troisième période du Cénozoïque) après le Pliocène et l’Holocène ; ce dernier ayant commencé il y a environ 11 700 ans à la fin de la dernière période glaciaire.

La proposition la plus récente soumise à la SQS, une branche de la Commission internationale de stratigraphie (ICS) qui réglemente l’échelle des temps géologiques, stipule que la fin de l’Holocène – et donc le début de l’Anthropocène – devrait être fixée précisément en 1952. Cette date a été choisie par une équipe d’experts (Anthropocene Working Group ou AWG) car elle correspond à l’année où la présence de plutonium issu des essais nucléaires a été détectée dans 10 centimètres de sédiments d’un lac préservé au Canada, le lac Crawford près de Toronto. En plus des matériaux radioactifs, les boues du lac montrent également la trace de la consommation de combustibles fossiles, moteur de la crise climatique actuelle provoquée par les émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre, ainsi que celle des engrais. Bien que ces signaux soient des preuves claires et évidentes de l’impact humain sur la Terre, selon de nombreux scientifiques, le « marqueur » du lac Crawford est considéré comme un peu trop faible pour déterminer le passage d’une époque géologique à une autre. En effet, l’impact de l’homme est profond, à plusieurs niveaux et à l’échelle mondiale, comme le montrent les conséquences du réchauffement climatique.

Pendant environ 15 ans, les scientifiques ont débattu de la proposition de formaliser le début de l’Anthropocène, mais le comité d’experts récemment réuni pour voter a décidé que non, du moins pour le moment, il ne deviendra pas une époque géologique officielle et formelle dans les livres scolaires. Sur les 18 membres de la SQS, 12 ont voté contre la proposition de l’AWG, seuls quatre se sont déclarés favorables et deux se sont abstenus (probablement). Il s’agit donc d’une victoire écrasante du non, bien que l’annulation du vote ait été demandée pour des problèmes procéduraux lors du vote et que des fuites d’informations se soient retrouvées dans la rédaction du New York Times. Au-delà des questions bureaucratiques liées au vote, il est clair que les scientifiques du comité ne sont pas encore prêts à formaliser le début de l’Anthropocène, car l’impact stratigraphique de l’homme n’est pas encore considéré comme suffisamment évident. De plus, certaines personnes estiment qu’à la lumière des vastes transformations liées à l’industrialisation, à l’agriculture, à la pollution et à d’autres facteurs, l’Anthropocène ne devrait pas être considéré comme une « rupture nette » dans le temps, de la même manière que les étapes typiques des autres époques géologiques.

Évidemment, les promoteurs de la proposition pensent très différemment, soulignant qu’il est désormais impossible de revenir à la situation d’il y a 100 ans. « Les changements du système Terre qui marquent l’Anthropocène sont collectivement irréversibles », explique le professeur Colin Waters, géologue à l’Université de Leicester et président de l’AWG. L’hypothèse de proposer l’Anthropocène comme terme géologique informel, comme de nombreux autres, a également été avancée, mais la bataille pour faire reconnaître le nouvelle époque géologique se poursuivra néanmoins. Il n’est pas clair quand et si une nouvelle proposition sera soumise à la SQS et quelles seront les conséquences des problèmes procéduraux, qui pourraient entraîner l’annulation du vote.